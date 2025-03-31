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Страна и мир Спецоперация на Украине карточки Реально ли спрятаться от военкомата? Юрист — об особенностях весеннего призыва 2025 года

Реально ли спрятаться от военкомата? Юрист — об особенностях весеннего призыва 2025 года

Специалист рассказала, как станут искать уклонистов и что с ними будет потом

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2 комментария
Приказ о старте весеннего призыва еще не подписан, но военкоматы уже к нему готовятся | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUПриказ о старте весеннего призыва еще не подписан, но военкоматы уже к нему готовятся | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Приказ о старте весеннего призыва еще не подписан, но военкоматы уже к нему готовятся

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

1 апреля в России стартует весенний призыв на военную службу. Распространенный миф — убеждение о том, что можно скрыться от военкомата и избежать службы. Но в реальности это не только бесполезно, но и может привести к серьезным последствиям. О том, как станут искать призывников-уклонистов и что их ждет потом, MSK1.RU рассказала главный юрист по призыву и мобилизации медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.

  1. Что грозит за уклонение от призыва?
  2. Как военкоматы ищут уклонистов?
  3. Кого могут задержать?
  4. Как подготовиться к призыву?
1

Что грозит за уклонение от призыва?

Уклонение от призыва — это действия, направленные на избежание исполнения воинской обязанности, то есть обязанности явиться в военкомат, пройти медицинское освидетельствование и отправиться на военную службу. За уклонение предусмотрена уголовная ответственность по статье 328 УК РФ:

  • штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев;

  • принудительные работы до 2 лет;

  • арест до 6 месяцев;

  • лишение свободы до 2 лет.

Согласно Пленуму Верховного суда РФ № 3, уклонением может считаться:

  • неявка по повестке без уважительных причин, если ее цель — избежать службы;

  • самовольное оставление сборного пункта;

  • получение освобождения обманом (симуляция болезни, самоповреждение, подделывание документов, взятки);

  • слишком частое обжалование решений призывной комиссии, когда на это нет объективных причин;

  • неоднократные неявки в военкомат без уважительных причин или неявка, когда действие уважительной причины закончилось.

2

Как военкоматы ищут уклонистов?

Военкоматы используют различные методы для поиска уклонистов. К ним относятся:

  • проверка по базам данных — военкоматы имеют доступ к различным государственным базам данных, что позволяет им отслеживать призывников;

  • сотрудничество с другими органами — военкоматы могут взаимодействовать с правоохранительными органами, налоговыми службами и другими государственными учреждениями для выявления уклонистов;

  • проверки по месту жительства — в случае необходимости сотрудники военкомата могут проводить проверки по адресам, где проживают призывники.

Во время весеннего призыва 2025 года может заработать реестр воинского учета, который даст старт рассылке электронных повесток. Одновременно с направлением в личном кабинете на «Госуслугах» гражданину будет направлено уведомление о повестке. Повестка будет считаться врученной с момента публикации информации в реестре повесток, если у гражданина есть личный кабинет в сервисе. Если пользователь не прошел регистрацию, повестка будет автоматически считаться врученной через 7 дней с момента публикации в реестре. Со дня размещения повестки выезд из страны для призывника будет закрыт.

<p>Клавдия Бакуменко</p><p>Клавдия Бакуменко</p>

Игнорирование повесток из военкомата может привести к серьезным последствиям, включая административную ответственность и уголовное преследование.

Клавдия Бакуменко

главный юрист «ПризываНет»

Согласно статье 21.5 КоАП РФ, за неявку по повестке предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

В случаях, когда уклонение от явки в военкомат связано со стремлением избежать службы в армии, призывнику грозит уже уголовная ответственность по статье 328 Уголовного кодекса РФ. Самое суровое наказание за это преступление — лишение свободы на срок до 2 лет.

3

Кого могут задержать?

Если в отношении призывника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ, то сотрудники Следственного комитета немедленно займутся розыском подозреваемого.

А если же военкомат не может вручить повестку призывнику, в территориальный отдел МВД подается обращение об установлении местонахождения призывника и вручения ему повестки.

По закону полиция может задерживать призывника только в нескольких исключительных случаях:

  • если молодой человек в розыске из-за совершения преступления;

  • в рамках привода, если ведется производство по делу об административном правонарушении в соответствии со статьей 27.15 КоАП РФ (это допускается только при наличии определения о приводе, вынесенного военным комиссаром, при условии, что призывник ранее вызывался для рассмотрения дела, но и в этом случае призывник доставляется в военкомат, а не на сборный пункт);

  • для составления протокола об административном правонарушении, если его невозможно составить на месте (сотрудник полиции также должен иметь обращение военкомата о доставлении призывника в отдел полиции, а не на сборный пункт).

4

Как подготовиться к призыву?

Если вы подлежите призыву и хотите избежать неприятностей, лучше всего подготовиться к нему заранее. Вот несколько рекомендаций:

  • изучите свои права — ознакомьтесь с законодательством о призыве на военную службу, чтобы знать свои права и обязанности;

  • обратитесь за помощью — если у вас есть вопросы или сомнения, лучше всего обратиться к специалистам для получения консультации;

  • подготовьте медицинские документы — если у вас есть заболевания, которые могут стать основанием для освобождения от службы, соберите все необходимые медицинские справки.

<p>Клавдия Бакуменко</p><p>Клавдия Бакуменко</p>

Не прячьтесь: попытки скрыться от военкомата могут привести к серьезным последствиям. Лучше всего действовать открыто и законно.

Клавдия Бакуменко

главный юрист «ПризываНет»

Попытки скрыться от военкомата в 2025 году не только бесполезны, но и могут привести к серьезным правовым последствиям. Уклонение от призыва — это преступление, и военкоматы имеют множество способов для поиска уклонистов. Вместо того чтобы прятаться, лучше подготовиться к призыву и действовать в рамках закона. Это поможет избежать неприятностей и обеспечить защиту своих прав.

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Михаил КонтуевМихаил Контуев
Михаил Контуев
выпускающий редактор MSK1.RU
Призыв ВС РФ Армия Срочная служба Военкомат ПризываНет
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Комментарии
2
Гость
1 час
Отдавать жизнь за Царя это самая главная и самая почётная обязанность недорогих россиян, прятаться не надо, идти сами и приводите остальных!
Гость
32 минуты
Клавка вся радостная такая, как будто мужа в армию отправила.
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