Рэпер Akon ездил на охраннике верхом и бил его по лицу. Чем закончился скандал — видео

Секьюрити Искандер Черкесов решил все-таки не судиться с эпатажным рэпером

На концертах рэпера Akon бывает действительно жарко. Возможно, поэтому он поливает своих зрителей водой, а те дерутся за пропитанные потом исполнителя полотенца. Но, как говорится, лишь бы все оставались довольны.

А вот охранник, работавший на концерте Akon 8 августа в Сочи, явно не получил хороших эмоций. Он запомнит это шоу благодаря ударам по лицу от музыканта, взгромоздившегося ему на плечи. Искандер Черкесов подменял коллегу и не был готов к такому развитию событий. Однако крепкий мужчина справился с эмоциями и достойно отыграл свою роль. В противном случае Akon, скорее всего, закончил бы выступление в ближайшем травмпункте.

Публика в соцсетях встала на сторону Черкесова и похвалила его за выдержку. А СМИ распространили новость о том, что дюжий охранник собирается засудить артиста и получить с него 10 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда. Дошел ли Искандер до суда и что еще происходит на концертах звезды, смотрите в видео наших коллег из 93.RU.

Никита Егоров
Akon Скандал с Akon Сочи Концерт Akon
Гость
1 час
Это, блин, кто...?
Гость
1 час
Кто эти люди?
