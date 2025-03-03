Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Блиновская находится в СИЗО с января 2024 года Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Сегодня, 3 марта, Савеловский суд Москвы вынес приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской. Ей дали пять лет колонии. Прокуратура также просит о конфискации её имущества.

— По совокупности преступлений окончательно назначить 5 лет колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сказала судья. С нее взыскали 587 миллионов рублей, а также имущество, в том числе земельный участок в Подмосковье.

Кроме того, в доход государства взыскали имущество блогера, в том числе земельный участок в Подмосковье.

Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (свыше 918 миллионов рублей), легализации денежных средств и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Максимальный срок, который грозил ей по этим статьям — 10,5 года колонии.