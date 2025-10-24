НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

южн.

 750мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Оштрафовали владельца «Мёда»
К нам едет «Ревизор»
Умерла 12-летняя
«Умные решения» в недвижимости
Когда пройдет шествие Дедов Морозов
Подготовить авто к холодам
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Бизнес по-женски
Что с усадьбой Михалкова в Рыбинске
Продают дом на набережной
Страна и мир Новый муж, ребенок, известность: как живет «аптечный ревизорро» спустя 5 лет после смертельной вечеринки

Новый муж, ребенок, известность: как живет «аптечный ревизорро» спустя 5 лет после смертельной вечеринки

Как сложилась судьба блогера Екатерины Диденко

269

С той страшной вечеринки прошло пять лет

Источник:

Городские медиа

Помните Екатерину Диденко из Таганрога, которая вела «аптечный» блог, но известность получила из-за трагедии на вечеринке? В феврале 2020 года Диденко отмечала день рождения в банном комплексе с мужем Валентином и друзьями. Супруг решил удивить компанию и бросил в бассейн около 20 килограмм сухого льда. Это привело к страшному: погиб и сам Валентин, и двое гостей семьи Диденко.

После этого Екатерина получила куда большую известность, чем имела раньше. С тех пор прошло пять лет. За это время блогер пережила неудачные отношения, вышла замуж, запустила курсы и родила третьего ребенка.

В коротком видео чуть выше смотрите, как сложилась ее судьба.

ПО ТЕМЕ
Марина РыбалкинаМарина Рыбалкина
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Екатерина Диденко Блогер Сухой лед
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Звание блогер - это неумение делать что-то созидательное и полезное, и признание скудности ума.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление