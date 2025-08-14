Есть ли жизнь на Аляске? 15 ослепительных фотографий самого большого и малолюдного штата США

Приготовьтесь, это не единственные медведи, которых вы увидите в подборке Источник: Nate Luebbe / photocontest.smithsonianmag.com

На днях многим пришлось вспомнить, что такое Аляска и где она находится. 49-й штат США редко упоминают вне исторического факта его продажи, но на самом деле он славится не только этим. Достаточно посмотреть на снимки с фотоконкурса журнала Smithsonian, чтобы в этом убедиться.

«Растаявший ледник Вальдес», Елиета Валински

Суровый климат Аляски выдержит не всякий. Здесь вместе с ледниками, а их, на секундочку, более десяти тысяч, находятся действующие вулканы. Такое соседство оказывается не всегда безопасным, и после извержения начинаются таяния ледников, один из которых запечатлела Елиета.

Источник: Jelieta Walinski Ph.D / photocontest.smithsonianmag.com

— Ледник Вальдес — вот это ледниковое спокойствие! Благодаря камере Mavic Air 2 мне удалось запечатлеть изумрудные воды, образовавшиеся в результате таяния льда, — раскрыла секрет удивительных цветов фотограф.

«Обнимать медведей», Джеки Хассин

Аляска по праву может считаться медвежьим штатом. Для сравнения, в России, по данным Минприроды, живет около 296 тысяч особей, а на полуострове, который во много раз меньше, — 140 тысяч. Так что Джеки Хассин даже не пришлось сильно стараться, чтобы встретить такую милую парочку малышей.

Источник: Jackie Hassine / photocontest.smithsonianmag.com

— Эти два молодых прибрежных бурых медвежонка грелись, прижавшись друг к другу, пока их мама рыбачила, — написала автор снимка.

«Северное сияние в Анкоридже, Аляска», Эмили Кек

Северное сияние — то, ради чего на Аляску едут из разных уголков США. Здесь его можно увидеть практически круглый год, и коренные жители — эскимосы — даже придумали особую легенду о его происхождении.

Источник: Emily Keck / photocontest.smithsonianmag.com

Считается, что свет появляется из небесных домов, где живут умершие. Когда почившие особенно скучают по близким, они открывают дверь и смотрят вниз, а на земле мы можем видеть лишь свет, пробивающийся из проемов.

«Часовой морской лев», Лоуренс Гэмбон

На Аляске обитает тотемное животное всех тревожников. Его встретила Лоуренс Гэмбон и не смогла не поделиться. Этот морской лев настолько мнительный, что следит за незваными гостями пристальнее ястреба.

Источник: Lawrence Gambon / photocontest.smithsonianmag.com

— Морские львы, похоже, выставляют дозорных, чтобы охранять колонии со стороны моря. Во время рыбалки на лосося мы подошли к ним совсем близко и встретили такого сторожа, — поделилась Лоуренс Гэмбон.

«Отражение ледника Кник», Джеффри Прайор

Источник: Geoffrey Prior / photocontest.smithsonianmag.com

На первый взгляд кажется, что это аппетитное сливочное мороженое с сиропом «Голубая лагуна», но нет, это один из звездных ледников на Аляске, притом в прямом смысле слова. Кник не снимался в «Титанике» (12+), хотя мог бы потягаться с искусственными сооружениями, созданными ради фильма. В 1991 году на нем снимали одну из частей франшизы «Звездный путь» (12+).

«Американский хищник», Джимми Фиатароне

Ястребы — частые гости на берегах полуострова. Здесь для них настоящее раздолье: множество видов мелких птиц и рыб, которыми они могут полакомиться. Джимми Фиатароне особенно повезло, он увидел редкий вид — белоголового орлана. Практически половину прошлого века он находился под угрозой исчезновения в Америке, а в России до сих пор занесен в Красную книгу.

Источник: Jimmy Fiatarone / photocontest.smithsonianmag.com

— На берегу залива Качемак на Аляске белоголовый орлан пирует, поедая морскую утку, которую он выхватил из воды, отгоняя других голодных птиц и устрашая всех, кто попадается ему на пути, включая меня, — написал к фотографии Джимми Фиатароне.

«Кросс — Фокс», Зита Квентин

Этот лис был близок к тому, чтобы стать мастером маскировки, но что-то пошло не так, и Зита Квентин всё же увидела его среди черных скал Аляски.

Источник: Zita Quentin / photocontest.smithsonianmag.com

— Эта черноногая лисица во время отлива рыскала по пляжу в поисках червей, рыбы или морских ежей. Для кадьякских лисиц это нормальное поведение, особенно утром или вечером, — делится автор фотографии.

«Прекратите созерцание», Кейси Холл

К этой фотографии только не хватает песни Боба Дилана Knockin’ On Heaven’s Door — и будет идеальный косплей на последнюю сцену фильма «Достучаться до небес» (18+).

Источник: Casey Hall / photocontest.smithsonianmag.com

— Всего лишь два прибрежных бурых медведя, которые любуются видом и размышляют о жизни, — написал автор работы.

«Поездка на Аляску», Картик Субраманиам

«Под покровом туч и за пеленой дождя есть городок Форкс…». Но где Эдвард Каллен, а где Белла, которая знает, что у любимого есть какая-то тайна? Нет, в этот раз без вампиров и оборотней, на фотографии Аляска, которая ими не славится.

Источник: Kartik Subramaniam / photocontest.smithsonianmag.com

Мрачным штат кажется неспроста, на полуострове есть свои мистические легенды и мифы. Например, считается, если забрести в один из заброшенных домов, совсем не таких, как на фотографии, а намного страшнее и старее, то можно встретить «даму в черном». Призрак аристократки, которая не нашла покоя и теперь похищает заплутавших путников.

«Бесшумная сила», Рэйчел Спенсер

Если вам казалось, что быки выглядят устрашающе, то, значит, вы еще не видели овцебыков, которые обитают на Аляске. Уже по взгляду видно, что с этим крепышом шутки плохи.

Источник: Rachel Spencer / photocontest.smithsonianmag.com

— В тишине дикой природы Аляски одиноко стоит овцебык, олицетворяющий спокойную силу и стойкость. Его мощное присутствие доминирует над суровым ландшафтом, являясь символом выносливости в дикой природе, — гласит подпись к фотографии.

«Прохладное июньское утро в заливе Ресурекшн», Христиан Кировски

Залив Ресурекшн когда-то открыли русские мореплаватели. Считается, что это одно из самых радушных мест, и вот почему. Торговцы мехами наткнулись на него во время шторма. Известно, какой вода может быть беспощадной, но, пока везде царил хаос, который мог бы с легкостью поглотить корабль, залив оказался тихим пристанищем, где капитан и его команда переждали непогоду и смогли в полной безопасности вернуться домой.

Источник: Hristijan Kirovski / photocontest.smithsonianmag.com

Ресурекшн известен еще одной особенностью, которая делает его еще более живым и гостеприимным. Пока везде зимой вода превращается в лед, здесь она не замерзает.

«Полный вперед», Пегги Вольфрум

На собачьих упряжках на Аляске ездят уже много тысяч лет, включая и сегодняшнее время. Специально для сурового климата вывели даже специальную породу собак — аляскинский маламут.

Источник: Peggy Wolffrum / photocontest.smithsonianmag.com

Маламуты с легкостью преодолевают длинные расстояния без передышки, могут тянуть тяжелые грузы и при этом выносливы к низким температурам — даже не каждый автомобиль такими характеристиками может похвастаться.

«Симфония сказочного пейзажа», Мэри Шрейдер

Мы в начале материала предупреждали, что медведей будет много. Вот и еще один из них принимает ванны в лучах заходящего солнца. Судя по тому, как часто участники фотоконкурсов встречали медведей на Аляске, статистика не обманывает: вероятность встречи с косолапым там — 1 к 6.

Источник: Mary Schrader / photocontest.smithsonianmag.com

— Бурый медведь спокойно лежит в спокойных водах реки, устремив взгляд ввысь, где танцуют чайки. Золотистый свет утреннего солнца заливает всё вокруг теплым сиянием, преображая картину. Подсветка подчеркивает силуэты медведя и птиц, их формы мягко светятся на фоне, создавая ощущение сказки, — живописно описывает Мэри Шрейдер.

«Муди-Бридж, Хили, Аляска, после захода солнца», Уэйн Крэгг

Как думаете, во сколько Уэйн Крэгг сделал эту фотографию? В 18:00 или 06:00? Оба варианта будут очень далеки от правды. На самом деле на часах фотографа, когда он взял камеру в руки, было 00:05. В Стране полуночного солнца, как называют Аляску, летом в это время только наступает закат, а всего через шесть часов жители штата встречают летом рассвет.

Источник: Wayne Cragg / photocontest.smithsonianmag.com