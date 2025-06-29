В США вертолет сбросил на прохожих целую кучу денег — что это было. Новости 29 июня

Источник: Shot / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 июня.

Протесты в Сербии

В Сербии вновь прошли антиправительственные протесты, обернувшиеся столкновениями с полицией. 48 полицейских и 22 протестующих получили травмы. Во время ночных протестов задержали 77 человек, из которых 38 арестовали, сообщил глава сербского МВД.

Силовики якобы использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты, однако в полиции это отрицают Источник: «RT на русском» / Telegram

Момент задержания протестующего Источник: «RT на русском» / Telegram

На этот раз демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. Telegram-канал «RТ на Балканах» сообщил, что протестующие забрасывали силовиков бутылками, петардами и сигнальными ракетами. По информации СМИ, чтобы разогнать толпу, силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты, но в руководстве сербской полиции это отрицают.

Протестующие забрасывали силовиков бутылками, петардами и сигнальными ракетами Источник: «RT на Балканах» / Telegram

Во время ночных протестов задержали 77 человек, 38 из них арестовали Источник: «RT на Балканах» / Telegram

Источник: «RT на русском» / Telegram

Накануне поздно вечером президент Сербии Александр Вучич вышел в Пионерский парк и призвал присутствующих сохранять спокойствие.

«В конечном итоге Сербия всегда побеждает», — написал он в социальных сетях.

Сегодня он вновь обратился к народу и заявил о победе государства над протестующими, передает Srbija danas.

«Конечно, будет еще множество задержанных, тех, кто атаковал полицейских. Это не конец. Продолжается идентификация остальных нападавших», — отметил Вучич.

Волна массовых протестов в Сербии длится с ноября прошлого года Источник: «RT на русском» / Telegram

Волна массовых протестов в Сербии продолжается с ноября 2024 года. Поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Причиной трагедии считают коррупцию, поэтому протестующие требуют досрочных выборов.

Во Владивостоке 8 человек отравились из-за утечки газа в гипермаркете

В гипермаркете «Реми» во Владивостоке сегодня случился инцидент. Из-за утечки газа в здании восемь человек получили легкое отравление. Об этом рассказали в Минздраве Приморья.

По информации наших коллег из VLADIVISTOK1.RU, причины происшествия официально не установлены. Свидетели в социальных сетях публикуют кадры, на которых видно, как людей выносят из супермаркета без сознания.

Людей выносили из магазина без сознания Источник: «RT на русском» / Telegram

Бригады скорой помощи, полиция, сотрудники МЧС и прокуратуры оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Прокуратура расследует обстоятельства инцидента.

По информации пресс-службы гипермаркета, утечка газа неизвестного происхождения произошла ориентировочно в 12:35. Персонал магазина сразу вызвал экстренные службы и объявил эвакуацию покупателей. В настоящее время гипермаркет закрыт, причины инцидента сейчас устанавливаются. О сроках возобновления работы информации пока нет.

Взрыв на катере во Владивостоке

Сегодня в соцсетях и Telegram-канале появились кадры густого столба черного дыма, поднимающегося с катера «Мерлион» в акватории Владивостока. По предварительным данным, на судне произошел пожар. К месту происшествия были направлены несколько плавсредств для оказания помощи и тушения возгорания.

На судне произошел взрыв, после которого лайнер полностью охватило пламенем Источник: Vl.ru

На одном из роликов видно, что на судне произошел взрыв, а после лайнер полностью охватило пламенем. Также рядом в шлюпке находились люди, предположительно, члены экипажа. По предварительным данным, они успели эвакуироваться до взрыва. На другое видео попало, как катер почти полностью выгорел и начал тонуть.

К месту происшествия было направлено несколько плавсредств для оказания помощи и тушения возгорания Источник: Sergei_Drobyshew / Telegram

Наши коллеги из VLADIVISTOK1.RU отмечают, что пока нет официальной информации о пострадавших. Техническое состояние катера и причины инцидента продолжают выяснять. Ситуация находится на контроле экстренных служб. Подробности сообщат после завершения проверки.

В России могут снизить порог для получения субсидий на ЖКУ

В Госдуму внесут законопроект о понижении порога для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, действующий стандарт предлагается опустить до 15% — именно такой будет максимально допустимая доля расходов на ЖКХ в бюджете семьи.

Сейчас этот стандарт составляет 22%. Это касается всех граждан России. По информации депутата Ярослава Нилова, некоторым категориям населения могут снизить порог до 10%. В основном это касается пенсионеров и многодетных семей, передает РИА Новости.

В России снизят число не годных к военной службе

Правительство России решило продлить программу подготовки граждан к военной службе с 2030 до 2036 года. По плану, число людей, которые не могут служить в армии из-за здоровья или физической подготовки, должно уменьшиться.

К 2030 году таких людей должно быть не более 17,5%, а к 2036 году — не более 16%. Также планируется, что всё больше молодых людей будут годны к военной службе. К 2030 году это будет 85% призывников, а к 2036 году — 90%.

Еще одна цель — увеличить число молодых людей, которые регулярно занимаются спортом, до 85% к 2030 году и до 90% к 2036 году. Также были расширены цели, задачи и принципы системы подготовки граждан к военной службе, передает ТАСС.

Пожар вспыхнул в гостинице в центре Антальи

В историческом центре Антальи вспыхнул пожар. Гостиница и еще несколько зданий оказались охвачены огнем, передает агентство DHA.

«Пожар вспыхнул в 12:00 (мск) в районе Калеичи. Причины пока неясны. Огнем охвачены отель и еще три здания», — говорится в сообщении агентства.

Горела гостиница и еще несколько зданий рядом Источник: Gerçek Gündem

Телеканал TRT Haber отмечает, что из-за узких улиц возникли сложности в тушении пожара. Однако пламя всё-таки удалось быстро потушить.

«Гости, находившиеся в трех зданиях, были оперативно эвакуированы. Жертв или пострадавших нет», — говорится в сообщении офиса губернатора провинции в пресс-релизе.

Информация о пострадавших россиянах в генконсульство России не поступала, сообщили в российском диппредставительстве, передает ТАСС.

Несколько сотен россиян почти сутки не могут вылететь в Египет

В Домодедово почти на 20 часов задерживается вылет самолета в Египет. В Хургаду рейс авиакомпании EgyptAir MS-728 должен был отправиться еще в 01:15, но его перенесли на 17 часов, а сейчас время вылета назначено на 20:00.

Как отмечают наши коллеги из MSK1.RU, предварительно рейс перенесли из-за поломки борта. По информации сервиса Flightradar, самолет из Шарм-эш-Шейха прилетел в Домодедово по расписанию — в 23:45 28 июня.

Источник: Shot / Telegram

Изначально представители авиакомпании никак не комментировали информацию и не давали никаких объяснений, но после провели пассажиров через таможенный контроль, аннулировали посадочные талоны и отправили в гостиницы.

О похожей ситуации сообщают в Екатеринбурге. В аэропорту Кольцово на 10 часов задержали вылет в Хургаду рейса UJ-724 авиакомпании AlMasria Universal Airlines, передает Telegram-канал «Комсомольская правда». О причинах задержки рейса также не сообщается.

В России появится новый праздник

В России появится новый профессиональный праздник — День российской адвокатуры. По информации правительства РФ, постановление об учреждении этого праздника уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Профессиональный праздник — День российской адвокатуры — теперь будет официально отмечаться 31 мая. Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“, заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры», — сообщили в правительстве РФ.

Новый профессиональный праздник предложило утвердить Министерство юстиции. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.

В правительстве РФ считают, что установление профессионального праздника на официальном уровне подчеркнет важность работы в правовой системе России. Адвокаты играют важную роль в защите прав людей и поддержании порядка в стране. Этот праздник поможет показать, что их работа очень значима для всех граждан России.

В США вертолет сбросил тысячи долларов на горожан

В Детройте вертолёт сбросил деньги на горожан, сообщило издание The Detroit News. Как рассказали журналистам очевидцы, это на время остановило движение на шестиполосной магистрали.

На видео слышно удивленные крики людей Источник: Shot / Telegram

Тысячи долларов наличными высыпались из вертолёта на пересечении Гратиот-Авеню и Коннер-стрит. Некоторые очевидцы начали собирать деньги, покидая свои автомобили. Другие наблюдали за происходящим со стороны, пишет «Фонтанка.ру». На место также приехала полиция и перекрыла часть улицы на полчаса.

«Деньги, по всей видимости, были последним желанием владельца близлежащей автомойки. Мужчина недавно умер из-за болезни Альцгеймера, его похороны состоялись в пятницу», — отметили в The Detroit News.