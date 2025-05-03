Бескрайние поля и коты: как живет ярославская деревня с «неприличным» названием

Когда дел нет, можно посидеть на крыльце Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В пяти минутах езды на машине от Гаврилов-Яма Ярославской области расположена деревня, название которой вызывает споры. Одни считают его оскорбительным, у других оно вызывает улыбку. Жители деревни Шалава, впрочем, по-разному относятся к месту, где живут. Мы публиковали большой репортаж из населенного пункта со «стыдным» названием.

На первый взгляд, населенный пункт завораживает своим спокойствием. В новом выпуске рубрики «Правда вымирают?», в которой мы исследуем деревни и села Ярославской области, гуляем по живописным уголкам Шалавы.

Деревню окружают широкие поля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие туристы фотографируются с табличкой на въезде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Лохматый охранник без остановки лает на прохожих Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На избах красуются поломанные, но всё еще симпатичные наличники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные разъезжают на велосипедах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мало ли, пригодится? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За дачными участками расположен большой пруд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А это местный будильник Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В деревне сохранились деревянные домики, которым не один десяток лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные следят за участками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Разговоры о жизни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Помните, как в детстве приезжали в деревню на лето? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть и современные постройки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Коты в Шалаве просят, чтобы их гладили Кажется, что кошка есть у каждого жителя Встретить их можно на главной и единственной улице 1 из 3 Коты в Шалаве просят, чтобы их гладили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU