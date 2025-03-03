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Страна и мир Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

«Королева марафонов» полностью признала свою вину

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Блиновская находится в СИЗО с января 2024 года | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUБлиновская находится в СИЗО с января 2024 года | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Блиновская находится в СИЗО с января 2024 года

Источник:

Сегодня, 3 марта, Савеловский суд Москвы вынес приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской. Ей дали пять лет колонии. Прокуратура также просит о конфискации её имущества.

— По совокупности преступлений окончательно назначить 5 лет колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сказала судья. С нее взыскали 587 миллионов рублей, а также имущество, в том числе земельный участок в Подмосковье.

Кроме того, в доход государства взыскали имущество блогера, в том числе земельный участок в Подмосковье.

Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (свыше 918 миллионов рублей), легализации денежных средств и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Максимальный срок, который грозил ей по этим статьям — 10,5 года колонии.

Елена Блиновская находится в СИЗО с января 2024 года. На прошлом заседании «королева марафонов» полностью признала свою вину. Она также заявила, что написала явку с повинной сразу после начала следствия. В октябре прошлого года следователи прекратили уголовное дело в отношении супруга Блиновской Алексея. Его тоже обвиняли в неуплате налогов. Он был объявлен в федеральный розыск из-за неявки к следователю. Позднее его задержали в зоне СВО и доставили в Москву

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Елена Блиновская Суд Приговор Срок Налоги
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