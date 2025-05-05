НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

вос.

 751мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,96
EUR 91,92
Известен соперник «Локомотива»
Скоро будет можно лежать на лавках
Кадровые изменения в правительстве
Разбор матча «Локомотива»
9 мая в Ярославле
Дайджест ко Дню Победы
Оштрафовали застройщика
Когда запустят «Метеор»
Страна и мир Skype ушел навсегда: Microsoft прекратил работу сервиса

Skype ушел навсегда: Microsoft прекратил работу сервиса

Рассказываем о том, что его заменит и как перейти на новый сервис

1 925
5 комментариев
Все контакты и учетные данные пользователей Skype автоматически перенесут в новый сервис Microsoft Teams | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВсе контакты и учетные данные пользователей Skype автоматически перенесут в новый сервис Microsoft Teams | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Все контакты и учетные данные пользователей Skype автоматически перенесут в новый сервис Microsoft Teams

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

С 5 мая платформа Skype полностью прекратила свою работу во всём мире. Об этом сообщила компания Microsoft. Рассказываем, что произошло с учетными данными пользователей, в материале.

«Уважаемый пользователь „Скайпа“, у вас есть вопросы о переходе со „Скайпа“ на Microsoft Teams (бесплатная версия)?» — сообщается в рассылке сервиса.

Ниже прилагается подробная инструкция с видео о переносе учетных записей на новый сервис. По данным из рассылки Skype, все контакты и учетные данные пользователей будут автоматически экспортированы в новый сервис Microsoft Teams. При этом логин и пароль сохраняется.

«Войдите в Microsoft Teams Free на любом поддерживаемом устройстве, используя свои учетные данные Skype, и ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Вы также получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить действия по переносу ваших данных», — сообщается в рассылке сервиса.

С 5 мая панель набора номера Skype будет доступна лишь оставшимся платным пользователям на веб-портале Skype и в приложении Teams Free. А чтобы перенести свой номер Skype, пользователям рекомендуют связаться с их новым оператором или узнать подробности на официальном сайте Microsoft.

Примечательно, что Skype для бизнеса продолжит свою работу.

Сервис Skype начал работу в 2003 году. Это стало своего рода революцией в интернете: звонить по видео можно было бесплатно даже за границу. В 2011-м платформа присоединилась к Microsoft, где стала существовать наряду с двумя похожими сервисами — Skype for Business и Teams.

Teams — это платформа, созданная для бизнеса. Там можно не только проводить видеоконференции, но и совместно редактировать документы. Для пользователей, желающих позвонить маме или друзьями, сервис будет, скорее всего, неудобен из-за своего сложного функционала.

Будете переносить свои данные из Skype в Teams?

Да, я собираюсь это сделать.
Нет, я предпочитаю остаться на Skype.
Не уверен(а), пока не изучу новую платформу.
ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Skype Соцсеть Общение Бизнес Microsoft
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
5 мая, 10:52
"Skype ушел навсегда: Microsoft прекратил работу сервиса" - но судя по опросу, кто то всетаки решил остаться на Скайпе. ))))
Гость
5 мая, 12:55
Нам вражеские сервисы не нужны.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На руки около 420 тысяч, но я собой доволен не совсем»: как живет, сколько получает и на что тратит айтишник
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Дешевле, чем две недели в Турции». Как программист отправился в Непал и покорил Гималаи
Павел Кошкин
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
«Я любила людей, пока не пришла работать в продажи». Сотрудница розничной сети откровенно рассказала о своей работе
Анонимный Автор
Мнение
«Основная наша боль — это зарплата»: откровенный монолог полицейского о рабочих буднях
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление