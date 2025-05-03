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Город Правда вымирают? Фоторепортаж Бескрайние поля и коты: как живет ярославская деревня с «неприличным» названием

Бескрайние поля и коты: как живет ярославская деревня с «неприличным» названием

Фоторепортаж из Шалавы

14 384
10 комментариев
Когда дел нет, можно посидеть на крыльце | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда дел нет, можно посидеть на крыльце | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Когда дел нет, можно посидеть на крыльце
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В пяти минутах езды на машине от Гаврилов-Яма Ярославской области расположена деревня, название которой вызывает споры. Одни считают его оскорбительным, у других оно вызывает улыбку. Жители деревни Шалава, впрочем, по-разному относятся к месту, где живут. Мы публиковали большой репортаж из населенного пункта со «стыдным» названием.

На первый взгляд, населенный пункт завораживает своим спокойствием. В новом выпуске рубрики «Правда вымирают?», в которой мы исследуем деревни и села Ярославской области, гуляем по живописным уголкам Шалавы.

Деревню окружают широкие поля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДеревню окружают широкие поля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревню окружают широкие поля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие туристы фотографируются с табличкой на въезде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие туристы фотографируются с табличкой на въезде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие туристы фотографируются с табличкой на въезде

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лохматый охранник без остановки лает на прохожих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛохматый охранник без остановки лает на прохожих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лохматый охранник без остановки лает на прохожих

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На избах красуются поломанные, но всё еще симпатичные наличники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа избах красуются поломанные, но всё еще симпатичные наличники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На избах красуются поломанные, но всё еще симпатичные наличники
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные разъезжают на велосипедах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные разъезжают на велосипедах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Местные разъезжают на велосипедах
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мало ли, пригодится? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМало ли, пригодится? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мало ли, пригодится?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За дачными участками расположен большой пруд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа дачными участками расположен большой пруд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
За дачными участками расположен большой пруд
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А это местный будильник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА это местный будильник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А это местный будильник
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне сохранились деревянные домики, которым не один десяток лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ деревне сохранились деревянные домики, которым не один десяток лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне сохранились деревянные домики, которым не один десяток лет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные следят за участками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные следят за участками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные следят за участками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Разговоры о жизни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазговоры о жизни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разговоры о жизни

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помните, как в детстве приезжали в деревню на лето? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомните, как в детстве приезжали в деревню на лето? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Помните, как в детстве приезжали в деревню на лето?
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и современные постройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть и современные постройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и современные постройки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Коты в Шалаве просят, чтобы их гладили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коты в Шалаве просят, чтобы их гладили

Кажется, что кошка есть у каждого жителя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кажется, что кошка есть у каждого жителя
Встретить их можно на главной и единственной улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Встретить их можно на главной и единственной улице
1 из 3

Коты в Шалаве просят, чтобы их гладили

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы также показывали, как живут в селе в 15 минутах от Ярославля. Кроме того, рекомендуем посмотреть наш фоторепортаж из живописного уголка Ярославской области, села Поречье-Рыбное.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Деревня Фоторепортаж Дача
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Комментарии
10
Гость
1 июня 2024, 08:46
Печально, но факт! Худо-бедно, пережила эта деревня Царскую Власть, затем Большевицкую, а нынешнюю, похоже не переживет...😭
Гость
1 июня 2024, 21:52
в каждом ауле дотационного Кавказа есть ФАП, интернет скоростной, дом культуры с кинотеатром, школа, водопровод и газ А у нас практически ничего нет Всё идёт по Плану 👹
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