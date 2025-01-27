Люди заперты внутри и задыхаются от едкого дыма: в Турции разгорелся новый пожар в отеле. Новости 27 января

Здание покрылось черной копотью Источник: TRT Haber.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 января.

Умер актер из «Следа» и «Папиных дочек» Ромащенко

Умер актер и режиссер сериалов «След», «Карпов» и «Мент в законе» Игорь Ромащенко. Ему было 59 лет.

В его фильмографии более 100 работ Источник: Игорь Ромащенко / «ВКонтакте»











— Был честным, открытым, требовательным. Во время работы мы с ним в рабочем процессе критиковали друг друга, но, что самое ценное, оставалось взаимное уважение, — рассказал aif.ru его друг и коллега Павел Чернявский.

Ромащенко принял участие более чем в 100 проектах в качестве актера и режиссера. В их числе «След» (18+), «Ранетки» (12+), «Папины дочки» (12+), «Воронины» (18+), «Склифосовский» (12+). Последний фильм с его участием — «Тайна Черной Руки» (12+) — вышел в прокат в 2024 году.

Стала известна причина пожара на турецком курорте

Пожар в турецком горнолыжном отеле Grand Kartal, в котором погибли 78 человек, возник на кухне. Повара оставили гриль включенным и, вместо того чтобы тушить загоревшееся масло огнетушителем, использовали воду.

— Сотрудники ресторана начали готовиться к завтраку и включили гриль. Горячее масло на устройстве воспламенилось. Вместо того чтобы тушить пламя огнетушителем, они попытались использовать воду. Однако пламя стало больше и распространилось вокруг, — сообщает газета Sabah.

Огонь направился от вытяжки к дымоходу, затем на крышу и быстро охватил весь отель. По данным издания, сотрудники кухни впали в панику и покинули свои рабочие места, а гостей отеля никто не предупредил, так как пожарная сигнализация не сработала.

В итоге задержали 19 человек. Среди них шеф-повар, сотрудники кухни и владелец отеля. Последний обвинил во всём сотрудников.

Пожар случился 21 января на курорте Карталкая, в горнолыжном отеле Grand Kartal. Пламя стремительно охватило деревянное здание гостиницы. В то время в отеле было 237 человек.

Глава Белгородской области предложил запретить поступать в госвузы тем, кто критикует СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил не допускать к учебе в государственных вузах и техникумах детей, которых привлекали по статье о дискредитации армии.

— Если ребенок совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции, мое предложение — рассмотреть вопрос о недопущении в будущем получения образования в государственных вузах и техникумах, — сказал Гладков во время еженедельного совещания правительства региона. При этом в частные учебные заведения они поступать смогут.

Губернатор призывает детей и родителей к ответственности Источник: Вячеслав Гладков / «ВКонтакте»

Губернатор считает, что мера повысит ответственность детей и их семей. Также он предложил ограничить господдержку семьям, где воспитываются такие дети.

Лукашенко переизбрался на президентских выборах

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко одержал победу на выборах 2025 года. Он набрал 86,82% голосов.

За президентское кресло боролись еще четыре кандидата. Ближе всех к показателям Лукашенко оказался Сергей Сыранков, получив 3,21% голосов избирателей. Олег Гайдукевич набрал 2,02%, Анна Канопацкая — 1,86%, Александр Хижняк — 1,74%. Подробнее о кандидатах и их программах рассказали в отдельном материале.

В предвыборной программе Лукашенко пообещал снизить бюрократию и искоренить коррупцию. Он выступил за внедрение 5G, улучшение качества мобильной связи и переход на электронный документооборот. В целом действующий президент поддерживает внедрение новых технологий и повышение конкурентоспособности собственной продукции. Он продвигает идею сближения с Россией в рамках Союзного государства.

Электронные повестки начнут использовать чаще

Во время весеннего призыва в России в 2025 году будут шире использовать электронные повестки. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Я думаю, что в весенний призыв применение электронных повесток будет более широко распространено, — сказал Картаполов.

Онлайн-повестка ничем не отличается от бумажной. В цифровом документе содержится такая же информация, как и в традиционном: например, причина вызова и дата, когда приходить в военкомат.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в России. Для этого создали единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Реестр электронных повесток уже запустили в России в тестовом режиме в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине. В прошедший осенний призыв основанием для призыва на срочную службу были бумажные повестки.

Реестр воинского учета — это государственная информационная система военнообязанных граждан Российской Федерации. В нем будут храниться данные о состоянии здоровья, образовании, трудовой деятельности, месте жительства, семейном положении, гражданстве, военном билете, месте обучения, имеющейся недвижимости, транспорте, наличии отсрочки, фактах об уголовных и административных преступлениях, а также сведения о направлении и вручении повесток.

В Турции снова загорелся отель

Пожар вспыхнул в многоэтажном отеле в турецкой провинции Аланья, на месте находились рабочие, которые занимались ремонтом.

Черные клубы дыма затянули здание Источник: gdh

— Пожар в здании в районе Аланья в Анталии вызвал панику. Черный дым, исходящий из района, где произошел пожар, окутал небо, — сообщает телеканал A Haber.

Люди в панике вышли на балконы Источник: Haber.com











На кадрах с места происшествия видно, что рабочие вышли на балкон, чтобы спастись, но из-за едкого дыма буквально задыхаются от кашля. На место направили пожарные бригады. Они пытаются спасти людей, которые остались в здании. О причинах происшествия пока не сообщают.

Умер племянник Олега Янковского

Племянник народного артиста СССР Олега Янковского и представитель актерской династии Игорь Янковский умер. Ему было 73 года.

Пока точная причина смерти неизвестна. По одной из версий он страдал от онкологического заболевания, по другой — к трагическим последствиям привел цирроз печени.

За плечами у Игоря Янковского роли в театре и кино Источник: кадр из сериала «Приключения принца Флоризеля» (12+), режиссер Евгений Татарский, «Ленфильм», 1979 год











Янковский служил в театре на Малой Бронной. Он снимался в десятках фильмах. Среди них: «Это сильнее меня» (12+), «Мегрэ и старая дама» (12+), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (12+) и другие.