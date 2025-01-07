Салюты среди коровьих лепех. Турист из России не побоялся и встретил максимально странный Новый год в Абхазии

Экстремальный Новый год в Абхазии Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Рекомендации Минэкономразвития России о приостановке продаж туров в Абхазию, которые были даны во время очередной революции, до сих пор действуют. Однако несмотря на это нашлись желающие встретить Новый год в республике, и их довольно много. Итоги новогодних праздников официально еще не подвели, турпоток в республику не посчитали, но личные итоги отдыхающие подводят. Турист из Ижевска Анатолий Крупин любит экстремальный отдых, объездил всю Россию на мотоцикле, погружался на дно Байкала, поднимался на Эльбрус. Несколько месяцев назад сломал руку, которая до конца так и не восстановилась. Поэтому оставил свой байк в гараже, а сам рванул за экстремальным отдыхом в Абхазию. С собой взял жену и семью друзей. Мечтали увидеть революцию и встретить Новый год при свечах и буржуйке, но в этом плане всё оказалось спокойно. Свет в Абхазию Россия дала накануне праздников, а абхазские политики тоже люди, ушли на каникулы. Однако экстремальные впечатления всё же удалось получить. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Завозить в Абхазию спиртное запрещено Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Обратно пойдете — заберете

В Абхазию Анатолий ехал с надеждой на хороший алкоголь. Раньше он в республике не бывал, а только слышал про отличное вино и чачу. В первый же день в Пицунде он и его друзья принялись за дегустацию, но получили большое разочарование, попробовав местные напитки, поняли — пить это не стоит.

— Вино отвратительное, порошковое. Купили в разных местах, в том числе по совету местных. Не зашло. Чачу пить страшно, от трех рюмок у жены отнялись ноги, она не смогла встать со стула. От местного шампанского у нее началась дикая головная боль. Поэтому судьбу испытывать не стали, заморочились поиском нормального алкоголя, — говорит Анатолий. И поиски привели их в магазины Duty Free на российско-абхазской границе. На радостях накупили беспошлинного виски из недружественных стран, шампанского и других напитков. И с полными сумками пошли назад, в Абхазию, наивные. Только абхазские таможенники со всем этим сокровищем ижевских ребят не пустили. Не разрешено завозить на территорию республики любой левый алкоголь, так они поддерживают собственного производителя, ну или молдавского. Откуда они завозят суррогат для вина, не известно.

— Вот мы стоим со всем этим элитным алкоголем, купленным тут же, за углом. А нам говорят: обратно поедете — заберете. Мы были просто в шоке. Пришлось оставить, просто деваться некуда. Хоть как-то могли бы предупредить, написать большими буквами. Я просил хоть какую-то бумагу дать, чтобы мы на обратном пути всё забрали, не дали, конечно, — рассказывает Анатолий. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Купили домашнее вино у какого-то дедушки, его сосед им впарил чачу «чистую как слеза» и уточнил, не его, а ребенка.

Новый год на пляже

Новый год встречали в ресторане при отеле, общепит был забит такими же отдыхающими из России. Местные напитки быстро всех передружили, и к 12 часам вся компания вывалила на пицундский пляж запускать фейерверки.

— Салют среди коровьих лепех получился. Ничего же не видно, мы там скачем, веселимся, песни поем. Чувствую характерный запах. Вся наша компания оказалась измазана в коровьих экскрементах. Хотел экстрима — получи, — рассказывает Анатолий. Обувь мыли в море, местные напитки текли рекой, было весело, время от времени к ним присоединялись такие же веселые люди. Всё это время из соседнего полуразрушенного здания доносился какой-то странный стрекот. Да такой, что его даже живая музыка в ресторане не заглушала. Раньше мужчина с майнингом не сталкивался, а отказалось, это именно он. На радостях, что дали свет, жители Абхазии запустили свои фермы.

— В принципе, новогодняя ночь была веселой. Людей на улицах было немного, но они были, даже встретили своих земляков из Ижевска. Местных, кроме персонала отеля и ресторана, не видел вообще. Как ни странно, с похмелья мы не умерли, встали и поехали в Гагру, там вообще не было на улицах ни души, — говорит Анатолий.

Елка в Новом Афоне Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Новогоднюю Рицу не увидели

На 2 января ребята из Ижевска наметили путешествие на озеро Рица, читали, что там выпал снег и они могут увидеть редкие в этих местах заснеженные пейзажи. С индивидуальной экскурсией договорились заранее, еще в Ижевске, и даже внесли предоплату на российскую карту. Но поездки так и не получилось.