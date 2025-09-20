НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Это что-то новенькое! У россиян начали требовать красный штамп при покупке билетов на поезд

Теперь и на железной дороге нужно подтверждать гражданство, если вы покупаете льготные билеты | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUТеперь и на железной дороге нужно подтверждать гражданство, если вы покупаете льготные билеты | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Теперь и на железной дороге нужно подтверждать гражданство, если вы покупаете льготные билеты

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Красную печать в свидетельстве о рождении будут требовать не только в самолетах — теперь штамп о российском гражданстве необходим при перевозке детей на поездах, если вы покупаете ребенку льготный билет.

С такой ситуацией 16 сентября столкнулась читательница E1.RU Валентина. Она купила на ж/д вокзале Екатеринбурга билеты до Красноярска для себя и двух внучек (им еще нет 14 лет). Так как девочки учатся в школе, им положена скидка 50% на поездку.

«На кассе вокзала продавец предупредила, что потребуется красная печать о гражданстве, хотя два года назад не спрашивали никакую печать — только справку из школы, — рассказала E1.RU Валентина. — Сказали, что без печати нас могут не пустить на поезд, хотя сами билеты продали. Меня прямо в очереди затрясло всю. Поедем мы 24 октября, это поезд дальнего следования».

Теперь в поезд без печати никак?

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) дали официальное разъяснение о правилах проезда детей по льготным тарифам.

«В связи с участившимися случаями отсутствия необходимых документов при посадке в поезд несовершеннолетних по льготным билетам напоминаем, что, согласно приказам ФАС России (№ 218/25 от 31.03.2025 и № 219/25 от 31.03.2025), льготными тарифами для детей могут воспользоваться юные путешественники — граждане РФ, — говорится в сообщении телеграм-канала ФПК. — При этом в соответствии с правилами перевозок при оформлении билета по льготным тарифам и посадке в поезд необходимо подтвердить наличие у несовершеннолетнего пассажира гражданства РФ».

Для этого нужно предоставить один из документов:

  • свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства РФ;

  • паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет).

Это значит, что, если вашему ребенку нет 14 лет и вы покупаете ему льготный билет, при посадке необходимо будет подтвердить наличие у него российского гражданства одним из двух указанных документов.

Напомним, что также печать о гражданстве в свидетельстве о рождении могут попросить у ребенка при самостоятельном получении паспорта в 14 лет. Кроме того, штамп требуют в пограничной службе аэропортов, если вы летите с детьми в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию (для въезда в другие страны необходим загранпаспорт).

Необычная история со штампом в свидетельстве о рождении произошла с нашим коллегой из 72.RU: Никита пришел в УМФС ради печати и узнал, что по документам он мертвец.

Как без проблем улететь с ребенком за границу? Рассматриваем три кейса и рассказываем, что делать, если один из родителей против отпуска.

Елена АносоваЕлена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
Комментарии
4
Гость
20 минут
Правильно все. Мигранты не должны пользоваться льготами,положенными только гражданам России. Хватит сидеть на нашей шее!
Гость
27 минут
Это значит, что, если у вашего ребенка нет гражданства РФ, то его ждёт дискриминация.
