Новый муж, ребенок, известность: как живет «аптечный ревизорро» спустя 5 лет после смертельной вечеринки

Помните Екатерину Диденко из Таганрога, которая вела «аптечный» блог, но известность получила из-за трагедии на вечеринке? В феврале 2020 года Диденко отмечала день рождения в банном комплексе с мужем Валентином и друзьями. Супруг решил удивить компанию и бросил в бассейн около 20 килограмм сухого льда. Это привело к страшному: погиб и сам Валентин, и двое гостей семьи Диденко.
После этого Екатерина получила куда большую известность, чем имела раньше. С тех пор прошло пять лет. За это время блогер пережила неудачные отношения, вышла замуж, запустила курсы и родила третьего ребенка.
В коротком видео чуть выше смотрите, как сложилась ее судьба.