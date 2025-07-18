Жительница Краснодара пожаловалась на депутата-нарушителя и осталась ему должна сотни тысяч. Новости 18 июля

Чиновника оштрафовали на пять тысяч рублей, а женщину — на 250 тысяч Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 июля.

WhatsApp скоро уйдет с российского рынка

Мессенджер, скорее всего, попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской (и запрещенной. — Прим. ред.) организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который Правительство РФ разрабатывает по поручению президента», — написал он в своем Telegram-канале.

На смену ему придет национальный мессенджер. Однако позднее депутат пояснил, что он не знает наверняка, какие коммуникационные приложения войдут в список запрещенных. Вполне может быть, что туда добавят другие приложения.

Цены на продукты хотят заморозить

Стоимость социально значимых товаров нужно временно ограничить. Это необходимо для снижения инфляции, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

На такую меру эксперты предлагают пойти на три-четыре месяца. Добиться этого можно через долгосрочные соглашения между производителями и потребителями, которые будут заключаться при содействии государства. Однако это может сказаться на прибыли производителей, поэтому для них необходимо продумать компенсации, например налоговые льготы или субсидии.

Также в борьбе с инфляцией помогут:

ускоренный импорт товаров из дружественных стран;

прямые поставки продукции фермеров в крупные города в обход торговых посредников;

снижение пошлин на товары, которых теперь привозят меньше, и сырье для их производства;

ограничение потребкредитования с помощью жесткой оценки рисков при выдаче займов;

стимулирование «экономики предложения» за счет снижения ставок, введения инвестиционного вычета по налогу на прибыль;

ограничение роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции.

Штрафы для водителей подняли

С сегодняшнего дня в России резко вырос штраф для тех, кто не стал останавливать авто по требованию инспектора. Сумма за это нарушение выросла до 10 тысяч рублей.

«Штраф вырос с 500–800 рублей до 7–10 тысяч не просто так. Дело в том, что отказ остановиться по требованию инспектора ДПС часто происходил в одной очень конкретной ситуации — когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Либо пьяный, либо под наркотиками. И такие водители отлично понимали: если они остановятся — их ждет не просто разговор с инспектором, а реальный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. А если не остановятся — всего лишь 500 рублей. Поэтому они выбирали не останавливаться», — пояснил необходимость такого решения руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Новые меры призваны сделать невыгодным отказ останавливаться. К тому же, уверен эксперт, это повысит безопасность на дорогах.

Использовать VPN разрешили

В новом законе, который запрещает поиск экстремистских материалов и рекламу VPN, не говорится о запрете на использование этого сервиса. Такое пояснение дал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«VPN не запрещен. Продолжаем бороздить просторы запрещенного Инстаграма и Фейсбука (признаны экстремистскими, запрещены на территории РФ). И там спокойно смотреть весь контент. Которого нет в перечне Минюста. Даже интервью с иноагентами, даже созданные ими материалы», — сказал он в своем Telegram-канале.

Отдельно депутат подчеркнул, что в телефоны россиян никто лезть не будет. Проверять планируют только тех, кто «злонамеренно интересуются подобным контентом, ищут его, обходят блокировки, и именно они, начитавшись, насмотревшись всей этой гадости, и будучи опьяненными этими радикальными идеями, могут совершить в реальной жизни преступления против личности, против общества и государства».

«Что касается запрещенного экстремистского контента. Это перечень, который находится в ведении Минюста, он опубликован и ведется с 2006 года. Там и книги, и музыкальные произведения, и какие-то газеты, отдельные статьи. Все они стали экстремистскими материалами по решению суда и не находятся в свободном обороте. На просторах легального рунета без VPN встретить их невозможно, потому что они заблокированы. Используя VPN и, значит, находясь на иностранной платформе, они могут случайно попасть вам в поисковую выдачу или быть предложены для прослушивания или просмотра. Если вы сделаете это случайно, этого, опять же, никто не заметит и никакой ответственности не последует», — объяснил он.

ЦБ снизит ключевую ставку

На ближайшем заседании Совета директоров Банка России они примут решение снизить ключевую ставку до 18%. С уверенностью в этом выступили сразу несколько участников финансового рынка, ссылаясь на последние сигналы регулятора и динамику инфляции.

Например, в июне сезонный рост цен составил 4%. А ЦБ ранее отмечал, что для снижения ключевой ставки необходимо подтвердить стабильность позитивных тенденций в экономике.

«Всё еще высокие проинфляционные риски, геополитическая напряженность, а также вероятность новых санкций не дают ЦБ аргументов для более резкого шага в снижении ставки», — передают слова директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко «Известия».

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк согласна с этим прогнозом и подчеркивает, что уже к октябрю показатель и вовсе опустят до 16%. После этого регулятор возьмет паузу и зафиксирует на более длительный срок ключевую ставку.

Лимиты по семейной ипотеке хотят увеличить

Сейчас по льготной программе можно взять в кредит максимум 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах — 6 млн. Сенатор Ольга Епифанова предлагает увеличить максимальные суммы, чтобы семьи с детьми могли жить в более комфортных условиях.

«Для обновления семейной ипотеки необходимо увеличить максимально доступную площадь жилья и размер кредитных средств, ориентируясь на потребности растущих семей. В текущих условиях квартиры, приобретаемые по данной программе, зачастую не обеспечивают достаточный комфорт для семей с несколькими детьми, что сдерживает желание заводить новых. Увеличение параметров ипотеки позволит семьям сразу выбирать более просторное жилье, что создаст реальные возможности для расширения семейного состава», — сказала сенатор в беседе с «Газетой».

Следующим шагом должно стать повышение гибкости условий возврата ипотечных займов. Для молодых семей, как отметила сенатор, становятся серьезным препятствием жесткие выплаты и высокие процентные ставки. Смягчить финансовую нагрузку можно за счет снижения ставок, продления сроков кредитования или реструктуризации займов.

Жительница Краснодара пожаловалась на нарушение депутата и осталась ему должна

Краснодарка Наталья Гаряева увидела, как машина местного депутата грубо нарушила ПДД. Водитель обогнал поток машин на железнодорожном переезде и пересек пути на красный свет. Это случилось на глазах сотрудников полиции, которые поехали дальше.

Женщину возмутила несправедливость, и она решила отправить видео с регистратора главе района, а также опубликовала видео в соцсетях.

Момент нарушения ПДД машиной депутата Источник: 93.RU

«Возмутило не только поведение водителя, но и бездействие сотрудников полиции. Я написала заявление главе района, чтобы показать депутату Ковалеву, что его особый статус не дает ему право подвергать опасности жизни других людей», — рассказала порталу 93.RU Наталья Гаряева.

Это сработало, и чиновника оштрафовали на пять тысяч рублей. Но на этом дело не закончилось. Депутат обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. В пояснении он указал, что у него не одна машина, и в тот момент за рулем был не он. Причем в исковом заявлении были указаны номерные знаки совершенно другого автомобиля.

Дело рассматривали несколько инстанций. В результате женщину признали виновной и взыскали с нее четверть миллиона рублей.

«По какой-то неизвестной причине тройка судей внезапно полностью пересмотрела свое же решение. Если ранее они углядели нарушения норм процессуального права и нарушение прав граждан на обращение в органы власти за своей защитой, то во втором рассмотрении дела судьи кассационного суда проигнорировали свои собственные ранние выводы и оставили в силе карательные решения Красноармейского районного суда и апелляционной инстанции», — сказал защитник Натальи Денис Приймак.