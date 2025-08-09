«Вы будете счастливы!» Трамп раскрыл, где и когда встретится с Путиным

Президенты России и США должны встретиться на следующей неделе Источник: Kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующая встреча с Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске. Детали переговоров он раскроет позднее.

«Думаю, вы будете счастливы!» — отметил политик.

Трамп считает, что мирный договор между Россией и Украиной может быть подписан уже в ближайшие месяцы.

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков объявлял о предстоящем саммите Путина и Трампа после визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Место и дату встречи не оглашали — журналисты, ссылаясь на источники, предполагали, что переговоры пройдут в Риме или «в одной из арабских стран». Путин также говорил, что местом проведения встречи могут быть ОАЭ.

А вот трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Зеленского готов провести белорусский президент Александр Лукашенко. Он предложил организовать их в Минске, сообщила Белта. Журналисты спросили у американского лидера, возможна ли встреча в ближайшие недели.