НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

вос.

 759мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,93
EUR 95,67
На лечение — на вертолете
Ярославец умер в горах Абхазии
Растрата миллионов
Сэкономить время и нервы на врачах
Сокращения в ЯрГЭТе
Завершение работы речных трамвайчиков
Средняя зарплата в Ярославской области
Задержали авиарейсы
Хотят отобрать квартиру
Афиша на октябрь
Страна и мир Фоторепортаж Две яркие кометы покажутся в небе над Ярославлем. Когда можно наблюдать редкое явление

Две яркие кометы покажутся в небе над Ярославлем. Когда можно наблюдать редкое явление

Помимо комет пройдет звездопад

298
Над Ярославлем пролетят две кометы и пройдет звездопад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНад Ярославлем пролетят две кометы и пройдет звездопад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Над Ярославлем пролетят две кометы и пройдет звездопад

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Октябрь 2025 года выдался богатым на астрономические явления. В небе будут видны две яркие комета, кроме того, нас ожидает звездопад Ориониды. Явления можно будет наблюдать в Ярославской области при удачных погодных условиях.

Это единственный шанс увидеть хвостатых:

«Орбитальные периоды этих комет не позволят нам увидеть их вновь: C/2025 R2 (SWAN) имеет орбитальный период порядка 650 лет, а C/2025 A6 (Lemmon) — 1350 лет», — рассказала заведующая методическим отделом ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

В середине октября 2024 года мимо Земли пролетала комета Цзыцзиньшань-ATLAS. Необычное название появилось из-за того, что небесное тело обнаружили сразу в двух точках планеты — в обсерватории Цзыцзиньшань в Китае и в Южной Африке системой ATLAS с телескопом. Комету можно было видеть невооруженным глазом даже в пригороде. Многие астрофотографы и обычные жители снимали хвостатую. Кадры мы собирали в фоторепортаже.

Кометы C/2025 R2 (SWAN) и C/2025 A6 (Lemmon) будут пролетать вблизи нашей планеты во второй половине октября. Пик первой стоит ждать в период с 18 по 25 число. Комета Lemmon будут видна в последних числах октября и в начале ноября. Подробнее о небесных телах рассказала Олеся Роменская.

«C/2025 R2 (SWAN) будет постепенно перемещаться из созвездия Змеи к Орлу. Ожидается, что блеск кометы достигнет четырех звёздных величин: этого уже достаточно, чтобы увидеть комету невооруженным глазом, однако наилучшие условия для наблюдения стоит искать за городом, вдали от ярких источников света. В ноябре ориентиром для поиска кометы C/2025 R2 (SWAN) будет планета Сатурн», — рассказала Олеся.

Со второй кометой все сложнее. По прогнозам, увидеть C/2025 A6 (Lemmon) не вооруженным глазом малы.

«Комета C/2025 A6 (Lemmon), увы, пока не оправдывает ожиданий. Прогнозы были оптимистичные, но маловероятен шанс увидеть её невооруженным глазом. В качестве ориентира поиска кометы выступит Большая Медведица. Ищите комету в телескопы или бинокли, она будет проходить через ближайшие к Большой Медведице созвездия. Гончие Псы, Волопас, затем — перейдет в созвездие Змеи», — рассказала заведующая методическим отделом планетария.

Помимо комет на ночном небосводе пройдет звездопад. Пик потока Ориониды выпадает на 20 и 21 октября. При пригодных условиях для наблюдения в небе можно будет увидеть до 25 метеоров в час. В эти даты ночи будут безлунными, свет от спутника Земли не помешает наблюдениям.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Комета Звездопад Ориониды Космос
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
3 минуты
А эти кометы часом, не Томагавками кличут?
Гость
1 минута
Страшно!...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Экономят и дарят продуктовые наборы: флорист и мама школьниц — о том, почему родители перестали одаривать педагогов букетами
Наталья Кекало
Флористика, бизнес
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«Решил, что больше в школу — никогда»: журналист рассказал, как работал учителем. Честная история молодого педагога
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление