Ярославна попала на конкурс «Мисс Россия — 2025». Любуемся фото нашей красотки

Ярославна попала на конкурс «Мисс Россия — 2025». Любуемся фото нашей красотки

Виктории предстоит пройти несколько испытаний, чтобы завладеть короной

802
Виктория Младова представит Ярославль на конкурсе «Мисс Россия — 2025»

Виктория Младова представит Ярославль на конкурсе «Мисс Россия — 2025»

Источник:

Пресс-служба конкурса «Мисс Россия»

Ярославна Виктория Младова попала в число участниц конкурса «Мисс Россия — 2025». 21-летняя девушка прошла кастинг и теперь будет бороться за корону и денежный приз.

«В этом году конкурс „Мисс Россия“ получил более 90 тысяч заявок на участие от девушек со всей страны, некоторые из которых уже завоевали сердца публики благодаря участию в региональных отборочных турах, а кто-то не побоялся заявить о себе на Большом Открытом кастинге в Москве, который прошел этим летом», — рассказали организаторы.

Как стало известно 76.RU, Виктория Младова окончила школу № 30 в Ярославле, а сейчас проходит обучение в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» (Государственный центральный ордена Ленина Институт физической культуры. — Прим. ред.).

Виктории из Ярославля 21 год

Виктории из Ярославля 21 год

Источник:

Виктория Младова

Финал конкурса красоты состоится 4 октября в концертном зале Barvikha Luxury Village в Подмосковье. «Мисс Россия» получит корону, денежный приз в размере 1 миллиона рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная».

За корону вместе с участницей из Ярославля будут бороться красотки в возрасте от 18 до 23 лет из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Якутии и других городов России. В этом году финалистки должны представить на конкурсе благотворительный проект — либо уже реализованный, либо в формате идеи.

Виктория учится в Российском университете спорта

Виктория учится в Российском университете спорта

Источник:

Виктория Младова

Финал конкурса пройдет 4 октября

Финал конкурса пройдет 4 октября

Источник:

Виктория Младова

«На протяжении ближайших трёх недель конкурсантки будут проходить интенсивную подготовку к финальному шоу под руководством профессионалов: педагогов по дефиле, хореографов, мастеров ораторского искусства и актерского мастерства, фитнес-тренеров, нутрициологов и экспертов в сфере красоты», — уточнили организаторы.

Ранее мы также публиковали историю красотки Алины Писмаревой, которая представляла столицу Золотого кольца России на конкурсе в 2023 году. Ярославне не удалось взять корону, но она провела фееричное дефиле в финале.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
3
Гость
1 час
Приятная девушка.
Инженер1
57 минут
У них есть печати на соответствие традиционным ценностям?
Читать все комментарии
