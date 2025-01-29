Актриса из Мексики поздравила ярославского актера с прибавлением: «Саша будет потрясающим отцом!»

Мексиканская актриса Барбара де Рехиль поздравила звезду российского кино Александра Петрова с будущим пополнением в семье. Актеры вместе снялись в российско-мексиканской комедии про братьев-близнецов «Василий» (16+).
— Когда я таскался с Луной (малышка, исполнившая одну из ролей в фильме. — Прим. ред.) на съемочной площадке, Барбара каждый раз ко мне подходила и говорила: «Саша, ты будешь потрясающим отцом, тебе нужно быть отцом. Я тебе этого очень желаю», — рассказал Александр в шоу «УТРО. ТНТ» (16+) 29 января.
Комедия «Василий» выходит в кинотеатрах по всей России с января 2025 года. В центре сюжета скромный учитель ОБЖ Вася, который едет в Мексику, чтобы навестить своего брата-близнеца Колю. Случайно Вася узнает, что его брат кинул на деньги местный криминальный картель. Обоих персонажей сыграл Александр Петров. Режиссер картины — Дмитрий Литвиненко (автор сериала «Дайте шоу» (18+)). В фильме также снялись Ян Цапник, Дмитрий Лысенко (адвокат из сериала «Телохранители» (18+)), Валентина Мазунина (Валюха из «Реальных пацанов» (16+)) и другие звезды.
Как отметила сама актриса из Мексики, Александр Петров, которому по сюжету пришлось взять опеку над четырьмя детьми, общался с юными коллегами по цеху в перерывах между сценами. У него сложились теплые отношения с маленькой актрисой Луной.
— Мы заканчивали съемки, девочка засыпала, и Саша оставался с ней. Она спала, а мы репетировали. У Саши она была вот здесь (показывает на грудь. — Прим. ред.), — отметила Барбара. — Он очень хороший человек, мужчина, и он будет отличным отцом.
По словам актрисы, мама просила вернуть ребенка, а Александр Петров не хотел будить малышку и отказывался возвращать девочку.
В декабре 2024 года актер из Переславля-Залесского обрадовал поклонников совместным фото с беременной женой Викторией. Супруга Петрова не раз появлялась на публике, позируя с округлившимся животом. В январские каникулы Александр с женой и мамой отправился на отдых на Мальдивы.