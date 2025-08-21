НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Правда вымирают? Фоторепортаж Без связи, но с шикарными видами: чем живет живописная деревушка у Волги в глубине Ярославской области

Без связи, но с шикарными видами: чем живет живописная деревушка у Волги в глубине Ярославской области

Смотрим на умиротворяющие пейзажи и деревенские дома

685
3 комментария
Фоторепортаж из отдаленной деревни в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФоторепортаж из отдаленной деревни в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фоторепортаж из отдаленной деревни в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дача на окраине Ярославля — это хорошо, но все же не те ощущения, которые можно получить от отдыха в отдаленной деревушке. Связи нет, да и не надо, кругом природа, чистый воздух. Многие вспомнят свое детство, когда их отправляли к бабушке в деревню.

В сюжете «Правда вымирают?» фотограф 76.RU снимает различные поселения Ярославской области. Например, ранее выходил фоторепортаж из деревни с «неприличным» названием, мы показывали село на холме, гуляли по поселку окруженному многоэтажками.

В новом выпуске покажем, как красиво в деревне Черкасово, которая находится на берегу Волги.

На Волге построили аккуратный причал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Волге построили аккуратный причал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Волге построили аккуратный причал

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Этому позавидует любой городской житель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтому позавидует любой городской житель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этому позавидует любой городской житель

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая широкая здесь река | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакая широкая здесь река | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая широкая здесь река

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Домики разные. Есть простые или в стадии строительства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДомики разные. Есть простые или в стадии строительства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Домики разные. Есть простые или в стадии строительства

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть роскошные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть роскошные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть роскошные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А еще такие. Очень колоритные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА еще такие. Очень колоритные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А еще такие. Очень колоритные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже украшены по-особенному | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаже украшены по-особенному | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже украшены по-особенному

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые предпочитают «живой» забор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые предпочитают «живой» забор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые предпочитают «живой» забор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите, какая благодать. Хочется купить шашлыка и посидеть здесь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотрите, какая благодать. Хочется купить шашлыка и посидеть здесь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите, какая благодать. Хочется купить шашлыка и посидеть здесь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне заботятся о чистоте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ деревне заботятся о чистоте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне заботятся о чистоте

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и старые постройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть и старые постройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и старые постройки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дома не жилые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые дома не жилые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дома не жилые

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Забор из пеньков, как вам? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗабор из пеньков, как вам? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Забор из пеньков, как вам?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Покажем немного видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПокажем немного видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Покажем немного видов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кругом густой лес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКругом густой лес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кругом густой лес

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И река | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ река | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И река

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Иногда можно увидеть проплывающие теплоходы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИногда можно увидеть проплывающие теплоходы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Иногда можно увидеть проплывающие теплоходы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Комментарии
3
JayroslavMudryi
2 часа
очень красивый репортаж!
Гость
1 час
Вот сегодня молодец.
Читать все комментарии
