Подросток с молотком устроил охоту на депутата, а россияне начали готовиться к военным сборам: главные события недели

Подросток не успел воспользоваться оружием убийства Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

В России мужчин призовут на военные сборы

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы в 2025 году. На основании документа мобилизационное управление Минобороны готовит директиву, которая поступает в военкоматы регионов. После этого начнется рассылка повесток.

Сборы коснутся граждан, пребывающих в запасе. Они продлятся два месяца.

Военный запас — это граждане, которые состоят на воинском учете, но не проходят службу в армии. Запасников могут призвать на службу, если стране потребуется мобилизация.

За неявку положен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Освобождаются от данных мероприятий мужчины, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья, а также военнообязанные женщины. С полным списком исключений можно ознакомиться здесь.

В Саратове подросток с молотком охотился на депутата

В Саратове арестовали 16-летнего подростка по подозрению в подготовке убийства депутата облдумы Александра Янкловича. Он охотился на политика, вооружившись молотком.

По указанию неустановленных лиц молодой человек направился с молотком к дому депутата, сообщил региональный СК. На месте Янкловича не оказалось, поэтому парень ушел, чтобы узнать у координаторов местонахождение политика. Найти свою жертву подросток не успел, поскольку его задержали сотрудники УФСБ РФ по Саратовской области. Подозреваемого поместили в СИЗО до 12 марта.

Причиной подготовки нападения могла стать общественная и волонтерская деятельность Янкловича, а также поддержка политики государства и участие в боевых действиях в зоне СВО. При этом сам депутат заявил, что прощает подростка.

— Жалко парня несовершеннолетнего, которому запудрили, скорее всего, мозги кураторы… Господь тебя простит. Я тебя прощаю. У меня нет к тебе никаких претензий. А вот к твоим врагам, которые запудрили тебе мозги, у меня очень много претензий, — сказал депутат.

В России произошло два сбоя в работе интернета

В России 14 января произошел масштабный сбой в работе интернета. Неполадки затронули поисковики, банковские сервисы, различные сайты, видеохостинги и другое. Невозможно было воспользоваться и сервисами для мониторинга сбоев. При этом Telegram и «ВКонтакте» продолжали работать. Проблемы наблюдались как в работе мобильных операторов, так и провайдеров.

А уже 15 января в 21 российском регионе упала скорость интернета. Проблема возникла из-за повреждения кабеля в Татарстане. Инцидент затронул 3,8 миллиона человек. Пользователи пожаловались на работу банковских сервисов, маркетплейсов, соцсетей и мессенджеров.

Перемирие на Ближнем Востоке

15 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Оно вступило в силу 19 января, его первый этап продлится 42 дня. Посредниками в переговорах выступали Катар и Египет. Также договоренности поддержала Турция.

В рамках первого этапа Израиль отведет силы на глубину 700 метров по границам сектора Газа, а ХАМАС отпустит 33 заложников. Условия для второго этапа разработают в течение этих 42 дней.

Однако пока соглашения очень шатки. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы армия не начинала режим прекращения огня в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников.

Байден попрощался с американцами

Президент США Джо Байден обратился к американцам с последним словом. Он затронул вопросы внутренней политики и международных отношений, подводя итоги своего президентства. Он отдал политике страны 50 лет своей жизни.

Политик обратил внимание на успехи своей администрации в сфере международных отношений. В частности, он упомянул о заключении исторического соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По словам Байдена, это стало результатом продолжительных переговоров и усилий его команды. Он подчеркнул важность поддержания стабильности и мира на Ближнем Востоке. По его словам, новая власть должна продолжить эту работу. Президент заявил, что на своем посту сумел укрепить НАТО и «сохранить свободу Украины».

Уже совсем скоро Байдену предстоит передать власть избранному президенту США Дональду Трампу. Инаугурация состоится 20 января в 12:00 по времени Вашингтона.

Стало известно, о чем говорили пилоты перед крушением самолета в Актау

В Сети появилась расшифровка переговоров экипажа разбившегося самолета «Азербайджанских авиалиний» с российскими диспетчерами. Именно пилоты озвучили версии со взрывом баллона на борту и столкновением с птицами.

— Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. А значит, запах топлива идет. А пассажирам некоторым… а значит, теряют сознание. Разрешите, мы пойдем на меньшей высоте? — обратились к диспетчерам пилоты.

Экипажу предложили сесть в Грозном, а затем в Махачкале, пишет Baza. Также им предоставили данные по другим российским аэропортам. Однако пилоты решили следовать обратно в Баку, но в итоге сели в Актау.

Версии России о крушения самолета 25 декабря совпадают с расшифровкой переговоров с диспетчерами. Однако Азербайджан считает, что воздушное судно подверглось обстрелу. С их данными можно ознакомиться в материале.

В России выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

В России выросло число случаев заболевания ОРВИ и гриппом почти на 32%. За прошлую неделю в больницу попало на 23% больше пациентов с острыми вирусными инфекциями. Более того, такая ситуация наблюдается почти в половине российских регионов. В 43 количество госпитализированных увеличилось на 30% и более.

Помимо самой рядовой простуды, чаще всего сейчас россияне сталкиваются с риновирусами, COVID-19.

Риновирус — возбудитель острого вирусного заболевания дыхательных путей, но он поражает только слизистую оболочку носа. Проще говоря, этот вирус вызывает насморк, чихание и другие симптомы простуды.

Также в списке Роспотребнадзора преобладают вирусы гриппа А (H1N1)2009, который, как и коронавирус, грозит летальным исходом.

(H1N1)2009, или свиной грипп, вызвал пандемию в 2009 году. Он появился в Мексике и быстро распространился по всему миру. Для заболевания характерны лихорадка, симптомы интоксикации и поражение дыхательных путей. Этот штамм способен за сутки прогрессировать до тяжелых осложнений, например пневмонии.

Также в стране начал циркулировать метапневмовирус. Подробнее об эпидобстановке можно прочитать в отдельном материале.

Для пенсионеров ввели новую выплату

Президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании российского оргкомитета «Победа» объявил о решении о единовременных выплатах ветеранам. Они будут приурочены к 80-летнему юбилею победы над нацизмом.

Максимальную выплату получат фронтовики, их вдовы и малолетние узники концлагерей. Чуть меньше назначили труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, — по 55 тысяч рублей. Также всем участникам Великой Отечественной войны присвоят звание почетного гражданина региона, города или муниципалитета.