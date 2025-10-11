Тут отдыхаешь душой: как живет полупустая деревня под Ярославлем, где даже дышится легко

Как живет опустевшая деревня под Ярославлем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К середине осени деревни пустеют, так как дачный сезон подходит к концу. Деревня Губцево не стала исключением. Именно сюда, в Ярославский район, отправился фотограф 76.RU, чтобы собрать кадры для нового выпуска рубрики «Правда вымирают?».

Хоть на единственной улице в деревне царит осенняя красота, все кажется пустым и грустным. Дачники заперли двери на замки, а окна закрыли ставнями, но все-таки здесь остаются постоянные жители.

На въезде стоит ларек, который, скорее всего, заброшен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Домики идеально вписываются в окружение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С таксофона позвонить не получится Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Урожай не собран до конца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самые старые дома покрыты мхом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большинство домов — избушки с красивыми наличниками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Место для важных переговоров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Постоянные жители никуда не уедут, поэтому деревня не будет безлюдной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все такое старинное Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом со старым колодцем построили новый Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть дома, которые пора бы снести Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Яркие фасады отлично сочетаются с осенней листвой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Металлические ставни сберегут дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через листву проглядываются уютные дворы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для чего на воротах висит куртка — не известно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как же красиво в деревнях осенью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все усыпано листвой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дыра в заборе будто указывает на игрушечную лошадку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Необычное ограждение собрали из деревьев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А здесь забор украшен лосиным рогом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU