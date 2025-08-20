НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Море остывает? Россиянам рассказали, каким будет бархатный сезон на Черноморском побережье

Море остывает? Россиянам рассказали, каким будет бархатный сезон на Черноморском побережье

Синоптики считают, что в этом году он продлится дольше обычного

Еще есть время искупаться | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Еще есть время искупаться

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Лето на Черноморском побережье еще не заканчивается, и у отдыхающих есть время искупаться в море, а также насладиться солнечными ваннами. Сделать это можно не только до конца августа, но и в период бархатного сезона, который продлится вплоть до октября.

Наслаждаться отдыхом в этом году погода позволит чуть дольше привычного. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В первой декаде октября даже еще бархатный сезон прогнозируется. Там действительно очень высокая температура моря, а вода — это очень инерционная субстанция, не воздух, который быстро охлаждается», — рассказал синоптик ТАСС.

Бархатным сезоном считается время, когда температура воды и воздуха становится одинаковой. В этот период на курортах меньше туристов, потому что у детей начинается учеба. А еще осенью более комфортно ходить в походы и на экскурсии — на улице тепло, но нет жары, как летом.

Сейчас самая теплая вода в Черном море в Сочи и Туапсе — до +27 °С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Краснодарского края. В Геленджике, Новороссийске и Ейске температура воды составляет +26 °С.

А вот Азовское море прогревается быстрее, однако и быстрее остывает, потому что оно мельче, чем Черное. Поэтому в Приморско-Ахтарске и Темрюке температура воды составляет всего +24 °С. Стоит учитывать, что курортный сезон на Азове более короткий.

По информации наших коллег из 93.RU, в Анапе вода в море всё лето была чуть прохладнее, чем на остальных курортах края. Сейчас Черное море там прогрелось до +25 °С.

К бронированию отдыха в Краснодарском крае россиянам рекомендуют подойти очень внимательно, так как мошенники открыли охоту на туристов в преддверии бархатного сезона. Аферисты создают фейковые сайты туристических агентств и сервисов аренды жилья. Как избежать обмана, мы рассказали здесь.

Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Курорт Черное море Азовское море Температура воды Отпуск Туризм Бархатный сезон
