Реально ли спрятаться от военкомата? Юрист — об особенностях весеннего призыва 2025 года

Если в отношении призывника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ, то сотрудники Следственного комитета немедленно займутся розыском подозреваемого.

А если же военкомат не может вручить повестку призывнику, в территориальный отдел МВД подается обращение об установлении местонахождения призывника и вручения ему повестки.

По закону полиция может задерживать призывника только в нескольких исключительных случаях: