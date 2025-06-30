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Страна и мир «Мы искренне сожалеем». Пресс-секретарь президента — о реакции Азербайджана на массовые аресты в Екатеринбурге

«Мы искренне сожалеем». Пресс-секретарь президента — о реакции Азербайджана на массовые аресты в Екатеринбурге

В Москве намерены сохранить добрые отношения с Баку

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2 комментария
Дмитрий Песков считает, что конфликт связан с работой правоохранительных органов, но так быть не должно | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUДмитрий Песков считает, что конфликт связан с работой правоохранительных органов, но так быть не должно | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Дмитрий Песков считает, что конфликт связан с работой правоохранительных органов, но так быть не должно

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА «Новости» конфликт с азербайджанцами, произошедший в Екатеринбурге, — их обвиняют в убийствах и нескольких покушениях.

В Москве заинтересованы развивать добрые отношения с Баку. При этом Песков считает, что сам конфликт больше связан с работой правоохранительных органов, но так быть не должно.

«В настоящий момент в повестке дня такого разговора нет, но, с другой стороны, если он потребуется, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки, — ответил РИА „Новости“ Дмитрий Песков. — Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей».

<p>Дмитрий Песков</p><p>Дмитрий Песков</p>

Мы считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов, и это не может и не должно являться поводом для подобной акции.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России

«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», — добавил Песков.

Источник:

РИА «Новости»

В то же время полиция Баку проводит следственные действия в офисе «Sputnik Азербайджан», сообщает «РБК» со ссылкой на издание Trend. Несмотря на это, российское СМИ продолжает работу.

Обновлено в 13:21 (мск): Сотрудники посольства России в Баку выехали к офису Sputnik Азербайджан, сообщила в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, сотрудники не выходят на связь. Местные силовые структуры оцепили территорию перед зданием агентства, передают РИА Новости.

Обновлено в 13:47 (мск): Азербайджанская сторона не допускает дипломатов РФ до российских журналистов без объяснения причин, сообщила ТАСС Мария Захарова. Дипломаты не могут связаться с журналистами более двух часов.

Уголовные дела передали в центральный аппарат СК — расследовать их будут в Москве. Мы также публиковали видео убийства, ставшего причиной конфликта между странами.

Всего силовики задержали около 50 человек. Большую часть потом отпустили, остальных привезли в суд для избрания меры пресечения. Девять из задержанных — это члены клана Сафаровых. За тем, как прошли аресты, мы следили в режиме онлайн.

После жестких задержаний МИД Азербайджана выразил протест и потребовал провести расследование. Вот что на это ответил МИД России.

Все новости об облаве собираем в отдельном сюжете.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Неприкасаемых донов нельзя трогать
Гость
50 минут
Какие могут быть отношения с этой Республикой. Закрыть границу для товара из Азербайджана. Масштабные проверки всех рынков, как продавцов так и товара.
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