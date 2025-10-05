Для россиян придумали новые выплаты и ипотечные программы, но готовятся поднять штрафы: что произошло на этой неделе

На пенсию можно выйти раньше и получить крупную сумму Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Как изменятся выплаты в следующем году

В 2026 году пенсию повысят единожды: с 1 января по уровню инфляции. Выплаты пожилым вырастут с нового года на 7,6%.

«В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%», — сообщили на сайте Минтруда.

Некоторые пенсионеры в конце года досрочно получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь. Это касается россиян, которым начисляют выплаты в начале месяца. Из-за продолжительных новогодних праздников вместо января пенсии в проиндексированном виде придут уже в конце декабря.

Также в 2026 году свыше 700 тысяч россиян получат право разово снять свои пенсионные накопления. Эти средства формировались до «заморозки» 2014 года и с тех пор лежали на счетах. Средняя выплата составит чуть более 61 тысячи рублей, однако конкретная сумма зависит от накоплений каждого человека.

Право на выплату имеют:

женщины, достигшие 55 лет;

мужчины, достигшие 60 лет.

Как вырастут другие пособия:

максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц;

максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан до 83 тысяч рублей в месяц;

материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка;

единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей;

также с 1 февраля проиндексируют по уровню фактической инфляции ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, матерям-героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

Россияне могут выйти на пенсию раньше срока

У россиян есть право выйти на пенсию на два года раньше. Для этого нужно выполнить ряд требований.

Пенсионер попал под увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата. Он не смог найти работу через службу занятости в течение установленного срока. Он накопил пенсионные баллы и страховой стаж — от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин.

Если человек попал под все критерии, то он может подать соответствующее заявление в соцфонд. После этого ему назначат досрочную пенсию.

Россиянам напомнили о налогах за подарки

За дорогие подарки, например автомобили или квартиры, получатель должен заплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ). Об этом рассказала нотариус Мария Корнилова.

Сумма налога будет зависеть от стоимости подарка, так как в России с 1 января 2025 года ввели прогрессивную шкалу налогообложения. Поэтому за подарки дешевле 2,4 миллиона рублей нужно будет заплатить 13% от стоимости, а за те, что стоят от 2 до 5 миллионов, — 15%. Если стоимость подарка превышает 5 миллионов (но не дороже 20 миллионов), важно не забыть заплатить в казну уже 18% от стоимости. Если же подарок дешевле 4 тысяч рублей, платить ничего не нужно.

Подарки между близкими родственниками налогом не облагаются. По закону к ним относятся муж и жена, родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры. Подробнее о размерах штрафов за неуплату налога — в материале.

Для автомобилистов хотят поднять штрафы

В России штрафы за отсутствие детского кресла в машине планируют увеличить до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

По его словам, в отношении водителей административный штраф могут увеличить с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических — со 100 до 200 тысяч рублей. Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Путин выступил с традиционной речью

2 октября Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Речь президента длилась около часа, а затем началась дискуссия.

Путин рассказал о попытках СССР вступить в НАТО, о разработке нового оружия и проблемах в экономике страны. Также он затронул тему украинского кризиса и оценил способности ВСУ. Подробнее об этом рассказали в отдельном материале.

В Индонезии на детей в школе рухнула крыша

Исламская школа-интернат Аль-Хозини обрушилась в Индонезии в городе Сидоарджо. Около ста человек пострадало. Известно о 14 погибших.

Детей не сразу смогли вытащить Источник: AP Photo

Известно, что в здании проводили ремонт бетонной крыши, которая рухнула на детей прямо во время молитвы. В числе пропавших были в основном мальчики с 7 по 11-й класс в возрасте от 12 до 17 лет. Детей долго доставали из-под завалов. Спустя 4 дня к разбору привлекли экскаваторы и отбойные молотки.

Новая ипотека и помощь с жильем

Беспроцентный заём на жилье или льготные условия для ипотеки нужно предоставлять рабочим на заводах. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. Инициатива уже находится на стадии обсуждения.

Такая мера поможет поднять престиж рабочей профессии, сократит дефицит кадров, а также обеспечит приток квалифицированных специалистов. Кроме того, такие условия поддержат тех, кто нуждается в помощи при покупке недвижимости из-за высоких процентных ставок.

Помощь с жильем нужна не только рабочим, считает глава думского Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он направил обращения министру просвещения Сергею Кравцову, а также в Минстрой.

Депутат предложил госпрограмму по предоставлению служебного жилья с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10–15 лет работы в школе.

Программа будет ориентирована в первую очередь на тех, кто только начинает свой профессиональный путь и остро нуждается в решении жилищной проблемы.

При этом квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также пустующие жилые помещения предложили передавать государству. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе данных.

По задумке, у владельца жилья будет право заявить о себе, покрыть задолженность по ЖКУ или же отказаться от прав собственности на добровольной основе.

Пустующей же квартиру хотят признать, если есть задолженность по коммунальным услугам и налогам, отсутствие признаков фактического проживания. Прежде всего идет речь о домах-призраках на Крайнем севере России, где значительная часть квартир пустует.

Для учителей придумали новую выплату

Педагогам в России хотят помочь не только с жильем, но и с внешним видом. Депутат Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой запустить пилотную программу «Профессиональный стиль учителя».

Согласно предложению, преподавателям должны выплачивать от 15 до 25 тысяч рублей ежегодно. Средства они смогут тратить на приобретение деловой одежды, обуви и аксессуаров в специализированных магазинах-партнерах программы.

Какой будет погода зимой

Зима на большей части территории России будет холоднее, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году. На большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», — говорится в вероятностном прогнозе температуры в России на отопительный период (октябрь–март) в 2025–2026 годах. О погоде осенью и весной подробнее рассказали — в материале.

В тюрьму отправили маньяка, который оставался неуловимым более 20 лет

1 октября Железнодорожный суд Барнаула приговорил «политеховского маньяка» Виталия Манишина к 25 годам лишения свободы за убийство 11 человек. Об этом корреспондент NGS22.RU сообщила с заседания суда.

Источник: Городские медиа

Первое убийство Виталий Манишин совершил еще в 19 лет в начале 1990-х годов. В своем родном селе Зеленая Дубрава он лишил жизни 17-летнюю девушку, которая отказала ему в близости. Тогда преступление осталось нераскрытым.

А уже летом 2000 года одна за другой пропали пять абитуриенток Алтайского государственного политехнического университета. Манишин знакомился с девушками, представляясь влиятельным человеком, который может помочь решить проблему с поступлением. Он заманивал жертв в свою машину, вывозил их из города, а потом насиловал, душил и избавлялся от тел. Всего он убил 11 человек.

Школьников хотят перевести на новое расписание

В России хотят изменить расписание для школьников. Начало уроков предлагают перенести на девять утра, а также закрепить пятидневную учебную неделю. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты.

Авторы инициативы считают, что шестидневка для школьников не дает спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления. Инициатива предполагает проведение в выходные и праздничные дни культурных, спортивных и воспитательных мероприятий. Речь идет о событиях, которые не входят в учебный план и отличаются от стандартного урока.

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россиян ждет длинная рабочая неделя в последнюю неделю октября. Она продлится с 27 октября по 1 ноября. Это следует из постановления правительства России.

Это произошло из-за переноса выходных дней в честь Дня народного единства. Субботу, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября.

Длинных выходных ждать осталось недолго Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

1 ноября — это единственный рабочий выходной день в 2025 году. Но поскольку он предпраздничный, домой можно уйти пораньше. Рабочая смена в субботу сокращается на один час.

Выходные дни по случаю Дня народного единства продлятся три дня. С воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

Другие новости

