В Калининградской области отчим убил пасынка и спрятал в мешке, его искали всем городом: новости 4 февраля

Тело убитого мальчика нашли в болотистой местности Источник: Калининградский Следком / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 февраля.

Байден пошел в агентство талантов

Бывший президент США Джо Байден начал сотрудничать с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA). Оно специализируется на поиске работы для представителей искусства.

— Президент Байден — один из самых уважаемых и влиятельных американских деятелей в национальных и глобальных делах. Для нас большая честь снова сотрудничать с ним, — написал сопредседатель CAA Ричард Ловетт на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Байден уже сотрудничал с агентством, когда занимал должность вице-президента. Тогда он выпустил мемуары «Обещай мне, папа», где рассказал о своих чувствах после смерти старшего сына Бо. Для продвижения мемуаров CAA организовало тур для политика по США. Чем именно планирует заниматься бывший президент сейчас, пока неизвестно.

Ребенка, которого искали всей Калининградской областью, избили до смерти

В Черняховске Калининградской области пропал 7-летний мальчик. На поиски выдвинулась полиция, волонтеры и неравнодушные жители города. Предполагалось, что ребенок ушел из дома после ссоры с родителями: якобы его припугнули детдомом и он сбежал, прихватив деньги из кошелька матери.

Следственный комитет показал, где искали ребенка Источник: Калининградский Следком / Telegram

Реальность оказалась значительно хуже. Тело ребенка обнаружили в болотистой местности. Оно было спрятано в сумку с кирпичами.

По версии следствия, отчим мальчика, который участвовал в поисках, избил пасынка еще 1 февраля, пока его жена была на работе. Утром он обнаружил, что ребенок умер. Мужчина убедил жену заявить об исчезновении сына, а сам вывез и спрятал труп.

Позднее мужчина дал признательные показания и рассказал, что избил мальчика за отказ выполнять физические упражнения, сообщили в СК. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следствие предполагает, что мать знала об убийстве, но не стала выдавать мужа Источник: Калининградский Следком / Telegram

В Швеции произошла стрельба в школе, есть жертвы

В шведском городе Эребру в школе для взрослых Risbergska открыли стрельбу. Есть несколько пострадавших. О происшествии сообщают местные СМИ.

— Информация о насильственных действиях в Эребру очень серьезна. Полиция находится на месте, операция идет полным ходом. Правительство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий, — передает слова министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера STV.

Один из сотрудников школы, как пишет DN, слышал звуки, похожие на взрывы. Данные о количестве пострадавших разнятся. Сейчас всех учеников и сотрудников эвакуировали.

По предварительной информации, преступник покончил с собой. Что стало причиной нападения, пока неизвестно.

В Санкт-Петербурге поймали учителя-педофила

Учителя физкультуры подозревают в педофилии. 36-летнего мужчину арестовали. По версии следствия, он совершал с шестиклассником интимные действия, включая оральный секс, в своем автомобиле. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают другие эпизоды его противоправной деятельности.

Полиция не исключает, что существуют другие жертвы Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области











На сайте школы задержанных числится учителем физкультуры, педагогом допобразования, тренером по плаванию и футболу. Он работал по специальности более 10 лет.

В Дагестане нашли кота Хатико

В Дагестане кот жил на могиле хозяина после его похорон больше семи лет. Хозяина питомца не стало в 2018 году, с тех пор кот перебрался на кладбище, пишет Baza.

Местная жительница рассказала, что пыталась забрать котика, но, когда он поел и согрелся, сразу вернулся на могилу. Сейчас кот заболел и находится в одной из ветклиник Махачкалы. На днях его отправят на лечение в Санкт-Петербург.

Кот хотел остаться с умершим хозяином Источник: Baza / Telegram

— У него ФИП (инфекционный перитонит) — это очень серьезная болезнь, которая три месяца лечится, — у него пневмония, отек легких, печень в плохом состоянии, почечная недостаточность. Я не смогу им заняться. И это большие расходы, — сказала девушка в беседе с РИА Новости.

Тело главы УФАС Карелии нашли под окнами здания антимонопольной службы

В Петрозаводске было найдено тело главы управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Карелия Артура Пряхина. По данным ТАСС, мужчина покончил с собой.

Как пишет издание «Карелия.Ньюс», мужчину заметили прохожие около полудня 4 февраля, он был уже мертв. Тело находилось под окнами административного здания на набережной Варкауса, где расположена антимонопольная служба, сообщает Daily Карелия. Источник РИА Новости отметил, что в кабинете Пряхина нашли предсмертную записку.