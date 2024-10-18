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Страна и мир фоторепортаж «Навсегда покидает Солнечную систему»: редкая комета показалась в небе над Ярославлем. Фоторепортаж

«Навсегда покидает Солнечную систему»: редкая комета показалась в небе над Ярославлем. Фоторепортаж

Показываем уникальное явление

821
10 комментариев

Комету Цзыцзиньшань-ATLAS заметили в небе над Ярославлем

17 октября в небе над Ярославлем показалась комета Цзыцзиньшань-ATLAS. Спустя неделю непогоды сложились идеальные условия для наблюдений — вечернее небо порадовало отсутствием облаков. Космический объект был виден невооруженным глазом.

Комету с необычным названием обнаружили в 2023 году сразу в двух точках Земли — ученые в обсерватории Цзыцзиньшань в Китае и система ATLAS с телескопом в Южной Африке. Так и появилось ее двойное название.

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS приблизилась к Земле 12 октября, ее будет видно в ночном небе до конца месяца.

— 20 октября сама комета станет более яркой, а вот ее хвост менее. Это связано с тем, что небесное тело начнет удаляться от Солнца, — рассказывали порталу 76.RU в ярославском центре имени В. В. Терешковой.

Искать комету следует после заката в западной части неба на уровне горизонта. Эксперты рекомендуют выезжать для наблюдений в места вдали искусственных источников света, к примеру за город.

— Лучше всего воспользоваться биноклем, который позволит увидеть яркое ядро, окруженное комой, а также очень длинный хвост. <…> Комета быстро улетает от Солнца, она будет видна примерно до конца октября, но ее уже можно будет увидеть только с помощью бинокля или небольшого телескопа. Поэтому при условии ясной погоды попробуйте ее найти на вечернем небе. Комета C/2023 A3 навсегда покидает Солнечную систему, — сказано на сайте культурно-просветительного центра им. В. В. Терешковой.

В этом фоторепортаже мы собрали самые яркие фотографии редкого космического тела.

Лучше всего комету было видно за городом

17 октября хвост был не таким ярким, но всё еще заметным

Удивительно красивое событие

Некоторые ярославцы успели заснять комету

Кто смог — выбрались в поле

Снимали и на телефон, и на профессиональные камеры

У фотографа получилось сделать шикарный кадр с Успенским собором

Комета пролетает над Землей в первый и последний раз

Сейчас небесное тело отдаляется от нашей планеты

Фотографы используют профессиональное оборудование для качественных снимков

Кстати, в ночь на 18 октября над городом в последний раз в этом году поднялась Луна-великан.

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Комментарии
10
Инженер1
1 час
Надо будет сфоткать и в телескоп посмотреть.
Гость
1 час
Не навсегда она покидает Солнечную систему , она появится через 80660 лет. 🤣
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