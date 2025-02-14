Айтишника, которому грозило 200 лет тюрьмы в США, вернули в Россию. Обмен был шоком для него самого. Видео

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Александр Винник до последнего момента не знал, что его доставят в РФ

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Александр Винник построил криптобиржу BТC-e и попал в центр международного скандала | Источник: AP Photo / Giannis Papanikos, FileАлександр Винник построил криптобиржу BТC-e и попал в центр международного скандала | Источник: AP Photo / Giannis Papanikos, File

Александр Винник построил криптобиржу BТC-e и попал в центр международного скандала

Источник:

В Москве приземлился самолет с сооснователем криптобиржи BTC-e Александром Винником. Об этом сообщают RT и «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.

Источник: ostorozhno_novosti / T.meИсточник: ostorozhno_novosti / T.me
Источник:

Александр Винник вернулся из американского заключения. Силовики задержали его на одном из пляжей полуострова Халкидики по запросу США. Его обвинили в отмывании четырех миллиардов долларов через BТC-e, краже персональных данных. А также указывали на причастность Винника ко взлому крупнейшей на тот момент японской криптовалютной биржи Mt. Gox. Предпринимателя заключили под стражу.

В 2018 году Винника объявили в розыск власти России — по обвинению в хищении 750 миллионов рублей, — и Франции — по обвинению в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки. Через два года власти Греции передали Винника во Францию. Тогда суд в Париже приговорил предпринимателя к пяти годам лишения свободы со штрафом на сумму больше 100 тысяч евро.

В 2022 году через Грецию его экстрадировали в США согласно договору. В суде он отрицал обвинения и заявлял, что работал обычным консультантом для пользователей биржи. Адвокат Александра Винника рассказывал, что его подзащитному могло грозить до 200 лет тюрьмы. Но в мае 2024 года айтишник частично признал вину. Тогда, по данным СМИ, его возможный срок сократился до 55 лет заключения.

В интервью «Известиям» Александр Винник сообщил, что до последнего момента не знал, что его обменяют, и еще ничего не осознал.

— Это был сюрприз, — сказал Винник.

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Первым делом он встретился с матерью. Женщина встретила сына с букетом цветов. Она тоже ничего не знала об обмене Винника.

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Создатель крупнейшей криптобиржи родился в Курганской области и в начале 2000-х переехал в Москву. Как писал РБК, тогда он решил заняться интернет-бизнесом. Начинал с сайта с поздравлениями на праздники, но вскоре его увлекла идея создать электронный платежный сервис. О том, кто такой Александр Винник, читайте в этом материале.

Винника обменяли на школьного учителя Марка Фогеля, который получил 14 лет колонии за контрабанду наркотиков, а во вторник вернулся аналогичным рейсом из Москвы в Вашингтон в компании спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа.

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