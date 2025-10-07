Две яркие кометы покажутся в небе над Ярославлем. Когда можно наблюдать редкое явление

Над Ярославлем пролетят две кометы и пройдет звездопад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Октябрь 2025 года выдался богатым на астрономические явления. В небе будут видны две яркие комета, кроме того, нас ожидает звездопад Ориониды. Явления можно будет наблюдать в Ярославской области при удачных погодных условиях.

Это единственный шанс увидеть хвостатых:

«Орбитальные периоды этих комет не позволят нам увидеть их вновь: C/2025 R2 (SWAN) имеет орбитальный период порядка 650 лет, а C/2025 A6 (Lemmon) — 1350 лет», — рассказала заведующая методическим отделом ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

В середине октября 2024 года мимо Земли пролетала комета Цзыцзиньшань-ATLAS. Необычное название появилось из-за того, что небесное тело обнаружили сразу в двух точках планеты — в обсерватории Цзыцзиньшань в Китае и в Южной Африке системой ATLAS с телескопом. Комету можно было видеть невооруженным глазом даже в пригороде. Многие астрофотографы и обычные жители снимали хвостатую. Кадры мы собирали в фоторепортаже.

Кометы C/2025 R2 (SWAN) и C/2025 A6 (Lemmon) будут пролетать вблизи нашей планеты во второй половине октября. Пик первой стоит ждать в период с 18 по 25 число. Комета Lemmon будут видна в последних числах октября и в начале ноября. Подробнее о небесных телах рассказала Олеся Роменская.

«C/2025 R2 (SWAN) будет постепенно перемещаться из созвездия Змеи к Орлу. Ожидается, что блеск кометы достигнет четырех звёздных величин: этого уже достаточно, чтобы увидеть комету невооруженным глазом, однако наилучшие условия для наблюдения стоит искать за городом, вдали от ярких источников света. В ноябре ориентиром для поиска кометы C/2025 R2 (SWAN) будет планета Сатурн», — рассказала Олеся.

Со второй кометой все сложнее. По прогнозам, увидеть C/2025 A6 (Lemmon) не вооруженным глазом малы.

«Комета C/2025 A6 (Lemmon), увы, пока не оправдывает ожиданий. Прогнозы были оптимистичные, но маловероятен шанс увидеть её невооруженным глазом. В качестве ориентира поиска кометы выступит Большая Медведица. Ищите комету в телескопы или бинокли, она будет проходить через ближайшие к Большой Медведице созвездия. Гончие Псы, Волопас, затем — перейдет в созвездие Змеи», — рассказала заведующая методическим отделом планетария.