«Жить по библейским заветам»: в Госдуме решили зачистить интернет от мата. Разбираемся, чем он не угодил и что теперь запретят россиянам

Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с матом в интернете Источник: Маргарита Власкина / E1.RU

В эту осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект о блокировке матерного контента в интернете. Автор инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов объяснил MSK1.RU, что в первую очередь хочет защитить детей от ругани, которой полно у блогеров даже в отечественных сервисах.

Обсудили с депутатом, будут ли меры эффективны, а с экспертами — почему они в это не верят и начнут ли россиян штрафовать еще и за мат.

Зачем запрещают мат

Андрей Свинцов предлагает Роскомнадзору блокировать материалы, в которых есть мат, как сейчас, это делают с запрещенным контентом. Депутат считает законопроект крайне важным и говорит, что его поддерживают все, с кем он обсуждал идею.

«В интернете огромное количество контента с матом. В социальных сетях он более популярен, потому что у молодежи запретные слова вызывают интерес. Если такой контент больше смотрят, то его сильнее продвигают: включаешь видео на отечественных платформах, и там первые 100 рекомендованных к просмотру — все содержат мат», — сказал Свинцов.

По его словам, подростки все это смотрят и начинают материться так, что родители в шоке. Депутат считает, что если блогеры не в состоянии публиковать материалы без ругани, им нечего делать в медиапространстве, а старые видео можно «запикать» и перезалить.

Главное — защитить детей и подростков и в принципе бороться за чистоту русского языка, за культурное общество. Мы должны иметь дисциплину и жить в идеале, конечно, по библейским заветам, но кто не в состоянии так — хотя бы соблюдать нормы морали и приличия. Андрей Свинцов депутат Госдумы

Андрей Свинцов не боится, что из-за нового запрета подростки станут еще активнее интересоваться обсценной лексикой.

«Смотрите, мы ЛГБТ* признали экстремизмом, нигде никакого ЛГБТ* нет, никто не ходит в безумных труселях, с голой грудью. Поэтому мы должны чистить все вокруг, — высказался парламентарий. — Если полную свободу дадим, будут ходить голые, ругаться матом, пить и курить, ведь все омерзительное всегда более привлекательное».

Правда ли дети учатся ругаться в интернете

Доктор филологических наук, заведующий отделом Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов рассказал MSK1.RU, что несовершеннолетние узнают о мате в школе или во дворе, но не в интернете. По его мнению, нужно заниматься образованием и показывать подрастающему поколению альтернативу — литературный язык.

«Неужели блогеры учат детей ругаться матом? Обсценная лексика — это устная традиция, которая, конечно, идет из двора, из школы. В некоторых социальных слоях так в семье говорят», — сказал Баранов.

По его словам, каждый человек несет свою моральную ответственность. Когда ругаются медийные персоны — это их дело, такие ролики можно просто не смотреть.

Мат подстерегает в интернете Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания РАН Игорь Исаев согласен. Он считает, что если цель — избавиться от мата вообще, нужно не запрещать его целиком, а развивать культуру, предлагать более интересную альтернативу.

«Ребенок, как и вообще человек, эпатирует окружающих и реагирует сам, если замечает что-то чрезвычайное: крик, лай собаки, яркий свет, резкое слово. Услышал, удивился, узнал. Нельзя бороться с проявлением человеческой психики. Пусть это будет одним из стимулов жизни: узнать новое, отсортировав хорошее от плохого», — высказался Исаев.

В то же время он добавил, что вся ругань связана с половой сферой и в рамках социальных институтов детей нужно ограждать от мата потому, что им еще рано с ней знакомиться.

«На официальном, школьном, образовательном уровне — однозначно запрещать, а значит, сохранить как есть, ведь уже запрещено. А происходящее вокруг очень сложно регламентировать», — считает Исаев.

Что делать с матом в интернете

Профессор Анатолий Баранов тоже признал, что ограничения нужны, но они уже есть — в обществе существует негласный запрет на мат, и это серьезное табу.

«Часто не пожать руку более действенно, чем 100 законов, которые непонятно, как соблюдать. Мне кажется, что, кроме образования и воспитания, ничего придумать нельзя», — высказался собеседник.

Второй наш эксперт Игорь Исаев заметил, что запретить мат в интернете предлагают чуть ли не каждые полгода, но это ни к чему не приводит. По его мнению, необходимые ограничения уже установлены административным законодательством.

«Бранная лексика не потому опасна, что бранная, а потому, что может быть направлена в качестве резких, обидных, уничижающих достоинство слов к собеседнику. Ничего нет плохого в самом матерном слове, до тех пор, пока оно не обращено к конкретному человеку с целью его обидеть, унизить, оскорбить», — пояснил филолог.

Мат опасен как инструмент оскорбления Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Юрист Павел Ковалев в беседе с MSK1.RU подтвердил, что сейчас ответственности за мат в соцсетях нет, а засудить могут, только если человек оскорбит кого-то конкретно. Новый законопроект юрист затруднился комментировать до появления подробностей.

«Если примут закон, будут его дорабатывать. Мое мнение, все сведется к штрафам, так как государству нужны деньги», — заключил он.

Какие сейчас есть запреты Узнать Законодательство запрещает ругаться на русском языке в общественных местах, в рекламе и в СМИ (даже в комментариях). Нельзя оскорблять людей и чувства верующих. В творчестве специальных ограничений нет, но книги и песни с бранными словами нужно маркировать, а посмотреть фильм с матом получится только на DVD и кинофестивалях.

Кто может пострадать от дальнейших ограничений

Анатолий Баранов напомнил, что некоторые значимые писатели используют обсценную лексику, но это не повод убирать их книги из прямого доступа. Игорь Исаев рассказал, как публиковал выпуск о бранных словах с докторами филологических наук, и задался вопросом, как ему цензурировать такой материал.

«Я там поставил 18+, предупреждаю, что контент содержит бранную лексику. Но что, дети на заборе не прочтут, от друзей не услышат? Нет, запрещать целиком — совершенная глупость, нужно давать альтернативу», — высказался он.

Юрист Павел Ковалев предложил подумать о возможном злоупотреблении новым законопроектом.

«Можно с „левого“ аккаунта оставить нецензурный комментарий, чтобы Роскомнадзор автоматом заблокировал ресурс конкурента», — описал собеседник один из вариантов.

Что считается матом и как россияне к нему относятся

На инициативу Андрея Свинцова отреагировала телеведущая Лера Кудрявцева; правда, затем пост был удален из ее Telegram-канала (остался доступен в TGStat). Изначально в нем звучал вопрос, не движется ли страна в сторону Северной Кореи.

«Материться вот депутаты хотят запретить, а как, простите, без мата существовать в данных реалиях? Мессенджеры блокируют, связь говно, для ИП теперь НДС ввели. Скоро в форме и строем?» — было написано в Telegram-канале Кудрявцевой.

Какие слова считают матерными Узнать В 2023 году Роскомнадзор разъяснил, что к нецензурным относятся «четыре общеизвестных слова», которые начинаются на «х», «п», «е», «б», и образованные от них слова.

ВЦИОМ фиксирует в свежем опросе, что россияне воспринимают мат как элемент повседневного общения как минимум последние 15 лет. Многие объясняют ругань потребностью выплеснуть эмоции, а кроме того, социологи видят в нецензурной лексике способ укрепить социальные связи.

Опрошенные в основном отрицательно относятся к мату в интернете и хотят, чтобы его маркировали. Чаще других за чистоту русского языка в Сети борются представители старшего поколения, которые вряд ли сами сталкиваются с бранью в интернете.

«Объективно мат для многих является эффективным приемом эмоциональной разрядки, способом подтвердить принадлежность к определенной группе, выразить протест против некоторых устоев или поведения других людей. И эта причина не позволит добиться лишь запретительными мерами хоть какого-то системного результата по борьбе с ним», — комментирует результаты председатель научного совета аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.

Он допускает, что культурные барьеры способны повлиять на речь россиян сильнее, чем ограничения. Следует повышать символический статус нормативной речи, это продуктивнее запретов, считает эксперт.

В сентябре депутат Нина Останина предложила запретить культовую группу «Сектор Газа» (18+), но идею раскритиковали даже коллеги. Наверное, слушали по молодости. Позже Останина заявила, что ее слова не так поняли, она лишь хотела запретить матерные песни.