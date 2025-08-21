Без связи, но с шикарными видами: чем живет живописная деревушка у Волги в глубине Ярославской области

Дача на окраине Ярославля — это хорошо, но все же не те ощущения, которые можно получить от отдыха в отдаленной деревушке. Связи нет, да и не надо, кругом природа, чистый воздух. Многие вспомнят свое детство, когда их отправляли к бабушке в деревню.
В сюжете «Правда вымирают?» фотограф 76.RU снимает различные поселения Ярославской области. Например, ранее выходил фоторепортаж из деревни с «неприличным» названием, мы показывали село на холме, гуляли по поселку окруженному многоэтажками.
В новом выпуске покажем, как красиво в деревне Черкасово, которая находится на берегу Волги.