«Ждал подходящей погоды»: житель Ярославской области сделал фото редкой кометы

C/2025 A6 (Lemmon) начала набирать яркость

«Ждал подходящей погоды»: житель Ярославской области сделал фото редкой кометы

C/2025 A6 (Lemmon) начала набирать яркость

315
Фото кометы C/2025 A6 (Lemmon) в Ярославской области | Источник: Владимир Фролов / vk.com

Фото кометы C/2025 A6 (Lemmon) в Ярославской области

Источник:

Владимир Фролов / vk.com

Житель Ярославской области смог сфотографировать одну из октябрьских комет — C/2025 A6 (Lemmon). Владимир Фролов снимал хвостатую из деревни Тиманово под Рыбинском, которая находится вдали от городской засветки. Низкий уровень светового загрязнения облегчил наблюдение за кометой, оставалось только дождаться погоды.

«Я, конечно, знал об этой комете. Ждал подходящей погоды. Просвет в небе позволил сфотографировать ее на выдержке 12 секунд. Для съемки использовал камеру с объективом 135 mm, и астротрекер, (устройство, поворачивающее камеру по направлению звезд)», — поделился Владимир.

В 2024 году Владимир так же смог запечатлеть нашумевшую комету Цзыцзиньшань-ATLAS.

Комету было видно невооруженным глазом | Источник: Владимир Фролов / vk.com
Владимир вписал ее в местные ландшафты | Источник: Владимир Фролов / vk.com

Еще 7 октября шансы увидеть комету были малы, но ситуация улучшилась.

«Блеск у нее чуть лучше прогнозируемого, но из города невооруженным глазом увидеть ее не получится, увы. Телескопы, бинокли, либо смотреть на фотоснимках: должно хватить даже камеры телефона, если есть возможность настройки выдержки и ISO (чувствительность матрицы камеры к свету)», — рассказала заведующая методическим отделом ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

Искать хвостатую на небе стоит вблизи созвездия Большой Медведицы.

«Ищите комету в телескопы или бинокли, она будет проходить через ближайшие к Большой Медведице созвездия. Гончие Псы, Волопас, затем — перейдет в созвездие Змеи», — рассказала заведующая методическим отделом планетария.

Кирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Комета Космос
Комментарии
3
Гость
1 час
Сделать сделал! Молодец! А дети у тебя есть?
Гость
31 минута
Страшно...
Читать все комментарии
