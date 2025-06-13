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Страна и мир В популярном отеле в Турции начался пожар. Из него эвакуировали 600 туристов

В популярном отеле в Турции начался пожар. Из него эвакуировали 600 туристов

Часть из них пострадала от дыма

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Власти давно собирались закрыть отель | Источник: tophotels.ruВласти давно собирались закрыть отель | Источник: tophotels.ru

Власти давно собирались закрыть отель

Источник:

tophotels.ru

В турецкой Аланье случился пожар в гостинице. Это четырехзвездочный комплекс Asrin Beach Hotel. 622 отдыхающих были эвакуированы. У троих из них — астма, этим людям понадобилось уехать в больницу.

Пожар начался ночью в подвальном помещении, где располагались сауна и прачечная. По предварительной версии, возгорание спровоцировала неисправная электропроводка. К гостинице прибыли 10 пожарных расчетов, а также медики. Огонь удалось потушить в течение часа. Всех постояльцев эвакуировали.

Отель не имел всех лицензий для работы | Источник: tophotels.ruОтель не имел всех лицензий для работы | Источник: tophotels.ru

Отель не имел всех лицензий для работы

Источник:

tophotels.ru

Часть туристов пострадала от дыма, им оказали медпомощь на месте. Отдыхающих расселили по другим отелям.

По данным турецкой стороны, россиян среди пострадавших в Аланье нет. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

ЧП прокомментировал мэр Аланьи Осман Тарык Озчелик. По его данным, еще в апреле власти узнали, что Asrin Beach Hotel не хватает всех нужных лицензий для работы. Власти опечатали отель для исправления недочетов, однако владельцы отеля пошли в суд. Через два дня им удалось получить отсрочку от закрытия отеля. Мэрия подала апелляцию на решение суда и выиграла дело, но это заняло время. В итоге 11 июня владельцы отеля получили официальное уведомление о том, что гостиница будет опечатана, а постояльцев необходимо переселить. А 12 июня вспыхнул пожар.

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Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
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Пожар Турция Аланья Отель Гостиница
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