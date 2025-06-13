В популярном отеле в Турции начался пожар. Из него эвакуировали 600 туристов

Власти давно собирались закрыть отель Источник: tophotels.ru











В турецкой Аланье случился пожар в гостинице. Это четырехзвездочный комплекс Asrin Beach Hotel. 622 отдыхающих были эвакуированы. У троих из них — астма, этим людям понадобилось уехать в больницу.

Пожар начался ночью в подвальном помещении, где располагались сауна и прачечная. По предварительной версии, возгорание спровоцировала неисправная электропроводка. К гостинице прибыли 10 пожарных расчетов, а также медики. Огонь удалось потушить в течение часа. Всех постояльцев эвакуировали.

Отель не имел всех лицензий для работы Источник: tophotels.ru











Часть туристов пострадала от дыма, им оказали медпомощь на месте. Отдыхающих расселили по другим отелям.

По данным турецкой стороны, россиян среди пострадавших в Аланье нет. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.