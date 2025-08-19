Рэпер Akon ездил на охраннике верхом и бил его по лицу. Чем закончился скандал — видео

Источник: Городские медиа

На концертах рэпера Akon бывает действительно жарко. Возможно, поэтому он поливает своих зрителей водой, а те дерутся за пропитанные потом исполнителя полотенца. Но, как говорится, лишь бы все оставались довольны.

А вот охранник, работавший на концерте Akon 8 августа в Сочи, явно не получил хороших эмоций. Он запомнит это шоу благодаря ударам по лицу от музыканта, взгромоздившегося ему на плечи. Искандер Черкесов подменял коллегу и не был готов к такому развитию событий. Однако крепкий мужчина справился с эмоциями и достойно отыграл свою роль. В противном случае Akon, скорее всего, закончил бы выступление в ближайшем травмпункте.