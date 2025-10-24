Новый муж, ребенок, известность: как живет «аптечный ревизорро» спустя 5 лет после смертельной вечеринки

Помните Екатерину Диденко из Таганрога, которая вела «аптечный» блог, но известность получила из-за трагедии на вечеринке? В феврале 2020 года Диденко отмечала день рождения в банном комплексе с мужем Валентином и друзьями. Супруг решил удивить компанию и бросил в бассейн около 20 килограмм сухого льда. Это привело к страшному: погиб и сам Валентин, и двое гостей семьи Диденко.