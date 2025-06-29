В США вертолет сбросил на прохожих целую кучу денег — что это было. Новости 29 июня

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 июня.
Протесты в Сербии
В Сербии вновь прошли антиправительственные протесты, обернувшиеся столкновениями с полицией. 48 полицейских и 22 протестующих получили травмы. Во время ночных протестов задержали 77 человек, из которых 38 арестовали, сообщил глава сербского МВД.
На этот раз демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. Telegram-канал «RТ на Балканах» сообщил, что протестующие забрасывали силовиков бутылками, петардами и сигнальными ракетами. По информации СМИ, чтобы разогнать толпу, силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты, но в руководстве сербской полиции это отрицают.
Накануне поздно вечером президент Сербии Александр Вучич вышел в Пионерский парк и призвал присутствующих сохранять спокойствие.
«В конечном итоге Сербия всегда побеждает», — написал он в социальных сетях.
Сегодня он вновь обратился к народу и заявил о победе государства над протестующими, передает Srbija danas.
«Конечно, будет еще множество задержанных, тех, кто атаковал полицейских. Это не конец. Продолжается идентификация остальных нападавших», — отметил Вучич.
Волна массовых протестов в Сербии продолжается с ноября 2024 года. Поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Причиной трагедии считают коррупцию, поэтому протестующие требуют досрочных выборов.
Во Владивостоке 8 человек отравились из-за утечки газа в гипермаркете
В гипермаркете «Реми» во Владивостоке сегодня случился инцидент. Из-за утечки газа в здании восемь человек получили легкое отравление. Об этом рассказали в Минздраве Приморья.
По информации наших коллег из VLADIVISTOK1.RU, причины происшествия официально не установлены. Свидетели в социальных сетях публикуют кадры, на которых видно, как людей выносят из супермаркета без сознания.
Бригады скорой помощи, полиция, сотрудники МЧС и прокуратуры оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Прокуратура расследует обстоятельства инцидента.
По информации пресс-службы гипермаркета, утечка газа неизвестного происхождения произошла ориентировочно в 12:35. Персонал магазина сразу вызвал экстренные службы и объявил эвакуацию покупателей. В настоящее время гипермаркет закрыт, причины инцидента сейчас устанавливаются. О сроках возобновления работы информации пока нет.
Взрыв на катере во Владивостоке
Сегодня в соцсетях и Telegram-канале появились кадры густого столба черного дыма, поднимающегося с катера «Мерлион» в акватории Владивостока. По предварительным данным, на судне произошел пожар. К месту происшествия были направлены несколько плавсредств для оказания помощи и тушения возгорания.
На одном из роликов видно, что на судне произошел взрыв, а после лайнер полностью охватило пламенем. Также рядом в шлюпке находились люди, предположительно, члены экипажа. По предварительным данным, они успели эвакуироваться до взрыва. На другое видео попало, как катер почти полностью выгорел и начал тонуть.
Наши коллеги из VLADIVISTOK1.RU отмечают, что пока нет официальной информации о пострадавших. Техническое состояние катера и причины инцидента продолжают выяснять. Ситуация находится на контроле экстренных служб. Подробности сообщат после завершения проверки.
В России могут снизить порог для получения субсидий на ЖКУ
В Госдуму внесут законопроект о понижении порога для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, действующий стандарт предлагается опустить до 15% — именно такой будет максимально допустимая доля расходов на ЖКХ в бюджете семьи.
Сейчас этот стандарт составляет 22%. Это касается всех граждан России. По информации депутата Ярослава Нилова, некоторым категориям населения могут снизить порог до 10%. В основном это касается пенсионеров и многодетных семей, передает РИА Новости.
В России снизят число не годных к военной службе
Правительство России решило продлить программу подготовки граждан к военной службе с 2030 до 2036 года. По плану, число людей, которые не могут служить в армии из-за здоровья или физической подготовки, должно уменьшиться.
К 2030 году таких людей должно быть не более 17,5%, а к 2036 году — не более 16%. Также планируется, что всё больше молодых людей будут годны к военной службе. К 2030 году это будет 85% призывников, а к 2036 году — 90%.
Еще одна цель — увеличить число молодых людей, которые регулярно занимаются спортом, до 85% к 2030 году и до 90% к 2036 году. Также были расширены цели, задачи и принципы системы подготовки граждан к военной службе, передает ТАСС.
Пожар вспыхнул в гостинице в центре Антальи
В историческом центре Антальи вспыхнул пожар. Гостиница и еще несколько зданий оказались охвачены огнем, передает агентство DHA.
«Пожар вспыхнул в 12:00 (мск) в районе Калеичи. Причины пока неясны. Огнем охвачены отель и еще три здания», — говорится в сообщении агентства.
Телеканал TRT Haber отмечает, что из-за узких улиц возникли сложности в тушении пожара. Однако пламя всё-таки удалось быстро потушить.
«Гости, находившиеся в трех зданиях, были оперативно эвакуированы. Жертв или пострадавших нет», — говорится в сообщении офиса губернатора провинции в пресс-релизе.
Информация о пострадавших россиянах в генконсульство России не поступала, сообщили в российском диппредставительстве, передает ТАСС.
Несколько сотен россиян почти сутки не могут вылететь в Египет
В Домодедово почти на 20 часов задерживается вылет самолета в Египет. В Хургаду рейс авиакомпании EgyptAir MS-728 должен был отправиться еще в 01:15, но его перенесли на 17 часов, а сейчас время вылета назначено на 20:00.
Как отмечают наши коллеги из MSK1.RU, предварительно рейс перенесли из-за поломки борта. По информации сервиса Flightradar, самолет из Шарм-эш-Шейха прилетел в Домодедово по расписанию — в 23:45 28 июня.
Изначально представители авиакомпании никак не комментировали информацию и не давали никаких объяснений, но после провели пассажиров через таможенный контроль, аннулировали посадочные талоны и отправили в гостиницы.
О похожей ситуации сообщают в Екатеринбурге. В аэропорту Кольцово на 10 часов задержали вылет в Хургаду рейса UJ-724 авиакомпании AlMasria Universal Airlines, передает Telegram-канал «Комсомольская правда». О причинах задержки рейса также не сообщается.
В России появится новый праздник
В России появится новый профессиональный праздник — День российской адвокатуры. По информации правительства РФ, постановление об учреждении этого праздника уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Профессиональный праздник — День российской адвокатуры — теперь будет официально отмечаться 31 мая. Такая дата неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“, заложивший основные принципы организации и деятельности современной адвокатуры», — сообщили в правительстве РФ.
Новый профессиональный праздник предложило утвердить Министерство юстиции. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.
В правительстве РФ считают, что установление профессионального праздника на официальном уровне подчеркнет важность работы в правовой системе России. Адвокаты играют важную роль в защите прав людей и поддержании порядка в стране. Этот праздник поможет показать, что их работа очень значима для всех граждан России.
В США вертолет сбросил тысячи долларов на горожан
В Детройте вертолёт сбросил деньги на горожан, сообщило издание The Detroit News. Как рассказали журналистам очевидцы, это на время остановило движение на шестиполосной магистрали.
Тысячи долларов наличными высыпались из вертолёта на пересечении Гратиот-Авеню и Коннер-стрит. Некоторые очевидцы начали собирать деньги, покидая свои автомобили. Другие наблюдали за происходящим со стороны, пишет «Фонтанка.ру». На место также приехала полиция и перекрыла часть улицы на полчаса.
«Деньги, по всей видимости, были последним желанием владельца близлежащей автомойки. Мужчина недавно умер из-за болезни Альцгеймера, его похороны состоялись в пятницу», — отметили в The Detroit News.
Как сообщает издание, «инцидент остался мирным, хоть и был суматошным». Люди собирали на улице деньги, но не дрались из-за них.