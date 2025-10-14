«Ждал подходящей погоды»: житель Ярославской области сделал фото редкой кометы

Фото кометы C/2025 A6 (Lemmon) в Ярославской области Источник: Владимир Фролов / vk.com

Житель Ярославской области смог сфотографировать одну из октябрьских комет — C/2025 A6 (Lemmon). Владимир Фролов снимал хвостатую из деревни Тиманово под Рыбинском, которая находится вдали от городской засветки. Низкий уровень светового загрязнения облегчил наблюдение за кометой, оставалось только дождаться погоды.

«Я, конечно, знал об этой комете. Ждал подходящей погоды. Просвет в небе позволил сфотографировать ее на выдержке 12 секунд. Для съемки использовал камеру с объективом 135 mm, и астротрекер, (устройство, поворачивающее камеру по направлению звезд)», — поделился Владимир.

В 2024 году Владимир так же смог запечатлеть нашумевшую комету Цзыцзиньшань-ATLAS.

Еще 7 октября шансы увидеть комету были малы, но ситуация улучшилась.

«Блеск у нее чуть лучше прогнозируемого, но из города невооруженным глазом увидеть ее не получится, увы. Телескопы, бинокли, либо смотреть на фотоснимках: должно хватить даже камеры телефона, если есть возможность настройки выдержки и ISO (чувствительность матрицы камеры к свету)», — рассказала заведующая методическим отделом ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

Искать хвостатую на небе стоит вблизи созвездия Большой Медведицы.