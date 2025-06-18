Орешкин: «Большая семерка» утратила статус центра глобального роста

Новые центры глобального роста обсудили на Петербургском международном экономическом форуме Источник: фонд «Росконгресс»











Страны «большой семерки» больше не являются основными драйверами мировой экономики. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума «Формируя новую платформу глобального роста».

«Мы во многом понимаем, что те события, которые сейчас происходят в мире, — это следствие тех глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике», — отметил он.

По словам Орешкина, в мировой экономике смещаются центры силы. Если раньше к ним относились страны G7, то теперь их место занимают другие государства. Он подчеркнул, что «большая семерка» давно утратила прежнее значение, а ведущую роль начинают играть страны глобального юга.