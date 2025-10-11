НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Правда вымирают? Фоторепортаж Тут отдыхаешь душой: как живет полупустая деревня под Ярославлем, где даже дышится легко

Тут отдыхаешь душой: как живет полупустая деревня под Ярославлем, где даже дышится легко

Новый выпуск рубрики «Правда вымирают?»

1 215
Как живет опустевшая деревня под Ярославлем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак живет опустевшая деревня под Ярославлем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как живет опустевшая деревня под Ярославлем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

К середине осени деревни пустеют, так как дачный сезон подходит к концу. Деревня Губцево не стала исключением. Именно сюда, в Ярославский район, отправился фотограф 76.RU, чтобы собрать кадры для нового выпуска рубрики «Правда вымирают?».

Хоть на единственной улице в деревне царит осенняя красота, все кажется пустым и грустным. Дачники заперли двери на замки, а окна закрыли ставнями, но все-таки здесь остаются постоянные жители.

На въезде стоит ларек, который, скорее всего, заброшен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа въезде стоит ларек, который, скорее всего, заброшен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На въезде стоит ларек, который, скорее всего, заброшен

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Домики идеально вписываются в окружение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДомики идеально вписываются в окружение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Домики идеально вписываются в окружение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С таксофона позвонить не получится | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС таксофона позвонить не получится | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С таксофона позвонить не получится

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Урожай не собран до конца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУрожай не собран до конца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Урожай не собран до конца

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Самые старые дома покрыты мхом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамые старые дома покрыты мхом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самые старые дома покрыты мхом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Большинство домов&nbsp;— избушки с красивыми наличниками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольшинство домов&nbsp;— избушки с красивыми наличниками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большинство домов — избушки с красивыми наличниками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Место для важных переговоров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМесто для важных переговоров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Место для важных переговоров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Постоянные жители никуда не уедут, поэтому деревня не будет безлюдной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПостоянные жители никуда не уедут, поэтому деревня не будет безлюдной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Постоянные жители никуда не уедут, поэтому деревня не будет безлюдной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все такое старинное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе такое старинное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все такое старинное

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом со старым колодцем построили новый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРядом со старым колодцем построили новый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом со старым колодцем построили новый

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть дома, которые пора бы снести | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть дома, которые пора бы снести | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть дома, которые пора бы снести

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Яркие фасады отлично сочетаются с осенней листвой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯркие фасады отлично сочетаются с осенней листвой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Яркие фасады отлично сочетаются с осенней листвой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Металлические ставни сберегут дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМеталлические ставни сберегут дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Металлические ставни сберегут дом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Через листву проглядываются уютные дворы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерез листву проглядываются уютные дворы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через листву проглядываются уютные дворы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для чего на воротах висит куртка&nbsp;— не известно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля чего на воротах висит куртка&nbsp;— не известно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для чего на воротах висит куртка — не известно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как же красиво в деревнях осенью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак же красиво в деревнях осенью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как же красиво в деревнях осенью

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все усыпано листвой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе усыпано листвой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все усыпано листвой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дыра в заборе будто указывает на игрушечную лошадку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДыра в заборе будто указывает на игрушечную лошадку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дыра в заборе будто указывает на игрушечную лошадку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Необычное ограждение собрали из деревьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНеобычное ограждение собрали из деревьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Необычное ограждение собрали из деревьев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А здесь забор украшен лосиным рогом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА здесь забор украшен лосиным рогом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А здесь забор украшен лосиным рогом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В сюжете «Правда вымирают?» мы показываем, как живут деревни и села Ярославской области. Некоторые из них процветают и в них кипит жизнь, другие продолжают пустеть. В прошлых выпусках мы показывали, чем живет живописная деревушка у Волги, гуляли по деревне с «неприличным» названием, изучали историческое село.

Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Деревня Дача
Гость
1 час
..что диктуется погодой то и надо считать модой. ...а она даёт уклон в пользу тёплых панталон. ...изначальны панталоны, трусы плавки это - клоны ...носят женщин миллионы для комфорта панталоны.
Гость
1 час
Как зимой там живут люди? Ни магазина, ни медицины...
