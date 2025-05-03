Бескрайние поля и коты: как живет ярославская деревня с «неприличным» названием

В пяти минутах езды на машине от Гаврилов-Яма Ярославской области расположена деревня, название которой вызывает споры. Одни считают его оскорбительным, у других оно вызывает улыбку. Жители деревни Шалава, впрочем, по-разному относятся к месту, где живут. Мы публиковали большой репортаж из населенного пункта со «стыдным» названием.
На первый взгляд, населенный пункт завораживает своим спокойствием. В новом выпуске рубрики «Правда вымирают?», в которой мы исследуем деревни и села Ярославской области, гуляем по живописным уголкам Шалавы.
Ранее мы также показывали, как живут в селе в 15 минутах от Ярославля. Кроме того, рекомендуем посмотреть наш фоторепортаж из живописного уголка Ярославской области, села Поречье-Рыбное.