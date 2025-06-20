В США сделали вакцину от ВИЧ — препарат полностью побеждает болезнь: новости 20 июня

Лекарство прошло испытание на людях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 июня.

В России поднимут МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ-2025.

МРОТ — это минимальная денежная сумма, которую работодатель обязан заплатить работнику за выполненную работу в течение месяца.

Ожидается, что это решение затронет 4,6 миллиона человек. Котяков добавил, что в настоящее время продолжается подготовка проектных документов, по которым величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете.

В этом году показатель проиндексировали на 16,6%. Работодатель теперь обязан платить сотруднику на полной ставке не менее 22 440 рублей.

Россиянам начали автоматически присваивать новый статус для льготников

В России начали автоматически присваивать статус предпенсионера всем гражданам, кто имеет на него право. Раньше, чтобы его получить, нужно было написать заявление. Теперь его будут давать автоматически.

Как правило, этот возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Если человек имеет право на досрочную пенсию, то и статус предпенсионера он получит раньше. Он всегда присваивается за 5 лет до начала пенсии.

Статус предпенсионера дает множество льгот:

диспансеризация: работодатель обязан раз в год давать работнику 2 оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации;

трудовые гарантии: работодатель не имеет права увольнять работников предпенсионного возраста или отказывать им в приеме на работу из-за возраста;

право на повышенное пособие по безработице (сроком в один год);

программы профессионального переобучения;

право на выплату пенсионных накоплений.

Регионы предоставляют и свои льготы. В их числе бесплатный проезд на общественном транспорте, денежная компенсация за лекарства и скидка на оплату ЖКУ.

Стоит отметить, что в 2025 году на пенсию по старости никто не выйдет. Однако есть несколько категорий граждан, которые могут это сделать раньше срока. Среди них многодетные матери, работники Крайнего Севера и те, кто трудился в тяжелых условиях. Подробнее о том, как оформить досрочную пенсию, рассказываем в материале.

На владельца и директора футбольного клуба «Торпедо» завели уголовное дело

Владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова задержали в ночь на 20 июня, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Их обвиняют в попытках подкупить судей. Речь идет как минимум о трех играх.

По версии следствия, с марта по май 2025 года главному судье футбольных матчей с участием московского «Торпедо» предлагали взятки свыше 1 миллиона рублей. За это просили обеспечить победу команды, назначать пенальти в ворота соперников или удалять с поля игроков.

Это не единственный скандал, который коснулся клуба. Бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из Дубая в Нидерланды, сообщает De Telegraaf.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/2017 он стал чемпионом России. В 2021 году Промес вернулся в «Спартак», в сезоне-2021/2022 стал обладателем Кубка России. Летом 2024-го у него закончился контракт с красно-белыми.

Летом 2023 года Промеса на родине приговорили к 18 месяцам лишения свободы: футболист с ножом напал на двоюродного брата. В феврале 2024-го его признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюрьмы. На оба решения сторона футболиста подала апелляции. Если наказание останется в силе, то на свободу Промес сможет выйти не раньше 2030 года.

После приговоров Промес оставался футболистом «Спартака». В феврале 2024-го он был на зимнем сборе команды в ОАЭ, но в Россию уже не вернулся. Нападающего задержали в аэропорту Дубая. Выяснилось, что футболист попал в ДТП и покинул место аварии. Два месяца он провел в тюрьме, а затем вышел под залог с запретом покидать территорию ОАЭ. Летом 2024-го у него закончился контракт со «Спартаком».

«Новые люди» попали в скандал с Илоном Маском

Несколько СМИ сообщили, что на полях ПМЭФ зампредседателя Госдумы Даванков заявил, что Министерство иностранных дел России якобы получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска.

Отец бизнесмена Эрл Маск усомнился в правдивости этого заявления. Позже эту информацию опровергли в МИДе. Также Даванкова обвинили в чрезмерном хайпе.

В партии «Новые люди» попытались объяснить слова политика. Они заверили, что Даванкова просто неправильно поняли журналисты.

Путин выступил на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он говорил о технологическом прогрессе и пяти структурных изменениях российской экономики.

Главные заявления о бизнесе

Необходимо кардинально минимизировать издержки бизнеса, стране нужно новое качество инвестиционного климата. Россия к 2030-му должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса. Власти будут поддерживать новые российские бренды. Только за прошлый год предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, что на 12% больше, чем годом ранее.

Об экономике РФ

Россия занимает первое место в Европе по объему экономики и четвертое — в мире. ВВП РФ растет ежегодно более чем на 4%, темп роста выше среднемировых. Представления о российской экономике как о сырьевой остаются в прошлом.

О занятости

Безработица составляет 2,3% — это исторический минимум. Россия добилась исторического минимума по безработице: прогресс есть и в тех регионах, где этот вопрос стоял достаточно остро. Молодежная безработица в России составляет 7,5%, это один из лучших показателей в мире.

Об оборонно-промышленном комплексе

Предприятия ОПК кратно увеличили производство продукции. Россия будет повышать боевые возможности вооруженных сил, оснащать их по последнему слову техники. Россия будет учитывать и негативный опыт при принятии решений по развитию ОПК.

В США нашли лекарство от ВИЧ

В США создали вакцину от ВИЧ, эффективность которой составляет 99–100%. Об этом сообщила компания GileadSciences.

Средство одобрило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Отмечается, что это первый препарат для доконтактной профилактики вируса. Он препятствует размножению инфекции за счет блокировки образования защитной оболочки. Его уже испытали на 7000 человек. Новая вакцина действует по принципу так называемого биологического барьера, полностью предотвращая передачу вируса даже в случае потенциально опасных контактов.

Как указали в Gilead Sciences, препарат представлен в инъекционной форме и требует введения один раз в шесть месяцев.