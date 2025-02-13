Тракторы на участке и «мертвые» улицы. Что сейчас происходит с замком Пугачевой в подмосковной деревне Грязь

С трубы на крыше дома обвалилась облицовка Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU











Замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь начали готовить к продаже, пишет Telegram-канал Mash. Его стоимость оценивают в миллиард рублей.

По данным канала, сейчас рабочие отмывают с забора и стен замка многолетний мох. Камни для его выращивания везли из Германии. Корреспондент редакции MSK1.RU отправилась в деревню Грязь — рассказываем, что там сейчас происходит.

Вокруг дома расставили технику — тракторы и самосвал с другой стороны участка. С трубы начала обваливаться кирпичная облицовка. По соседству — дома барачного типа.

У замка Пугачевой появилась строительная техника Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU











Возле забора работает трактор Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU











Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU











Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU











Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU











Деревня практически «мертвая» — на улице наш корреспондент встретил лишь двух местных жителей. Один — гулял с собакой, опасливо оглядывался и быстро зашел на участок, как только его окликнули. Другой отказался общаться.

— Прошу прощения, я опаздываю. У меня автобус. А с вами журналистами тем более времени нет [разговаривать], — ретировался он.

Жители деревни Грязь в Подмосковье не заметили ничего необычного у замка Пугачевой Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU











Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU











Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU











Продавец в местном хозяйственном магазине сказал, что происходящее с замком местные не обсуждают. Семью Пугачевой он видел в магазине несколько лет назад. Другая жительница рассказала MSK1.RU, что сейчас за домом и садом следят так, «как и при хозяевах».

Замок Аллы Пугачевой пустует уже несколько лет Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU











— Несколько недель назад стояла рядом с домом необычная машина. Но она могла приезжать для обслуживания дома. Мох с забора может быть знаком предпродажной подготовки, а может и нет, — сказала она MSK1.RU. — Никакого движения сверх обычного не заметила.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU











После начала СВО Алла Пугачева вместе с супругом уехала в Израиль. В ноябре 2023 года она вернулась в Россию. В тот день у ворот «замка» столпились и журналисты, и фанаты Примадонны. В репортаже мы рассказывали, как в Грязи встречали Пугачеву.

* Максим Галкин — признан в РФ иностранным агентом.