Страна и мир Роскомнадзор частично заблокировал Telegram и WhatsApp — причина

Роскомнадзор частично заблокировал Telegram и WhatsApp — причина

Пользователи не могут зайти в приложения

379
В последнее время через мессенджеры массово совершаются финансовые преступления&nbsp;— от обмана до вымогательства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ последнее время через мессенджеры массово совершаются финансовые преступления&nbsp;— от обмана до вымогательства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В последнее время через мессенджеры массово совершаются финансовые преступления — от обмана до вымогательства

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу мессенджеров WhatsApp (компания Meta, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и Telegram в некоторых регионах России. Как пояснили в ведомстве, эти меры направлены на борьбу с преступной деятельностью.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — сообщили в ведомстве.

В ряде регионов, особенно на юге страны, пользователи могут столкнуться с временными сбоями в работе сервисов. Также проблемы со связью наблюдаются у жителей Урала.

«С утра не работает „Ватсап“. У нескольких моих знакомых тоже. Как-то выборочно выключили», — пожаловались пользователи нашим коллегам из E1.RU.

Екатеринбуржцы сообщили, что с проблемой столкнулись не только жители Урала. Вот что написал еще один читатель: «Общаемся с коллегами из Владикавказа, Красноярска и Владивостока, ни у кого не работает. Веб-версия сайта вообще не открывается. В мобильной версии сообщения отправляются, но с задержкой».

Роскомнадзор неоднократно предупреждал, что платформы, не соблюдающие российское законодательство, могут подвергаться таким мерам. Ведомство подчеркивает, что действует в интересах безопасности пользователей.

Вчера у россиян напротив заработали звонки в мессенджерах. Миллиардер и сооснователь Telegram Павел Дуров не исключил, что его мессенджер может быть заблокирован в России. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что работа иностранных мессенджеров в стране необходима, чтобы создать здоровую конкуренцию.

Также WhatsApp предрекали судьбу Viber. Об этом заявил первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его мнению, мессенджер сам начнет терять популярность среди российских пользователей.

Комментарии
38
Гость
51 минута
Что мешает мошенникам обманывать в скрепном максе? опять выдуманные благие предлоги
Гость
50 минут
В принципе, с таким тупым и топорным подходом, абсолютно легко оправдать отключение электричества, мобильной связи, комендантский час и даже массовую эвакуацию населения городов в итоге...Все во благо!
Читать все комментарии
