Россиян ждут массовые сокращения, а мигрантов — депортация: главные новости недели

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Россиян ждет прибавка к зарплате

Индексация зарплат произойдет в России в октябре 2025 года. Однако она коснется не каждого работающего человека.

У некоторых бюджетников с 1 октября 2025 года зарплата увеличится на 7,6%. Речь идет о следующих категориях:

сотрудниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

работниках федеральных государственных органов;

гражданском персонале воинских частей;

сотрудниках учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.

Первую проиндексированную зарплату россияне получат уже в ноябре 2025 года. Индексация коснется только федерального уровня. Судьбу региональных и муниципальных служащих решают местные власти.

Пенсионеров призвали сделать выбор до конца сентября

Российским пенсионерам предстоит решить, хотят ли они получать набор социальных услуг или деньги за них. Определиться нужно будет до 1 октября 2025 года. О том, как это сделать и сколько денег будут выплачивать, можно узнать в наших карточках.

Кроме того, россияне могут получать пенсию в 100 тысяч рублей, но есть несколько нюансов. Подробнее об этом РИА Новости рассказал депутат Анатолий Никитин.

«Чтобы получать на пенсии выплаты в 100 тысяч рублей, гражданин должен накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. В год максимум можно заработать 10 — при заработной плате в 230 тысяч рублей до вычета налогов. Значит, нужен стаж 43 года до выхода на пенсию и 10 лет после — добавляется специальный премиальный коэффициент, и баллы ИПК умножаются на 2,32», — отметил депутат.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, которые начисляются за каждый год работы. Для получения права на досрочную пенсию нужно набрать не менее 30 ИПК. Чтобы узнать, сколько у вас ИПК, можно заказать выписку на портале «Госуслуги».

Мигрантов начали выдворять из России, но не всех

Иностранным гражданам, чье пребывание в России под вопросом, на этой неделе оставался один день для легализации статуса. Упрощенная процедура действовала до среды, 10 сентября.

Уже с 11 сентября началась депортация. Сейчас нарушителям могут запретить въезд в будущем. Это касается и граждан Украины, которые ранее могли получить вид на жительство или гражданство.

Для иностранцев с нарушениями в миграционном вопросе закроют доступ к заключению и расторжению брака, детским учреждениям и управлению автомобилем.

Компании готовятся к массовому сокращению сотрудников

Осенью каждая десятая компания собирается сократить персонал. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

12% процентов респондентов заявили о планах расстаться с сотрудниками. В прошлом году их было всего 8%. Работодатели также не торопятся нанимать новых сотрудников. Количество бизнесов в поиске работников сократилось вдвое.

Массовые сокращения могут затронуть такие сферы как: строительство, ретейл, консалтинг, добычи сырья и машиностроение.

Apple выпустила новые модели и перестала продавать старые

Компания Apple провела большую презентацию новинок. Пользователям показали линейку из четырех iPhone (среди которых есть один уникальный), а также новое поколение наушников и часов.

После презентации новых устройств Apple убрала из своего онлайн-магазина четыре модели iPhone. С продажи исчезли флагманские iPhone 16 Pro и Pro Max, а также модели iPhone 15 и 15 Plus, выпущенные в 2023 году. Сейчас в ассортименте остались только новые iPhone 17, iPhone 16, iPhone 16 Plus и базовый iPhone 16e.

Все эти устройства по-прежнему доступны для покупки на официальном сайте компании. Наиболее доступным вариантом в официальной продаже стал iPhone 16e с ценой от 599 долларов, что эквивалентно примерно 50 тысячам рублей.

iPhone 16 стоит на 9 тысяч рублей дороже — 699 долларов, или 59 тысяч рублей, а модель 16 Plus оценивается в те же 699 долларов.

Школьникам ограничат время на выполнения домашнего задания

В России установили лимит времени на домашнее задание для школьников. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, суммарный объем заданий по всем предметам для каждого класса не должен превышать 3,5 часа. Нормы согласованы с Роспотребнадзором и учитывают возрастные особенности детей.

Рекомендации по времени выполнения:

1-й класс — 1 час;

2–3-й классы — 1,5 часа;

4–5-й классы — 2 часа;

6–8-й классы — не более 2,5 часа;

старшие классы — 3,5 часа.

Школа должна контролировать общий объем заданий и дублировать информацию в электронный журнал. Для длительных заданий, таких как рефераты или доклады, школьникам нужно давать достаточно времени на подготовку, но конкретное количество часов Кравцов не уточнил.

Еще в России готовят законопроект о новом типе школ. Подробнее о госпитальном методе обучения рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Центробанк принял решение по ключевой ставке

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 17%. Такое решение принял совет директоров банка на заседании, прошедшем 12 сентября.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в сообщении регулятора.

Эксперты считают, что теперь в России снова начнут расти цены на товары и услуги. Подробнее о новых проблемах рассказали в материале.

В Милане решили судьбу сборной на зимней Олимпиаде

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила россиян к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026. Об этом 12 сентября сообщил президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов.

В столице предстоящей зимней Олимпиады состоялся конгресс IBSF. На нем судьбу российских спортсменов на предстоящих соревнованиях определил 51 делегат, пишет ТАСС.

По информации президента ФБР, участие России поддержали только 9 человек, 36 человек проголосовали против, а 6 решили воздержаться.

Макрона хотят отправить в отставку, а в Непале власть уже свергли

Во Франции 104 депутата от «Непокорившейся Франции», экологистов и коммунистов подписали проект об импичменте президента Эммануэля Макрона, сообщила Матильда Пано, председатель левой партии.

Это произошло после протестов 10 сентября. Пано подчеркнула, что давление в стране растет, и Макрон должен уйти в отставку.

Процедура импичмента включает несколько этапов: рассмотрение бюро Национального собрания, одобрение комиссией по законодательству, голосование двух третей депутатов нижней палаты, повторение в сенате и поддержка 617 парламентариев на совместном заседании палат для отрешения президента.

Беспорядки на этой неделе прошли и в Непале. Там массовые протесты начались после блокировки всех соцсетей.

Несмотря на то что правительство уже отменило блокировку, протесты переросли в требования отставки кабинета министров, а митинги в СМИ позже назвали «революцией поколения Z», потому что в демонстрациях в основном участвовали зумеры — молодежь и студенты.

Протестующие подожгли резиденции премьера, президента страны, нескольких министров и политиков. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне беспорядков, сообщает India Today. Так же, как и президент Непала Рам Чандра Паудел.

Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель убегал от разъяренной толпы. На кадрах видно, как протестующие пинают и пытаются схватить чиновника.

Во время акций «поколения Z» пострадало более 500 человек. По информации газеты The Himalayan Times, скончалось как минимум 19 человек.

Протесты привели к изменению власти и впервые в истории Непала премьер-министром стала женщина — 73-летняя бывшая судья Верховного суда Сушила Карки.

Смерть Чарли Кирка

Американский политический активист, исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA) и сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк погиб на этой неделе от огнестрельного ранения в штате Юта.

Мероприятие проходило рядом с кампусом Университета Юта Вэлли. Кирк говорил о проблеме огнестрельного оружия в США. Согласно стенограмме последних минут перед покушением, один из участников мероприятия обратился к Кирку с вопросом о том, сколько трансгендерных (ЛГБТ деятельность запрещена на территории РФ) американцев стали виновниками случаев массовой стрельбы за последние 10 лет.

«Слишком много», — ответил политик.

Началась дискуссия о статистике случаев массовой стрельбы, и в этот момент прозвучал роковой для Кирка выстрел. Мероприятие сразу же прервали.

О том, что политического активиста не стало, сообщил президент США Дональд Трамп. Он выразил соболезнования жене Кирка Эрике и его семье. Глава Белого дома подчеркнул, что никто «не понимал и не владел сердцами молодежи» в США больше, чем Кирк.

Подозреваемого в убийстве политика задержали не сразу. В этом правоохранительным органам помог отец подозреваемого, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, 22-летний Тайлер Робинсон признался отцу в содеянном, тот велел ему сдаться. Мужчина позвал на помощь пастора молодежной церкви, который, в свою очередь, вызвал маршалов США.

Незадолго до сообщения CNN Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что преступник задержан и что его выдал кто-то из знакомых.

Наводнения в мире

В начале недели ливни обрушились на Сухум — столицу Абхазии. Было затоплено несколько улиц.

Из строя вышли несколько светофоров, что усложнило дорожную обстановку в Сухуме. Некоторые водители пытались преодолеть образовавшиеся водные преграды, из-за этого часть машин осталась в воде.

После этого некоторые жители пересели на сап-борды.

Администрация Сухумского района предупредила, что из-за непогоды есть реальная угроза выхода рек из берегов. Также есть перебои с подачей электроэнергии в нескольких селах района: без света остаются часть Дзыгуты и Яштухи.

Также проливные дожди вызвали наводнения в Индонезии на острове Бали. Наиболее сильно пострадали Денпасар, Джембрана, Гианьяр, Клункунг, Бадунг и Табанан.

Уровень воды в некоторых районах поднялся до полутора метров, что привело к повреждению линий электропередачи и затоплению частных домов. Сотни людей были вынуждены эвакуироваться в школы, храмы и общественные учреждения.

По данным на 12 сентября, в результате наводнения погибли 18 человек, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщил глава Национального центра данных, информации и коммуникаций о стихийных бедствиях Абдул Мухари, ссылаясь на индонезийское агентство ANTARA.

По словам Мухари, число пострадавших составило 659 человек, из которых 185 были вынуждены покинуть свои дома. Власти провинции Бали объявили о начале чрезвычайного реагирования, которое продлится до 17 сентября.

Мухари подчеркнул, что это наводнение стало самым масштабным за последние пять-десять лет, несмотря на то, что в этом месяце на острове должен был быть сухой сезон.

Другие новости

