«Исполняя ее мечту»: мама стала известным кутюрье, чтобы ее дочь — особенный ребенок — стала моделью

Евгения стала модным дизайнером, чтобы осуществить мечту дочери стать моделью Источник: Дизайнер Императрица / Vk.com

Пермячка Евгения Мазеина была успешным криминалистом, но ушла со службы из-за болезни дочери. Когда малышка подросла, то призналась, что хочет стать моделью. Чтобы осуществить мечту дочки, Евгения погрузилась в новый для нее мир фешен-индустрии и стала дизайнером. И настолько успешным, что вошла в Книгу рекордов России. Историю Евгении рассказали наши коллеги из 59.RU.

Источник: 59.RU

«Оказалось, любовь вытягивает»

В 1990-е годы Евгения работала в уголовном розыске, собирала доказательства с места преступлений, потом перешла в ГУФСИН. Она была счастлива замужем и воспитывала сына Влада, но ее жизнь изменило рождение второго ребенка — девочки Светы. Врачи сказали, что из-за порока сердца та не доживет даже до трех лет, а если повезет, то будет жить максимум до пяти.

«Два года и четыре месяца дочка была на ИВЛ — ее жизнь зависела от всех этих трубочек, — рассказывает 59.RU Евгения. — Муж сказал, что если дочка доживет до пяти лет, то нужно будет оставить карьеру и заняться реабилитацией Светы. И мы ее вытащили! Оказалось, любовь вытягивает. И тогда я ушла со службы и стала работать мамой. Почти всё время посвящала дочке: реабилитация, больница, работа с психологом, аналитиками, врачами… Из-за трахеотомии пострадал мозг, и дочка стала отставать в физическом и умственном развитии. В 2015 году у нас родилась еще одна дочка, Вероника. Так я стала мамой трех детей, которых очень люблю».

Дружная семья Источник: Дизайнер Императрица / Vk.com

«Тоже хочу быть моделью!»

Когда младшенькая подросла, Евгения с мужем решили отдать ее в модельную школу. «Мы росли в 90-е как пацанки, и хотелось, чтобы девочки чувствовали себя более женственными», — уточняет Евгения.

В четыре года малышку пригласили на Неделю моды в Москву — там она впервые должна была выйти на подиум. Евгения взяла с собой и старшую Светлану.

«Она всегда была со мной, — продолжает Евгения. — Мы вообще были не разлей вода, она меня редко когда отпускала. Как объясняли психологи, у нее был обостренный страх потери матери. Нас так и называли „СветаЖеня“. Как одно имя».

На мероприятии в столице Евгения стала готовить к выходу на сцену Веронику и так закрутилась, что вдруг потеряла Свету.

«Там было столько суеты, и Света неожиданно пропала, — вспоминает женщина. — Я бегаю, ищу, а мне и говорят: „Да она в кофейне чай пьет с молодым человеком“. Я туда, глаза от шока большущие. Смотрю, а в кофейне у входа сидит моя дочка с каким-то парнем, похожим на фрика, и они пьют чай. Я подхожу к парню, а тот спокойно мне так говорит: „Мама, а вы знаете, что ваша дочка хочет быть моделью? И вообще — она у вас модель“. Я говорю, хорошо, приму к сведению. И тут вдруг он спрашивает, почему я сама не хочу быть дизайнером? Я отвечаю, мол, где я, а где дизайнеры, ведь в четвертом классе на трудах я даже фартук не дошила».

Во время конкурса на сцену позвали эпатажного и модного дизайнера Геру Скандал. И когда под овации вышел тот самый парень, который запросто распивал чай со Светой, Евгения удивилась. «Как?! Такой недоступный на сцене человек сидел со мной в кафе, угощал ребенка круассанами и запросто с нами общался?»

На конкурсе было много родителей — мам и пап юных моделей, которые участвовали в дефиле. В кулуарах Евгения разглядела перед собой женщину, чем-то похожую на нее — полноватой фигурой, прической и даже вытянутой футболкой. Она подумала, что это тоже чья-то суетящаяся мама. Но каково было ее удивление, когда на церемонии та тоже вышла на сцену в качестве дизайнера. На ней было роскошное свадебное платье, и она показала большую свадебную коллекцию. «Раньше я думала, что дизайнеры — какие-то небожители, а тут поняла, что это обычные люди. И еще удивилась, как мир моды меняет людей. Тогда я подумала, что, возможно, тоже смогу что-то такое делать. Вдруг у меня получится?»

На мероприятии Евгения наблюдала за Светой и видела, как та раскрывается; девочке шла на пользу атмосфера мероприятия. Когда Света увидела, как ее младшая сестренка идет по подиуму, то уверенно сказала, что тоже хочет стать моделью.

«Света и Женя» сшили коллекцию

Вернувшись домой с Недели моды, Евгения поделилась с мужем идеей попробовать себя в качестве дизайнера. «Руслан очень удивился, ведь мужу я носки даже не штопала, — смеется женщина. — И тогда у меня появилась идея создать особенную моду для людей с такими же возможностями, как у Светы».

Обстоятельства словно благоволили замыслу: Светлану позвали учиться на швею в пермский колледж. «Папа у нас сразу для нее купил машинку с тремя режимами, всем обеспечил, а я взялась помогать — всё объяснять и показывать. Купила курсы, что-то читала, училась стежкам и обработке узлов». В итоге Света получила диплом швеи второго разряда, и вместе с мамой они создали первую коллекцию, которую опубликовали в журнале «Я покупаю» в 2020 году.

Каждое платье в коллекции выглядело воздушным и каким-то волшебным, с любовью расшитым бусинками.

Первые платья Евгении на Веронике и Светлане Мазеиных: публикация в «Я покупаю» Источник: Евгения Мазеина «Первая коллекция была очень простой — из синтетики и без всяких кристаллов, — вспоминает Евгения. — Но потом мы увидели, как одна девушка в Питере занимается шитьем с детьми, в том числе с теми, у кого ДЦП, и таким образом развивает у них моторику. Обычно это делают с помощью крупы и зерен, но она заменила их бусинами. Ребята у нее потом выходили в этих платьях на сцену. Мы тоже стали заниматься бусинками, вышивать ими наши изделия — так постепенно создавались наши первые платья от-кутюр».

Мама с дочкой захотели продолжить творчество и показывать свои коллекции на подиуме, но планы на время оборвала пандемия.

Светлана в мамином платье Источник: Дизайнер Императрица / Vk.com Эффектное сочетание ярко-розового и золотого Источник: Дизайнер Императрица / Vk.com

Исполняет мечты

Во время перерыва Женя и Света продолжили шить платья и усовершенствовать работу. При первой же возможности после локдауна начали их выставлять на показах, причем для этого привлекали особенных моделей. Со временем у Евгении появились клиенты, которые заказывали платья мечты и готовы были за них платить.

У Евгении нет похожих изделий, каждое уникально — сшито и украшено вручную. Ее вещи отличают особые воздушность, красота и аура волшебства. Они словно созданы для сказочных принцесс. Евгения признаётся, что настраивается на каждую девушку и женщину эмоционально. «Я даже сажусь в медитацию и вижу, какой образ должен получиться», — признаётся модельер.

Платья сшиты вручную Источник: Дизайнер Императрица / Vk.com Внимание — к каждой бусинке Источник: Дизайнер Императрица / Vk.com

Со временем женщине удалось открыть модный дом авторского платья, который она назвала «Евгения Императрица». Идею с названием подсказал муж Руслан. По его мнению, любая девочка — принцесса, а женщина — королева, и именно платья Евгении позволяют им себя почувствовать таковыми.

«Он и сына так воспитывал: женщину нельзя унижать, это не домохозяйка, не рабыня, — говорит Евгения. — Поэтому когда Владислав женился, то стал относиться к своей жене так же, как муж ко мне. Руслан воспитывал обеих дочек так, что мужчина за ними должен ухаживать, чтобы они с детства чувствовали свою ценность. Он Свету на руках еще в первый класс заносил, она у нас плохо ходила тогда. Она для него была всем».

На 44-летие муж и сын сделали Евгении необычный подарок — сольный показ ее коллекций. Они сняли зал Grand Hall на Куйбышева и оплатили работу продюсерского центра, который организовал показ. Сама модельер придумала сценарий, превратив дефиле в яркий спектакль.

«В нем участвовали 58 моделей, в том числе и моя Светлана. На нем мы показали детскую и свадебную коллекции, а еще пеньюары и бельевые комплекты».

На шоу Светлана дважды выходила на подиум и так вошла во вкус, что сказала маме: «Теперь я буду твоей моделью, а шить с тобой больше не буду».

Светлана любит позировать, и у нее хорошо получается Источник: Дизайнер Императрица / Vk.com Мама и дочка Источник: Дизайнер Императрица / Vk.com

«Я везу с собой ребенка, выпустите на подиум»

В 2022 году Евгения полетела в Петербург, чтобы представить свою свадебную коллекцию на конкурсе, проводимом журналом «Мода арт». Свету она взяла с собой, так как оставить дома дочь было не с кем.

«Во время подготовки мероприятия Света надела платье ангела и начала бегать в нем по сцене, — вспоминает Евгения. — Ее подозвала режиссер-постановщик и спросила: „Девочка, ты кто?“ Она и говорит: „Мамина модель“. „А мама кто? Она говорит: „Моя императрица“. Тогда та подозвала меня и предложила Свете открыть показ. И вот на самом показе состоялся очень торжественный момент: моя Света впервые вышла на большой подиум в Питере, как настоящая модель, таким образом осуществив свою мечту».

В мире моды Евгению стали замечать всё больше и больше, и приглашать на различные шоу, показы и Недели моды. Но везде она ставила условие: я везу с собой особенного ребенка, выпустите ее на подиум.

Дизайнер от-кутюр

Сейчас Евгения — профессиональный дизайнер от-кутюр. В мире моды это высший уровень, она создает эксклюзивную одежду на заказ вручную с использованием высококачественных материалов и уникальных техник. Такие изделия создаются для конкретного клиента по его индивидуальным меркам.

В 2023 году Евгения подключила к созданию платьев людей с инвалидностью, вместе они отшили коллекцию, которую показали на Премии артистов театра и кино. Восхитившись ее образами, Евгении сделали предложение отшить платье для Анны Семенович. Но для этого нужно было поехать в Москву в назначенное время, а Евгения не смогла вырваться именно в тот период.

Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU У Евгении немало наград, одни из значимых — «Дизайнер Hot couture Eurasia Fashion Пермь 2023», «Лучший дизайнер Eurasia Fashion Пермь 2023 „ПРЕТ-А-ПОРТЕ“», «Лучший свадебный дизайнер» на Международной неделе моды и красоты в Санкт-Петербурге, номинация на лучшего дизайнера на премии Артистов театра и кино — 2024 в Санкт-Петербурге.

Одна из высоких наград Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU 8 декабря 2024 года пермячка вошла в Книгу рекордов России и в Международную книгу рекордов INTERRECORD как свадебный дизайнер за участие в самом масштабном однодневном фестивале красоты и моды. Он собрал более 1200 участников со всего мира.

Демонстрация коллекции Евгении Мазеиной в 2024 году Источник: Евгения Мазеина Битва сезонов 2024 / vkvideo.ru

«Когда-то я носила клеймо — мама ребенка-инвалида, — написала Евгения на своей страничке в 2024 году. — Мама дочки, от лечения которой отказывались врачи и считали дни до ее смерти… А сейчас она живет и блистает на подиумах. Исполняя ее мечту стать моделью, мы научились создавать свадебные, вечерние и детские платья ручной работы. Сейчас я востребованный российский дизайнер-кутюрье. Могу создать уникальное платье, единственное в мире только для тебя. Каждое платье как картина, выполнено в технике рисование кружевом, бусинка к бусинке, кристалл к кристаллу».

Сейчас кутюрье готовится к участию в шоу «Битва стилей» (16+), съемки которого пройдут в Москве 7 декабря. Она должна привезти на передачу новую свадебную коллекцию. Женщина набирает пять моделей, на которых она сошьет платья. На программе будут стилист Сергей Зверев, певица и актриса Анна Калашникова.