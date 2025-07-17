За нашими запросами начнут следить? Как будут выявлять поиск экстремистских материалов — объяснение от Госдумы

Искать разовые заходы на запрещенные ресурсы власти не собираются Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Штрафовать за поиск экстремистских материалов будут только в случае обращения граждан, на основе материалов СМИ или в рамках проверочных мероприятий. Массового мониторинга поисковых запросов россиян не будет, заверяют в Госдуме и Совете Федерации.

«Фиксация нарушений происходит в рамках ведомственных процедур. Автоматический массовый мониторинг всех интернет-запросов законом не предусмотрен», — пояснил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Он пояснил, что под действие закона будет попадать умышленный поиск материалов, внесенных в список Минюста. Его формируют на основании решения судов, и на данный момент он состоит почти из 5,5 тысячи наименований. Это книги, фильмы, музыкальные произведения, лозунги, сайты и картинки, в том числе мемы.

«Случайные переходы, одиночные клики или просмотр сомнительных страниц не нарушение. Решения принимает суд, а ошибочные штрафы можно будет обжаловать», — добавил Шейкин в беседе в «Известиями».

Необходимость нового закона объясняют желанием усилить контроль над цифровыми каналами коммуникации и укрепить цифровую безопасность государства.

«Те, кто пытается обойти блокировки запрещенных ресурсов, тут же оставляют свои цифровые следы. Сами того не подозревая, они оказываются в поле зрения вербовщиков и террористов, а значит — в зоне риска. На них выходят, ими манипулируют и их руками совершают преступления. Такие правонарушения лучше предотвращать. И чем раньше, тем лучше», — сказал замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Депутат также заверил, что «следить за поисковыми запросами каждого человека никто не собирается». Это же следует и из законопроекта.

«Действующие процессуальные нормы не дают права правоохранительным органам получать доступ к личным гаджетам пользователей, если против них не возбуждено административное или уголовное дело. А в случае обнаружения рекламы средств обхода блокировок достаточно будет нескольких показательных штрафов в отношении площадок, разместивших такую рекламу, — и они сами начнут контролировать, что и кто продвигает на их ресурсах», — отметил бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.

При этом речи о запрете VPN-сервисов или запрещенных площадок не идет, сказали в Минцифры.

«Поправками запрещается и поиск заведомо экстремистских материалов из перечня Минюста. Речи о запрете VPN или использовании Instagram* или Facebook* (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) не идет», — указали в ведомстве.