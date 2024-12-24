Отдых на райских островах: Александр Петров увез беременную жену на Мальдивы

Актер из Ярославской области Александр Петров вывез беременную жену на Мальдивы. Счастливыми кадрами с семейного отдыха поделилась у себя в соцсетях 22-летняя Виктория Антонова.
В комментариях к публикации подписчики восторгаются звездной парой:
— Суперживые и счастливые картинки, — пишет пользователь под ником voronders.
— Вы пример настоящей любви, — комментирует кадры ruwana_romanova.
Пока одни радуются счастливыми кадрами с семейного отдыха Петрова с женой, другие гадают о поле будущего ребенка.
— Чувствую, дочка будет, — поделилась своими предположениями chernichka_2020.
О скором пополнении пара рассказала у себя в соцсетях 18 декабря. Фото с животиком будущие родители подписали коротким предложением:
— Ждем тебя.
Кто такой Александр Петров?
Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный институт, но долго в родной провинции не задержался. Он отчислился на первом курсе, затем поступил на режиссерский факультет в московский РАТИ-ГИТИС, попав в группу с актерами Александром Палем («Горько!» (16+)) и Александром Молочниковым («Чемпионы» (6+)).
Александр Петров известен своими ролями в сериалах «Обнимая небо» (18+) и «Полицейский с Рублевки» (18+). Кроме того, он снимался в проектах «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), «Т-34» (12+), «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+).
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Последние дни все то и дело сравнивают Александра Петрова с набирающим популярность актером Юрой Борисовым — звездой сериала «Анора» (18+). Петров признался, что завидует успеху коллеги. Подробнее об этом — в этом материале.