«Аттракцион щедрости от ЦБ рано или поздно кончится». Эксперты рассказали, как на фоне падения доллара вырос турпоток

Спрос на зарубежные туры за последние три недели вырос до 22% Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На фоне падения доллара спрос россиян на зарубежные туры за последние три недели вырос на 20–22%. Интерес к внутреннему туризму снизился на 8%. Об этом MSK1.RU рассказал генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Курс доллара США, установленный ЦБ на 26 марта, — 84,3 рубля.

— Приходят и новые люди, и те, кто оплатил уже в декабре - январе по высочайшим курсам 10−20% от стоимости туров на лето. Сейчас они доплачивают до 100%, хотя им надо ехать, скажем, в августе.

Все понимают, что аттракцион невиданной щедрости со стороны Центробанка рано или поздно закончится и курс развернется. Алексан Мкртчян генеральный директор туристической компании «Розовый слон»

Есть отдельные клиенты, которые оплачивают уже октябрь - ноябрь, но это пока разово, — объясняет специалист.

Самые популярные направления на майские праздники — ОАЭ, Турция, Таиланд, Абхазия, Белоруссия, Казахстан. При этом падение доллара — не единственная причина повышенного интереса, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Во-первых, прямая перевозка. Появился ряд новых направлений — Китай, Вьетнам и другие.

Бронирование в плюсе, но еще не достигло объемов доковидного периода. Юрий Барзыкин вице-президент РСТ

Во-вторых, налаживание связей с принимающими компаниями, условия для приема, — добавляет собеседник.

Внутренний рынок

Дешевизна иностранной валюты ударила по внутреннему туризму, говорит Мкртчян. При этом отечественные отельеры не спешат снижать тарифы.

Цены на недельный тур в Сочи на двоих с остановкой в четырехзвездочном отеле начинаются от 63 276 рублей (ближайшая дата вылета). В Калининград — от 55 625 рублей. В Санкт-Петербург — от 38 596. В Дагестан — от 71 447. В Алтайский край — от 99 417, следует из данных Anex.

— Многие отели в Сочи стоят и 40, и 50 тысяч рублей в сутки. Совсем недавно 40 тысяч рублей — это было 300 долларов, а сейчас уже 500, — добавляет специалист. — И люди задают отельерам Сочи, Петербурга, Москвы, Калининграда вопрос «А почему у вас цены рублевые не только не снижаются, но и повышаются? Вы закупаете импортную бытовую технику, мебель, постельное белье, и у вас всё дешевеет». Мы принимаем иностранных туристов из Китая и арабских стран, они поражаются этому.

Зарубежные туры на майские

С помощью туроператора Anex мы узнали, сколько будут стоить туры «золотой четверки» — Турции, ОАЭ, Египта, Таиланда для двоих на майские праздники. Среди условий поиска: — отель в четыре звезды, «всё включено», вылет из Москвы.

Турция

Цена на семь ночей в четырехзвездочном отеле с открытым бассейном в Аланье начинается от 116 388 рублей. В Кемере — от 126 740 рублей. Самый дорогой тур — в Бодрум. Семь ночей в отеле на первой линии обойдутся минимум в 195 939 рублей.

ОАЭ

Цена на номер в четырехзвездочном отеле с открытым бассейном на территории в Дубае начинается от 149 556 рублей. Неделя в одном из отелей на первой линии в Фуджейре обойдется минимум в 218 823 рубля. В Шардже — в 298 592 рубля.

Египет

Цена на тур в Хургаду начинается от 179 676 рублей и доходит до 197 210. В Шарм-эш-Шейх — от 185 231 до 195 040 рублей. В Марса-Алам — от 186 273 до 192 175 рублей.

Таиланд