«Раздолье для глаз»: туристка провела отпуск в городах Золотого кольца. Ее впечатления

Слева — канатная дорога в Нижнем Новгороде. Справа — Кострома на закате Источник: Вероника Свизева / 59.RU

Города Золотого кольца России традиционно входят в топ по интересу среди туристов. Наша пермская коллега Вероника Свизева из 59.RU провела двухнедельный отпуск в Ярославле, Костроме и Рыбинске. В этой колонке она рассказала о впечатлениях от городов Золотого кольца, а также составила свой топ локаций, которые точно стоит посмотреть во время путешествия с ребенком-школьником. Далее — от первого лица.

Тысячелетний Ярославль

В этом отпуске мы решили совместить города Золотого кольца и Волгу. Вообще хотелось именно пожить в городах, а не просто ходить по известным достопримечательностям. Для меня открытием стал небольшой город Рыбинск под Ярославлем, но о нем позже.

Обычно в поездках мы снимаем квартиры, но в этот раз было по-другому. В Ярославле есть отель на воде. Это большой трехэтажный дебаркадер. Все номера с шикарным видом на Волгу, и, пожалуй, только ради этого вида стоит побывать здесь. Мы заселились в семейный номер на третьем этаже. Ребенок был в восторге, когда в окне то и дело ходили баржи и корабли. У номеров со второго этажа есть выходы на индивидуальные террасы, где можно помедитировать с видом на Волгу или просто попить кофе. Отель на воде семейному бюджету обошелся в 57 тысяч за четыре дня.

Отель на воде Источник: Вероника Свизева / 59.RU На набережную от дебаркадера можно выйти по таким мостикам Источник: Вероника Свизева / 59.RU

В шаговой доступности от дебаркадера две основные набережные Ярославля — нижняя и верхняя. По нижней набережной мы прогулялись до Стрелки, где сливаются Волга и Которосль. Чтобы почувствовать масштаб, мы решили посмотреть на Стрелку с воды и взяли в аренду моторную лодку. Час прогулки на моторке по Волге обойдется в шесть тысяч рублей. Вас проинструктируют по управлению, расскажут, как стоит проложить маршрут, обязательно выдадут жилеты — и можно отправляться в путешествие по воде.

Вообще за час нашего пути мы встретили довольно много лодок, яхт и сапов. Ярославцы любят отдыхать на воде. С Волги город умиротворяет куполами церквей, у Стрелки, конечно, раздолье для глаз — Волга во всей красе.

С ребенком в Ярославле можно посетить Даманский остров недалеко от Стрелки. Там большой парк аттракционов. Да и взрослым некоторые аттракционы тоже могут зайти — мы, например, залипли на автодроме.

Недалеко от верхней набережной есть очень неплохой шоу-макет «Золотое кольцо». Цена на билеты кусается: за взрослый билет придется выложить 990 рублей, за детский — 580. Ярославский шоу-макет гораздо меньше питерского Гранд Макета (это самый большой макет России в мире), но детализация достопримечательностей древних городов Золотого кольца впечатляет. Дети готовы часами рассматривать крошечные вокзалы, дороги, проезжающий транспорт, здания и человечков. Здесь каждые 15–20 минут наступает ночь, над городами Золотого кольца загорается фейерверк. Крохотные здания подсвечиваются уличной иллюминацией, в общем, это красиво.

Больше всего мне понравилось в церкви Илии Пророка на Советской площади. Храму уже 375 лет, центральные улицы Ярославля лучами расходятся от его стен, потому что храм был основой для первого плана застройки города. В 1658 году Ярославль фактически полностью охватил жуткий пожар, в огне выстояла только церковь Илии Пророка. В 1930-х храм вообще хотели снести, но в итоге советские власти открыли в нем антирелигиозный музей. Именно это и спасло старинные фрески, которым больше трех столетий. А здесь их почти тысяча!

Кстати, построила этот храм купеческая семья Скрипиных. В подклете церкви до сих пор находится их семейная усыпальница из восьми захоронений. Наши ярославские коллеги из 76.RU подробно рассказывали историю этого храма.

Храм Илии Пророка работает как музей, билет туда совсем недорогой — 200 рублей. Его можно посещать только в теплое время года, иногда там проходят церковные службы. Зимой храм закрывают.

На стенах храма сохранились старинные изразцы с птицами и единорогами — это символы Ярославля. Керамические копии изразцов можно увидеть в любой сувенирной лавочке.

Фрески внутри храма, конечно, впечатляют. Все стены и потолки расписаны библейскими сюжетами. Среди фресок есть и изображение четырех всадников Апокалипсиса: Чумы, Войны, Голода и Смерти. Роспись иконописцы делали десятилетиями вплоть до 1716 года. Общая высота росписи составляет шесть этажей. И этот масштаб чувствуется, когда ты стоишь внутри огромного зала с алтарем.

Четыре всадника Апокалипсиса на фреске в храме Илии Пророка Источник: Вероника Свизева / 59.RU

Вообще в Ярославле обязательно стоит прогуляться по его центру. Везде стоят скульптуры медведей. Если у нас в Перми они миниатюрные, то здесь в человеческий рост и все в разных образах. У здания местной администрации стоит явно медведь-депутат.

Хороший вариант в путешествии с ребенком — посетить местный аквапарк. Там предлагают отдых просто в зоне аттракционов, есть вариант подороже — плюсом идут комплекс саун и бань. Мы выбрали четыре часа без бань. Взрослый билет обошелся в 1600 рублей, детский — в 1100. Из приятностей: «ленивая река» выходит на открытый воздух, там же можно отдохнуть в бассейнах с подогревом.

Вечером стоит прогуляться по ярославской пешеходке и дойти до кремля. По пути увидите скульптуру Ярослава Мудрого — изображение именно этого памятника мы видим на тысячной купюре.

На ярославской пешеходке много уличных музыкантов. Запомнился парнишка лет 10, который буквально отрывался на барабанной установке. Правда, он заглушал соседний квартет на скрипках, а ребята играли замечательно.

Юный барабанщик на пешеходке. Кстати, его историю ищите в этом материале Источник: Вероника Свизева / 59.RU

У стен кремля предлагают экскурсии по городу на ретроавтобусах. Один из них — микроавтобус Barkas, сделанный в ГДР в 1961-ом. Ценник на ретровояж на одного взрослого — 2,5 тысячи.

На экскурсию мы не пошли, а решили подняться на колокольню кремля — это самая шикарная смотровая площадка с видом на весь город. Стоимость прохода туда совсем не кусается — на троих вышло около 500 рублей. Высота древней звонницы 32 метра. Подъем не для ленивых: наверх надо идти по крутым ступеням. Но это того стоит. Полюбовались на Ярославль на закате.

Еще один хороший способ посмотреть на город — колесо обозрения недалеко от парка Тысячелетия Ярославля.

На колесе все кабинки стеклянные, чтобы было лучше видно Источник: Вероника Свизева / 59.RU С колеса открывается вид на реку Которосль Источник: Вероника Свизева / 59.RU

Почему-то именно в Ярославле мы зачастили в кафе с азиатской кухней. Но из интересных мест, где можно пообедать, — трапезная палата Спасо-Преображенского монастыря недалеко от Даманского острова. Место популярное, много посетителей, но очередь движется быстро. Цены абсолютно приемлемые, как в обычной столовой. Есть летняя веранда с большими столами, однако там очень много наглых голубей. Птицы чувствуют себя настолько уверенно, что могут сесть на стол рядом с обедающими.

Трапезная находится прямо в монастыре Источник: Вероника Свизева / 59.RU

Что посмотреть в Костроме

На пару дней мы приехали в Кострому. На этот раз заселились в квартиру, две ночи обошлись в 12,5 тысяч рублей. Что интересно, в Костроме тоже есть отель-дебаркадер, но места там были заняты. Вообще во время семейного отпуска самые большие расходы — на дорогу и проживание. На это ушла львиная доля всех трат — порядка 180 тысяч на троих человек за две недели.

С погодой в Костроме повезло не очень, в первый день поливал дождь. Вечером сделали вылазку в центр города. Из интересного здесь — старинные гостиные дворы по пути на набережную Волги. Круглые торговые ряды очень похожи на Гостиный двор у нас в Кунгуре, но у нас он давно рушится, а в Костроме торговые ряды в прекрасном состоянии. Они занимают несколько кварталов, начинаются от Сусанинской площади и доходят до территории бывшего кремля. В центре одного из таких гостиных дворов мы забрели на рынок, который здесь без малого две сотни лет, если не больше.

Костромские торговые ряды в хорошем состоянии Источник: Вероника Свизева / 59.RU

В центре площади стоит памятник Ивану Сусанину. Именно костромская земля — родина этого русского героя. А в сувенирках вам предложат сыграть в туристический маршрут-квест «Мазайские зайцы» — фигурки зайцев надо искать по городу около ключевых достопримечательностей. Кстати, дед Мазай — это реальный крестьянин Иван Мазайкин, который жил в деревне Вёжи под Костромой. А еще именно на костромской земле находилось родовое имение Александра Островского, сейчас в городе работает драмтеатр, названный именем драматурга. Напротив театра стоит памятник Островскому, а недалеко — дом с табличкой, из которой мы узнали, что в этом доме и жил драматург.

Маленькую Кострому можно обойти довольно быстро. В центре очень много деревянных домов, чуть ли не на каждом висят таблички, что это объект культурного наследия, но выглядят они не очень ухоженными. Кстати, здесь много мест, где продают сыр. Есть и музей сыра, где во время экскурсии проводят сырные дегустации и рассказывают историю сыроделия. Это неудивительно, костромской сыр — устоявшийся бренд.

Так вышло, что этот отпуск мы часто проводили на воде. В Костроме набережная не впечатлила, это просто прогулочная зона вдоль реки, но есть много круизных корабликов. Здесь же ресторан-дебаркадер. Мы арендовали моторную лодку (ценник такой же, как в Ярославле) и прокатились по Волге.

По волнам Волги Источник: Вероника Свизева / 59.RU На фоне — Ипатьевский монастырь в Костроме Источник: Вероника Свизева / 59.RU

На закате здесь очень атмосферно: широкая гладь реки, старинный ансамбль города вдалеке, а на фоне золотого заката над Волгой взлетели три аэростата. В общем, в Костроме мне понравилась Волга. А еще уютные кофейни.

Воздушные шары на закате Источник: Вероника Свизева / 59.RU

Какие локации посетить в Рыбинске

А вот маленький город Рыбинск стал особенным в этом отпуске. После Костромы мы снова вернулись в Ярославскую область и следующие четыре дня провели в Рыбинске. Жили недалеко от набережной (снова Волга!) А пошли первым делом на главную городскую магистраль — улицу Крестовую.

В Рыбинске несколько центральных улиц, да, в принципе, и вся набережная и Соборная и Красная площади украшены вывесками в дореволюционном стиле. Все магазины, кафе, аптеки и даже торговые центры переносят в царскую Россию. Даже федеральные торговые гиганты здесь сделали вывески в дореволюционном стиле: «Вкусвиллъ», «Магнитъ косметик» и так далее. Идешь по улице, чтобы просто изучить все эти вывески, сделанные под старину. Правда, некоторые предприниматели перестарались с обилием «еръ» (устаревшее название буквы «ъ»). Но все равно идея у Рыбинска очень крутая!

+2

Задумка со старинными вывесками принадлежит местному музыканту Мите Кузнецову. Однажды он просто рассматривал фото XIX века и в голову закралась мысль: а если бы в Рыбинск снова вернуть такие вывески. Пошел в местную мэрию и предложил. И сработало! Наши ярославские коллеги тоже про это рассказывали. Вот так идея одного человека изменила облик города и привлекает туристов.

Прогуливаясь, мы заметили «Центръ употребления пельменей» и не смогли пройти мимо. Пельмени там на любой вкус и даже цвет. Мы заказали жареные пельмени «От бати» и черные. Тоже в центре есть довольно уютное семейное кафе «ПиццаФабрика». Вообще, на еду мы особо не потратились, так как снимали квартиру и по утрам и вечерам готовили. Кстати, про занимательные местные продукты: в качестве сувенира в Рыбинске покупают набор шоколадных шпротов — он называется «Закуска интеллигента».

Но больше всего в Рыбинске я хотела увидеть местное водохранилище. Его называют Рыбинское море, и не просто так. Это огромное зеркало воды. На его берегах находится несколько областей: Ярославская, частично — Тверская и Вологодская. Глубина доходит до 30 метров, средняя — 5–6 метров. Когда водохранилище сильно мелеет, из воды появляются силуэты затопленного города Мологи. От города спустя 80 лет зданий не осталось, но сохранились мостовые улиц, фундаменты зданий.

Это только часть Рыбинского водохранилища Источник: Вероника Свизева / 59.RU

На дне Рыбинского рукотворного моря 740 деревень, сел и город Молога. На глубине находится разрушенное имение собирателя древностей, графа Александра Мусина-Пушкина, нашедшего в ярославском монастыре рукопись «Слова о полку Игореве». Строительство Рыбинской ГЭС продолжалось с 1935 по 1941 годы. Запускать ее пришлось в экстренном порядке из-за начала ВОВ. В годы Великой Отечественной войны Рыбинская ГЭС стала одним из основных источников энергии для Москвы.

Сейчас о том, как тысячи человек покинули Мологу и свои деревни, ничего не напоминает. Мы увидели только часть водохранилища с другой стороны шлюзов. Добрались до него на моторной лодке (такая двухчасовая экскурсия обошлась также в семь тысяч рублей). Вообще из Рыбинска ходит городской автобус, который тоже останавливается в черте водохранилища. Местные там купаются и ловят рыбу. Один из рыбаков похвастался нам своим уловом. Оказывается, это довольно рыбные места, есть щуки, налимы, судаки, лещи.

Вдалеке Рыбинская ГЭС Источник: Вероника Свизева / 59.RU А это шлюзы Источник: Вероника Свизева / 59.RU

Наш гид Евгений, который провел нам экскурсию на лодке, рассказал, что его бабушка, когда ей было 15 лет, ходила рубить лес под Мологой. Работы по расчистке земли под затопление шли ускоренными темпами. Все большие каменные здания: храмы, монастыри, школы, больницы — в Мологе взрывали. Однако уцелела колокольня Леушинского монастыря. В 1950-е годы она возвышалась прямо из вод Рыбинского моря.

Колокольня монастыря не сдавалась, ее силуэт долго возвышался над водохранилищем. Это фото хранится в музее Мологского края в Рыбинске Источник: Вероника Свизева / 59.RU

Деревянные дома мологжане разбирали по бревнам и сплавляли их в соседние деревни. Там мокрые бревна снова собирали в избы. Евгений говорит, что эти старые дома, сплавленные в довоенные годы из Мологи, до сих пор можно встретить в некоторых деревнях.

Мы шли по спокойной воде Рыбинского моря — простор, красивые берега, купола, отдыхающие люди, элитные ЖК недалеко от берега Волги. Это современность. Память этих мест живет глубоко на дне. Евгений рассказал, что дайверы погружаются к руинам старой Мологи. Обычно это делают зимой, потому что вода не такая мутная.

Почитав про Мологу в интернете, я решила сходить в Рыбинске в маленький музей-часовню. Он так и называется — музей Мологского края. Там хранятся архивные фотографии Мологи — на них старинный город, который появился в XII веке. На одной из фотографий красивые девушки — это снимок выпускниц Мологской женской гимназии. На другой — городская пристань. На третьей — дети из мологской школы. На этих фотокарточках вековой давности еще живой город и его люди.

Но есть и другие снимки: пустые улицы после переселения, вереницы грузовиков с пожитками мологжан, разбор домов, возвышающая из воды звонница Леушинского монастыря. Есть относительно свежая фотография: на ней в 1990-е потомки мологжан опускают с теплохода на воды Рыбинского моря православный крест и цветы.

+2

В музее есть еще некоторые вещи вологжан, герб и карта города. После его посещения еще долго думаешь о том, как здесь жили люди, с какой болью покидали родные места.