15 захватывающих фото со всего мира: такой нашу планету вы еще не видели

С таким солнечным затмением уже никакие фантастические фильмы не удивят Источник: Liam Man / refocus-awards.com

Считается, что словом можно рассказать историю, объяснить или ранить, но мастера фотоискусства способны сделать это, не открывая рот, только с помощью одного снимка. Во Всемирный день фотографии предлагаем посмотреть на работы победителей международного конкурса reFocus Awards 2025. Без всякого портала они переносят в разные точки земного шара, о многих из которых вы могли даже не догадываться.

«Входящий», Мэддисон Вуллард

Чтобы сделать такую динамичную фотографию, Мэддисон потребовалось провести немало времени под водой и наладить контакт с морскими котиками. К счастью, ей всё же удалось заполучить кадр, правда, только один, но какой! В конкурсе reFocus он собрал сразу три награды: золото и два почетных упоминания в номинациях «Дикая природа» и «Подводный мир».

Источник: Maddison Woollard / refocus-awards.com

— Это моя единственная фотография взрослого австралийского морского котика. Детеныши были любопытными и игривыми, а этот парень плавал вдалеке, не обращая на нас внимания. Более молодой котик гонялся за ним и кусал его, и из-за этого взаимодействия он бросился в мою сторону. Я запечатлел эту удивительную, динамичную встречу.

«Галактика Земли», Наванит Унникришнан

Вот это вселенский масштаб. Всего в одной небольшой пещере умещается красота галактик, где легко себя почувствовать не то что жителем Пандоры, как в фильме «Аватар» (18+), но и Таносом из «Мстителей» (18+).

Источник: Navaneeth Unnikrishnan / refocus-awards.com

— Под землей находится светящееся царство, где биолюминесцентные светлячки создают зрелище, напоминающее галактику. На этом снимке запечатлен трепет первооткрывателя, сочетающий мягкое свечение с текстурами пещеры и подчеркивающий хрупкую, потустороннюю красоту природы в момент тихого восхищения, — восторженно описал снимок его автор.

«Оазис в пустыне», Коллин Блэни

Источник: Colleen Blaney / refocus-awards.com

Если вас когда-то спросят, что значит: «Я хочу побыть в одиночестве», — покажите им эту фотографию. Большую ее часть занимает безжизненная пустыня, где нет ничего живого, но из-за приятных цветов и тонкой водной дорожки кажется, что спокойнее и безмятежнее места не найти.

«Иранская девушка», Кристина Макеева

В портфолио Кристины Макеевой есть коллекция фотографий, посвященная иранским девушкам в традиционной одежде. На снимках они изображены в платках и нарядах с орнаментами и цветами, которые напоминают архитектуру на заднем плане. Через красоту Кристина пытается привлечь внимание к проблемам равноправия и положения женщин в Иране, которые часто остаются незамеченными.

Источник: Kristina Makeeva / refocus-awards.com

— Женщина — не украшение. Женщина — не тень. Женщина — не призрак, сквозь который можно увидеть окружение. Она не должна прятаться в стенах зданий, — кричит своим снимком Кристина Макеева.

«Ночной рынок на озере Инле, Мьянма», Дэниел Гарсон Морено

В Мьянме многие жилые дома находятся на воде, и они не соединены дорогой или мостом, так что, чтобы добраться от одного места до другого, нужно садиться в гондолу и плыть. Именно этим занимаются торговцы ночного рынка.

Источник: Daniel Garzón / refocus-awards.com

— Каждую неделю на озере Инле в Мьянме сотни каноэ собираются на ночном рынке, чтобы торговать с местным населением различными фруктами и овощами, — пишет фотограф Дэниел Гарсон Морено.

«Тихий момент», Мануэла Пальмбергер

Что перед нами: Марс или Земля? На самом деле это вулканическая система Керлингерфьядль. Несмотря на то что под этим ракурсом создается впечатление, что это гиблое место, на самом деле вблизи здесь есть горячие источники, водоемы с живой рыбой и множество лугов — благодать.

Источник: Manuela Palmberger / refocus-awards.com

— Спокойный момент, запечатленный в геотермальной зоне Керлингерфьядль, Исландия, — добавил в подписи к фотографии Мануэла Пальмбергер.

«Погонщик слонов», Сара Ваутерс

Сложно представить, что эта фотография представлена на конкурсе в разделе непрофессиональных работ. Свет, история, связь слона с его человеком, чувствующаяся через экран, — всё это создает особую магию.

Источник: Sarah Wouters / refocus-awards.com

— Погонщик и его слон в деревне Бан Та Кланг, провинция Сурин, Таиланд. Жители деревни относятся к слонам как к друзьям. Они спят под одной крышей с хозяином, пока слоны не становятся частью семьи. Это способствует укреплению связи между людьми и слонами, — рассказала Сара Ваутерс.

«На свету», Даниэла Шнабель

Эта собака словно благословлена высшими силами. Даниэль увидела ее в тот момент, когда та с надеждой смотрела на небо, и вдруг на нее упал солнечный луч. Разве это не символ надежды?

Источник: Daniela Schnabel-Sahm / refocus-awards.com

— Увидев эту церковь, я поняла, что должна сделать там фотографии. Перед входом в церковь есть световой канал. И мне повезло: модель идеально вписалась в окружение, а во время съемки выглянуло солнце и осветило ее мордочку, — поделилась процессом съемки Даниэла Шнабель.

«Этот ледник нужно взять с собой», Джеки Матечук

Фотограф Джеки Матечук живет в Канаде и часто своими работами старается привлечь внимание к защите окружающей среды. В ее портфолио есть снимки самых разных уголков планеты, но в 2025 году она обратилась к организаторам конкурса через свое путешествие к ледникам, которые неумолимо и быстротечно тают.

Источник: Jacquie Matechuk / refocus-awards.com

— Этот момент в Арктике, когда вы скользите по ледяной воде, кажется застывшим во времени. Но за этой тишиной скрывается тревога: эти древние гиганты, отражающиеся в быстротечных водах, напоминают нам, как быстро может исчезнуть красота, — описывает снимок Джеки Матечук.

«Под водой», Кирван Балдассари

Если попугай Кеша только хвастался, что был на Таити, то фотограф Кирван Балдассари там живет уже много лет и снимает остров с самых разных ракурсов. Отдельная его любовь — серфинг. Кроме того, что Кирван катается сам, он еще умеет мастерски показать динамику, которая творится, пока спортсмены ловят волну.

Источник: Kirvan Baldassari / refocus-awards.com

— Во Французской Полинезии под водой серфер проезжает по гребню волны. Рядом плавает еще один человек, наблюдающий за происходящим, — рассказал автор снимка Кирван Балдассари.

«Голубая Ласточка», Уильям Марк Соммер

Пока в Америке появляется всё больше крупных сетевых отелей с новейшей техникой, где-то в пригороде и на съезде с трассы еще остаются крошечные прибежища, где время словно застыло в прошлом веке.

Источник: William Mark Sommer / refocus-awards.com

— Наблюдая за тем, как шоссе 66 переживает взлеты и падения от сезона к сезону, как оно теряет свое окружение и объезжает старые маршруты, «Голубая Ласточка» остается живой частью истории для путешественников-ностальгиков, которые ищут придорожные реликвии, напоминающие об уходящей культуре Америки, — ностальгирует автор снимка Уильям Марк Соммер.

«Королева гребней», Элайджа Барнс

Сейчас таких эффектных дам на ретроавтомобиле уже не увидишь в Соединенных Штатах, но на снимках Элайджа Барнса еще возможно. Он профессионально занимается фотографией пять лет и уже нашел свой неповторимый стиль.

Источник: Elijah Barnes / refocus-awards.com

Элайджа, чтобы передать дух прошлого века, любит снимать на пленочный фотоаппарат с применением киноэффектов. Его снимок «Королева гребней» удостоился четырех наград. Он занял первое место в номинации «Портрет», а также заслужил три почетных упоминания в номинациях «Люди», «Пленочные фото», «Изобразительное искусство».

«Вымирание», Гаэтан Чейнджер

Что это: странные медузы, цветной дым, парящие ткани? Гаэтан Чейнджер в своих работах, таких как «Вымирание», стремится создать нечто, что не сразу поймешь. Нужно вглядеться, всмотреться, чтобы почувствовать глубину и смысл.

Источник: Gaëtan Changeur / refocus-awards.com

— Я создаю визуальные миры, в которых абстракция сочетается с природой посредством плавных форм, возникающих в результате взаимодействия воды, пигментов и света. В студии я фотографирую эти сказочные пейзажи, ставя под сомнение границу между естественным и искусственным, реальным и воображаемым, — интригующе говорит победитель номинации «Абстракция».

«Таинственное отражение», Квентин Дюссо

Квентин еще ищет свой путь и любимую тему для съемок. Но в мрачной мистике он чувствует себя уверенно и уже становится призером престижного конкурса в номинации «Изобразительное искусство».

Источник: Quentin Doussaud / refocus-awards.com

Его фотографии полны таинственности. Ощущается, будто за каждым деревом может скрываться монстр, как в сериале «Очень странные дела» (18+). Да и человек, чей силуэт мы видим, кто он: заблудившийся путник, которому нужна помощь, или пришелец из потустороннего мира?

«Отголоски наследия: путь хранителя Буффало», Сэм Отикер

Именно таким запомнился Китай фотографу Сэму Отикеру. Редактор медиа из Германии посетил городок Гуйлинь, известный своими цветущими лесами и плодородной почвой. Уже много веков он считается центром земледелия в стране и поражает своим обилием зелени, цветов и вкусной еды.

Источник: Sam Oetiker / refocus-awards.com