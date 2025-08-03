В России появится новый праздник — рассказываем, кого поздравлять

В России появится новый профессиональный праздник — День артиста. Соответствующее распоряжение подписал представитель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Праздничной датой станет 17 января — день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, выдающегося педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Сергеевича Станиславского», — говорится в сообщении правительства в Telegram.
Эта дата станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также для музыкантов и эстрадных исполнителей.
С инициативой об установлении Дня артиста в правительство обратился председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Его идею поддержали. В Минкультуры заявляли, что установление данного праздника в России повысит престиж профессии и послужит признанию высокой общественной значимости их труда «на благо Родины».