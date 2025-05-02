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Страна и мир Skype закрывают во всем мире: что будет с нашими чатами

Skype закрывают во всем мире: что будет с нашими чатами

До конца работы сервиса остались считаные дни

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Пользователям предложили замену | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПользователям предложили замену | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Пользователям предложили замену

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Платформа Skype в скором времени прекратит свою работу. Это произойдет 5 мая, сообщила компания Microsoft. Отмечается, что учетные записи пользователей будут перенесены в сервис Microsoft Teams. При этом Skype для бизнеса продолжит свою работу.

«Это изменение коснется как бесплатных, так и платных пользователей Skype, но не Skype для бизнеса. Пользователи смогут перейти на бесплатную версию Microsoft Teams, которая предлагает многие из основных функций», — сообщили в компании.

Отмечается, что при входе в Microsoft Teams с учетными данными Skype все контакты и чаты автоматически перенесутся на другую платформу.

«Синхронизация данных из Skype в Teams Free должна занять менее минуты. Вы можете продолжать использовать Skype до 5 мая 2025 года», — передали в компании.

Сервис Skype начал работу в 2003 году. Это стало своего рода революцией в интернете — звонить по видео можно было бесплатно даже за границу. В 2011-м платформа присоединилась к Microsoft, где стала существовать наряду с двумя похожими сервисами — Skype for Business и Teams.

Teams — это платформа, созданная для бизнеса. Там можно не только проводить видеоконференции, но и совместно редактировать документы. Для пользователей, желающих позвонить маме или друзьями, сервис будет, скорее всего, неудобен из-за своего сложного функционала.

А вы пользовались Skype?

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
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