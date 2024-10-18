«Навсегда покидает Солнечную систему»: редкая комета показалась в небе над Ярославлем. Фоторепортаж

Комету Цзыцзиньшань-ATLAS заметили в небе над Ярославлем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











17 октября в небе над Ярославлем показалась комета Цзыцзиньшань-ATLAS. Спустя неделю непогоды сложились идеальные условия для наблюдений — вечернее небо порадовало отсутствием облаков. Космический объект был виден невооруженным глазом.

Комету с необычным названием обнаружили в 2023 году сразу в двух точках Земли — ученые в обсерватории Цзыцзиньшань в Китае и система ATLAS с телескопом в Южной Африке. Так и появилось ее двойное название.

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS приблизилась к Земле 12 октября, ее будет видно в ночном небе до конца месяца.

— 20 октября сама комета станет более яркой, а вот ее хвост менее. Это связано с тем, что небесное тело начнет удаляться от Солнца, — рассказывали порталу 76.RU в ярославском центре имени В. В. Терешковой.

Искать комету следует после заката в западной части неба на уровне горизонта. Эксперты рекомендуют выезжать для наблюдений в места вдали искусственных источников света, к примеру за город.

— Лучше всего воспользоваться биноклем, который позволит увидеть яркое ядро, окруженное комой, а также очень длинный хвост. <…> Комета быстро улетает от Солнца, она будет видна примерно до конца октября, но ее уже можно будет увидеть только с помощью бинокля или небольшого телескопа. Поэтому при условии ясной погоды попробуйте ее найти на вечернем небе. Комета C/2023 A3 навсегда покидает Солнечную систему, — сказано на сайте культурно-просветительного центра им. В. В. Терешковой.

В этом фоторепортаже мы собрали самые яркие фотографии редкого космического тела.

Лучше всего комету было видно за городом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











17 октября хвост был не таким ярким, но всё еще заметным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Удивительно красивое событие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые ярославцы успели заснять комету Источник: Николай Фомичев / Vk.com











Кто смог — выбрались в поле Источник: Кристина Завидова / Vk.com

Снимали и на телефон, и на профессиональные камеры Источник: Кристина Завидова / Vk.com

У фотографа получилось сделать шикарный кадр с Успенским собором Источник: SERGEY SUTKOVOY

Комета пролетает над Землей в первый и последний раз Источник: Владимир Фролов / Vk.com











Сейчас небесное тело отдаляется от нашей планеты Источник: Владимир Фролов / Vk.com











Фотографы используют профессиональное оборудование для качественных снимков Источник: Владимир Фролов / Vk.com









