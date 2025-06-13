В популярном отеле в Турции начался пожар. Из него эвакуировали 600 туристов

В турецкой Аланье случился пожар в гостинице. Это четырехзвездочный комплекс Asrin Beach Hotel. 622 отдыхающих были эвакуированы. У троих из них — астма, этим людям понадобилось уехать в больницу.
Пожар начался ночью в подвальном помещении, где располагались сауна и прачечная. По предварительной версии, возгорание спровоцировала неисправная электропроводка. К гостинице прибыли 10 пожарных расчетов, а также медики. Огонь удалось потушить в течение часа. Всех постояльцев эвакуировали.
Часть туристов пострадала от дыма, им оказали медпомощь на месте. Отдыхающих расселили по другим отелям.
По данным турецкой стороны, россиян среди пострадавших в Аланье нет. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.
ЧП прокомментировал мэр Аланьи Осман Тарык Озчелик. По его данным, еще в апреле власти узнали, что Asrin Beach Hotel не хватает всех нужных лицензий для работы. Власти опечатали отель для исправления недочетов, однако владельцы отеля пошли в суд. Через два дня им удалось получить отсрочку от закрытия отеля. Мэрия подала апелляцию на решение суда и выиграла дело, но это заняло время. В итоге 11 июня владельцы отеля получили официальное уведомление о том, что гостиница будет опечатана, а постояльцев необходимо переселить. А 12 июня вспыхнул пожар.