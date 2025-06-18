НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 744мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,72
EUR 90,31
Пожар в жилом доме
Когда откроют новую поликлинику
Обрушится непогода
Новая площадка у ТЮЗа
Новый глава Ярославского округа
Когда откроется новая школа
Гид по отдыху в России
Отзыв на отдых в Абхазии
Где нет главврачей
Куда ехать на рыбалку
Страна и мир Орешкин: «Большая семерка» утратила статус центра глобального роста

Орешкин: «Большая семерка» утратила статус центра глобального роста

Замглавы администрации президента выступил на сессии ПМЭФ

445
Написать комментарий
Новые центры глобального роста обсудили на Петербургском международном экономическом форуме | Источник: фонд «Росконгресс»Новые центры глобального роста обсудили на Петербургском международном экономическом форуме | Источник: фонд «Росконгресс»

Новые центры глобального роста обсудили на Петербургском международном экономическом форуме

Источник:

фонд «Росконгресс»

Страны «большой семерки» больше не являются основными драйверами мировой экономики. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума «Формируя новую платформу глобального роста».

«Мы во многом понимаем, что те события, которые сейчас происходят в мире, — это следствие тех глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике», — отметил он.

По словам Орешкина, в мировой экономике смещаются центры силы. Если раньше к ним относились страны G7, то теперь их место занимают другие государства. Он подчеркнул, что «большая семерка» давно утратила прежнее значение, а ведущую роль начинают играть страны глобального юга.

Говоря о будущем, Орешкин отметил необходимость открытого диалога. «Важно вести открытый диалог о том, как же нам строить мир будущего, как формировать новую платформу глобального роста», — подчеркнул он.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
ПМЭФ-2025 Большая семерка ПМЭФ Максим Орешкин
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Болельщик «Локомотива» — об уходе Игоря Никитина: «Ярославль надолго запомнит его имя»
Артем Ушков
блогер
Мнение
Айда алга! Почему нужно посетить Татарстан и что там вообще делать
Сергей Энквист
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление