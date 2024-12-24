Российское судно взорвалось и затонуло у берегов Испании, члены экипажа пропали без вести: новости 24 декабря

Члены проходящих мимо экипажей бросились на помощь Источник: МОРЯКИ РФ | Медиа Центр / Телеграм











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 декабря.

Российское судно затонуло между Испанией и Алжиром после взрыва

Российское судно Ursa Major («Большая Медведица») потерпело крушение в международных водах между Агиласом (Мурсия) и Ораном (Алжир) после взрыва в машинном отделении, сообщает испанское издание Español. В МИД РФ подтвердили случившееся.

14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Подробности крушения рассказывает издание Laverdad. По данным источников газеты, на торговом судне произошел взрыв оборудования, оно вошло в крен. Район объявили опасным для судоходства «до прибытия российского военного корабля, который взял на себя руководство спасательными работами».

Источник: МОРЯКИ РФ | Медиа Центр / Телеграм

Капитан судна жив, он заявил, что на борту находились пустые на момент аварии контейнеры.

Следователи возбудили уголовное дело по факту несоблюдения правил безопасности при движении и эксплуатации водного транспорта.

Домофоны в России станут сообщать об опасности

Домофоны станут частью сети для доведения до населения экстренной информации, как это уже делается в Курской, Белгородской и Брянской областях. Об этом рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков, пишут РИА Новости.

По его словам, такой подход уже опробовали в отдельных регионах. Например, в Пермском крае на домофоны получилось передать экстренную информацию из приложения МЧС России. Кроме того, тесты уже прошли в Петербурге, Липецкой и Владимирской областях.

Модернизация систем оповещения населения будет идти до 2030 года, добавил глава МЧС.

— Работа в данном направлении активно продолжается, — подчеркнул он.

В ЦБ ожидают инфляцию на уровне 9,6–9,8 %

Инфляция по итогам 2024 года составит 9,6–9,8%. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. При этом в октябрьском прогнозе ЦБ ожидал инфляцию на конец года в диапазоне 8–8,5%.

По мнению Гангана, годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться. В течение первого квартала значения будут высокими за счет относительно низких темпов роста цен в аналогичном периоде прошлого года. В январе — марте будут проявляться дезинфляционные тренды. Они будут нарастать по мере постепенного проявления эффекта ужесточения денежно-кредитных условий и охлаждения кредитования.

Иностранцев обяжут сдавать тест по русскому для поступления в университеты РФ

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ, который обяжет иностранных студентов сдавать тест на знание русского языка для поступления в вузы России. Об этом сообщает вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Экзамен по сдаче русского языка станет обязательным с 1 апреля 2025 года. Как отмечают в Минобрнауки, в настоящее время в высших учебных заведениях страны обучаются 380 тысяч иностранных студентов.

20 декабря на пленарном заседании Совфед одобрил закон, который запрещает принимать в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без знания русского языка. Теперь перед тем, как принять ребенка в школу, необходимо в обязательном порядке проверить законность его пребывания на территории России, а также уровень владения русским языком. Этот закон также начнет действовать с 1 апреля 2025 года.

В доме для временного проживания рабочих в Татарстане сгорели шесть человек

Шесть человек погибли при пожаре на территории животноводческого комплекса в Татарстане утром 24 декабря.

Как сообщает МЧС, в поселке Малореченский загорелся дом для временного проживания рабочих. Огонь охватил 300 квадратных метров. Внутри помещения находились 39 человек. Самостоятельно вышли на улицу 33, среди них один пострадавший. Во время тушения сотрудники МЧС нашли тела шестерых мужчин.

Источник: МЧС России

— Открытое горение на 300 квадратах ликвидировали 14 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Предварительно, все произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, — отмечается в сообщении.

Новогодние фейерверки в Минеральных Водах уничтожили магазин

В Минеральных Водах взорвался магазин с пиротехникой. Что послужило причиной ЧП, не уточняется.

Источник: МЧС России

Кадры с места событий опубликовала пресс-служба МЧС РФ. Происходящее на регистратор заснял автовладелец. Видно, как из павильона, стоящего на улице, идет густой дым, а после слышен взрыв и разлет пиротехники.

Уточняется, что пожар произошел на площади в 6 квадратных метров.

В Турции при взрыве на заводе погибли 12 человек. Еще несколько ранены

В турецком Балыкесире на заводе по изготовлению взрывчатых веществ произошел взрыв. По информации телеканала CNN Turk, погибли 12 человек, еще трое ранены.

Источник: cnnturk.com











Очевидцы рассказали изданию, что взрыв был настолько сильным, что его ощутили жители соседней деревни.

Местный губернатор сообщил, что на заводе работает около тысячи человек. После взрыва крыша здания обрушилась. На месте работают медики, пожарные и полиция, риска нового взрыва нет, сообщил глава региона.