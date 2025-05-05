Skype ушел навсегда: Microsoft прекратил работу сервиса

С 5 мая платформа Skype полностью прекратила свою работу во всём мире. Об этом сообщила компания Microsoft. Рассказываем, что произошло с учетными данными пользователей, в материале.

«Уважаемый пользователь „Скайпа“, у вас есть вопросы о переходе со „Скайпа“ на Microsoft Teams (бесплатная версия)?» — сообщается в рассылке сервиса.

Ниже прилагается подробная инструкция с видео о переносе учетных записей на новый сервис. По данным из рассылки Skype, все контакты и учетные данные пользователей будут автоматически экспортированы в новый сервис Microsoft Teams. При этом логин и пароль сохраняется.

«Войдите в Microsoft Teams Free на любом поддерживаемом устройстве, используя свои учетные данные Skype, и ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Вы также получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить действия по переносу ваших данных», — сообщается в рассылке сервиса.

С 5 мая панель набора номера Skype будет доступна лишь оставшимся платным пользователям на веб-портале Skype и в приложении Teams Free. А чтобы перенести свой номер Skype, пользователям рекомендуют связаться с их новым оператором или узнать подробности на официальном сайте Microsoft.

Сервис Skype начал работу в 2003 году. Это стало своего рода революцией в интернете: звонить по видео можно было бесплатно даже за границу. В 2011-м платформа присоединилась к Microsoft, где стала существовать наряду с двумя похожими сервисами — Skype for Business и Teams.



Teams — это платформа, созданная для бизнеса. Там можно не только проводить видеоконференции, но и совместно редактировать документы. Для пользователей, желающих позвонить маме или друзьями, сервис будет, скорее всего, неудобен из-за своего сложного функционала.