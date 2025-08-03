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Страна и мир В России появится новый праздник — рассказываем, кого поздравлять

В России появится новый праздник — рассказываем, кого поздравлять

Отмечать будем зимой

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2 комментария
Дату выбрали в честь дня рождения выдающегося деятеля культуры | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUДату выбрали в честь дня рождения выдающегося деятеля культуры | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Дату выбрали в честь дня рождения выдающегося деятеля культуры

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В России появится новый профессиональный праздник — День артиста. Соответствующее распоряжение подписал представитель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Праздничной датой станет 17 января — день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, выдающегося педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Сергеевича Станиславского», — говорится в сообщении правительства в Telegram.

Эта дата станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также для музыкантов и эстрадных исполнителей.

С инициативой об установлении Дня артиста в правительство обратился председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Его идею поддержали. В Минкультуры заявляли, что установление данного праздника в России повысит престиж профессии и послужит признанию высокой общественной значимости их труда «на благо Родины».

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Корреспондент оперативной редакции
Праздник Артист Константин Станиславский Михаил Мишустин
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Комментарии
2
Гость
58 минут
"Дня театров" стало мало. Разделим на многие амплуа !
Гость
29 минут
А когда день гранёного стакана? ;)
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