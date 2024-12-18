Звезда российского кино Александр Петров впервые станет папой. Трогательное фото

Напомним, пара вместе чуть больше года. При чем Александр сделал предложение Виктории буквально после нескольких встреч. Публично об отношениях Петров сообщил коротко и громко: сразу опубликовал фото из ЗАГСа. При чем пышную свадьбу молодожены отпраздновали после

Актер Александр Петров знаменит своими ролями в сериале «Полицейский с Рублевки» (16+) и трилогии «Лед» (6+). Из последних громких премьер — фильмы «Сто лет тому вперед» (12+) и «Дворец» (18+). Он родился в 1989 году в Переславле-Залесском, его папа, Андрей Генрихович, работал электриком, а мама, Алевтина Анатольевна, — медсестрой. В детстве маленький Саша мечтал стать футболистом, но спортивная карьера не сложилась из-за травмы. Попасть в киноиндустрию ему удалось не сразу, после школы Александр поступил в переславский институт, но бросил его после первого курса. В итоге он получил образование в ГИТИС в Москве, учился в группе вместе с Александром Палем и Александром Молочниковым. По данным на начало 2024 года, один съемочный день Александра Петрова может стоить полмиллиона рублей.