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Семья Звезда российского кино Александр Петров впервые станет папой. Трогательное фото

Звезда российского кино Александр Петров впервые станет папой. Трогательное фото

Актер из Ярославской области показал беременную жену

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20 комментариев

Александр Петров опубликовал фото с беременной супругой

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Звезда российского кино Александр Петров впервые станет папой. Радостной новостью актер поделился в своих соцсетях 18 декабря.

— Ждем тебя, — гласит подпись под фото.

35-летний актер на фото приобнимает свою молодую жену Викторию за явно округлившийся животик.

Александр Петров показал беременную супругу

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Напомним, пара вместе чуть больше года. При чем Александр сделал предложение Виктории буквально после нескольких встреч. Публично об отношениях Петров сообщил коротко и громко: сразу опубликовал фото из ЗАГСа. При чем пышную свадьбу молодожены отпраздновали после

Петров поженился в 2023 году

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Актер Александр Петров знаменит своими ролями в сериале «Полицейский с Рублевки» (16+) и трилогии «Лед» (6+). Из последних громких премьер — фильмы «Сто лет тому вперед» (12+) и «Дворец» (18+). Он родился в 1989 году в Переславле-Залесском, его папа, Андрей Генрихович, работал электриком, а мама, Алевтина Анатольевна, — медсестрой. В детстве маленький Саша мечтал стать футболистом, но спортивная карьера не сложилась из-за травмы. Попасть в киноиндустрию ему удалось не сразу, после школы Александр поступил в переславский институт, но бросил его после первого курса. В итоге он получил образование в ГИТИС в Москве, учился в группе вместе с Александром Палем и Александром Молочниковым. По данным на начало 2024 года, один съемочный день Александра Петрова может стоить полмиллиона рублей.

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Александр Петров Семья Жена Актер Кино Беременность
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Комментарии
20
Гость
2 часа
Комментарии показывают почему мы так живём и почему нас все терпеть не могут Взаимоненависть всюду и подлое отношение к ближним и дальним
Гость
1 час
Ярославцы !!!! Когда. Мизулину выдадим замуж да на свадьбе погуляем? 🤔
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