Реально ли спрятаться от военкомата? Юрист — об особенностях весеннего призыва 2025 года

1 апреля в России стартует весенний призыв на военную службу. Распространенный миф — убеждение о том, что можно скрыться от военкомата и избежать службы. Но в реальности это не только бесполезно, но и может привести к серьезным последствиям. О том, как станут искать призывников-уклонистов и что их ждет потом, MSK1.RU рассказала главный юрист по призыву и мобилизации медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.
- Что грозит за уклонение от призыва?
- Как военкоматы ищут уклонистов?
- Кого могут задержать?
- Как подготовиться к призыву?
Что грозит за уклонение от призыва?
Уклонение от призыва — это действия, направленные на избежание исполнения воинской обязанности, то есть обязанности явиться в военкомат, пройти медицинское освидетельствование и отправиться на военную службу. За уклонение предусмотрена уголовная ответственность по статье 328 УК РФ:
штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев;
принудительные работы до 2 лет;
арест до 6 месяцев;
лишение свободы до 2 лет.
Согласно Пленуму Верховного суда РФ № 3, уклонением может считаться:
неявка по повестке без уважительных причин, если ее цель — избежать службы;
самовольное оставление сборного пункта;
получение освобождения обманом (симуляция болезни, самоповреждение, подделывание документов, взятки);
слишком частое обжалование решений призывной комиссии, когда на это нет объективных причин;
неоднократные неявки в военкомат без уважительных причин или неявка, когда действие уважительной причины закончилось.
Как военкоматы ищут уклонистов?
Военкоматы используют различные методы для поиска уклонистов. К ним относятся:
проверка по базам данных — военкоматы имеют доступ к различным государственным базам данных, что позволяет им отслеживать призывников;
сотрудничество с другими органами — военкоматы могут взаимодействовать с правоохранительными органами, налоговыми службами и другими государственными учреждениями для выявления уклонистов;
проверки по месту жительства — в случае необходимости сотрудники военкомата могут проводить проверки по адресам, где проживают призывники.
Во время весеннего призыва 2025 года может заработать реестр воинского учета, который даст старт рассылке электронных повесток. Одновременно с направлением в личном кабинете на «Госуслугах» гражданину будет направлено уведомление о повестке. Повестка будет считаться врученной с момента публикации информации в реестре повесток, если у гражданина есть личный кабинет в сервисе. Если пользователь не прошел регистрацию, повестка будет автоматически считаться врученной через 7 дней с момента публикации в реестре. Со дня размещения повестки выезд из страны для призывника будет закрыт.
Игнорирование повесток из военкомата может привести к серьезным последствиям, включая административную ответственность и уголовное преследование.
Согласно статье 21.5 КоАП РФ, за неявку по повестке предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей.
В случаях, когда уклонение от явки в военкомат связано со стремлением избежать службы в армии, призывнику грозит уже уголовная ответственность по статье 328 Уголовного кодекса РФ. Самое суровое наказание за это преступление — лишение свободы на срок до 2 лет.
Кого могут задержать?
Если в отношении призывника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ, то сотрудники Следственного комитета немедленно займутся розыском подозреваемого.
А если же военкомат не может вручить повестку призывнику, в территориальный отдел МВД подается обращение об установлении местонахождения призывника и вручения ему повестки.
По закону полиция может задерживать призывника только в нескольких исключительных случаях:
если молодой человек в розыске из-за совершения преступления;
в рамках привода, если ведется производство по делу об административном правонарушении в соответствии со статьей 27.15 КоАП РФ (это допускается только при наличии определения о приводе, вынесенного военным комиссаром, при условии, что призывник ранее вызывался для рассмотрения дела, но и в этом случае призывник доставляется в военкомат, а не на сборный пункт);
для составления протокола об административном правонарушении, если его невозможно составить на месте (сотрудник полиции также должен иметь обращение военкомата о доставлении призывника в отдел полиции, а не на сборный пункт).
Как подготовиться к призыву?
Если вы подлежите призыву и хотите избежать неприятностей, лучше всего подготовиться к нему заранее. Вот несколько рекомендаций:
изучите свои права — ознакомьтесь с законодательством о призыве на военную службу, чтобы знать свои права и обязанности;
обратитесь за помощью — если у вас есть вопросы или сомнения, лучше всего обратиться к специалистам для получения консультации;
подготовьте медицинские документы — если у вас есть заболевания, которые могут стать основанием для освобождения от службы, соберите все необходимые медицинские справки.
Не прячьтесь: попытки скрыться от военкомата могут привести к серьезным последствиям. Лучше всего действовать открыто и законно.
Попытки скрыться от военкомата в 2025 году не только бесполезны, но и могут привести к серьезным правовым последствиям. Уклонение от призыва — это преступление, и военкоматы имеют множество способов для поиска уклонистов. Вместо того чтобы прятаться, лучше подготовиться к призыву и действовать в рамках закона. Это поможет избежать неприятностей и обеспечить защиту своих прав.