Тут отдыхаешь душой: как живет полупустая деревня под Ярославлем, где даже дышится легко

К середине осени деревни пустеют, так как дачный сезон подходит к концу. Деревня Губцево не стала исключением. Именно сюда, в Ярославский район, отправился фотограф 76.RU, чтобы собрать кадры для нового выпуска рубрики «Правда вымирают?».
Хоть на единственной улице в деревне царит осенняя красота, все кажется пустым и грустным. Дачники заперли двери на замки, а окна закрыли ставнями, но все-таки здесь остаются постоянные жители.
В сюжете «Правда вымирают?» мы показываем, как живут деревни и села Ярославской области. Некоторые из них процветают и в них кипит жизнь, другие продолжают пустеть. В прошлых выпусках мы показывали, чем живет живописная деревушка у Волги, гуляли по деревне с «неприличным» названием, изучали историческое село.