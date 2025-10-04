Боятся не на ту кнопку нажать? Кто решил, что цифровой мир не для российских пенсионеров

Говорят, что после 60 россияне слабо разбираются в мессенджерах и вообще в интернете. А между тем 30 лет назад, когда им было по 30, они и начинали работать с интернетом и были первыми пользователями Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Цифровой мир — это не про российских пенсионеров. По крайней мере, об этом свидетельствуют свежие данные опроса от сервиса «ИнтерПенсионер». Там заявили, что более половины (54%) российских пенсионеров не используют интернет вообще, а более 70% не пользуются мессенджерами. Основной причиной является страх совершить ошибку, «нажать не на ту кнопку» и стать жертвой мошенников.

Получается, в цифровом мире российские пожилые люди остаются как бы в технологической изоляции. И это не только лишает пожилых людей доступа к важной информации и социальным связям, но и усугубляет проблему одиночеств. А от нее и так страдает каждый третий пенсионер в стране.

Причем странно это звучит от людей, кто занимается как раз развитием интернета среди пенсионеров. А почему во всем мире, в том же Китае все пожилые спокойно обращаются с дорогими гаджетами? Или всё дело не в «отсталости» российских стариков, а в их бедности, что не могут позволить себе те смартфоны, в которых легче разобраться, и хорошие компьютеры?

MSK1.RU поговорила с экспертами по цифровому миру: каким образом можно преодолеть этот «цифровой разрыв» между поколениями, чтобы безопасно приобщить пожилых людей к современным технологиям.

Первое — это, конечно, просвещение

Пожилые люди должны доверять к официальным источникам информации, говорит руководитель по коммуникациям и связям с общественностью группы PRoud.365 Евгения Истомина.

«Боязнь стать жертвой мошенников обоснована. Необходимо активно информировать пенсионеров через проверенные федеральные СМИ, выпуская понятные статьи с пошаговыми инструкциями по использованию гаджетов и „Госуслуг“, разъясняя возможные риски и безопасные способы действий».

Истомина отмечает, что «телевидение и авторитетные медиа остаются ключевыми площадками для такого информирования населения о правилах и порядке использования цифровых инструментов. Пенсионерам лучше не ориентироваться в сомнительных источниках и социальных сетях, там легко нарваться на мошенников».

Второе — это расширение образовательных программ

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин говорит, что сейчас уже есть такие программы. Например, одну из них, «Азбука интернета», запустил соцфонд.

«Эта программа работает на федеральном уровне, обучилось уже более 500 тысяч человек. Необходимо расширять охват программы и адаптировать ее к современным технологиям, включая нейросети, как это сделано в обновленном модуле для старшего поколения».

Тумин подчеркивает роль региональных программ, таких как «Активное долголетие» и «Московское долголетие».

«Занятия проходят в небольших группах до 10 человек, где пенсионеры могут учиться в комфортном темпе, а волонтеры терпеливо объясняют каждую деталь. Важно, что обучение идет не просто на компьютерах, но и на личных смартфонах, что делает полученные навыки сразу применимыми в жизни».

Тумин отмечает, что с 1 января 2025 года стартовал национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», одной из ключевых задач которого является подготовка кадров для цифровой экономики.

«А это создает дополнительную инфраструктуру и финансирование для образовательных инициатив, — говорит эксперт. — Важно использовать президентское поручение об использовании геймификации (внедрения игрового принципа. — Прим. ред.) и мотивационных механизмов для повышения цифровой грамотности граждан, чтобы сделать обучение не только полезным, но и увлекательным».

Третье — сделать акцент на практической пользе и безопасности

«Ключ к успеху — сделать технологии понятными и безопасными для пожилых людей. Когда рядом есть поддержка близких, волонтеров или профессиональных преподавателей, страх перед „неправильной кнопкой“ исчезает. При этом важно не просто учить техническим навыкам, а показывать практическую пользу: как связаться с внуками через видеозвонок, как записаться к врачу через „Госуслуги“, как заказать продукты с доставкой. Когда пенсионер видит реальную выгоду, мотивация растет естественным образом, а вместе с ней — и уверенность в цифровой среде».

Руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнер 5D Consulting Алексей Карпунин согласен, что курсы для пожилых должны «не только объяснять базовые принципы, но и помогать сразу настроить все необходимые системы так, чтобы минимизировать риски».

«Речь идет о двухфакторной авторизации в государственных сервисах, ограничениях на оформление онлайн-кредитов, установке антивирусов и защите телефонов, где используются банковские приложения. Это позволит снять часть страхов и сделает использование технологий более безопасным», — советует аналитик.

Четвертое — сделать цифровой мир проще

Карпунин призывает IT-гигантов наконец-то развернуться от зумеров и обратить внимание на пожилых пользователей.

«Важно создавать упрощенные версии приложений с прозрачной логикой и минимальным набором кнопок, — уверен Карпунин. — Сегодня многие приложения перегружены функциями и сложными интерфейсами, с которыми тяжело разобраться даже молодым и активным людям. А для старшего поколения такие сервисы становятся практически непроходимым барьером».