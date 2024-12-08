НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

2 м/c,

южн.

 763мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Вырастет плата за свет
Кто строит новую Россию
Как изменят Стрелку
Проект третьего моста
Расширят М-8
Эвакуировали школу
Чем опасна микоплазменная пневмония
Какие дворы отремонтируют в 2025-м
Без елки на Новый год
Дорога-решето
Страна и мир подробности Дамаск под контролем террористов, президент бежал, страна на грани хаоса. Главное о событиях в Сирии

Дамаск под контролем террористов, президент бежал, страна на грани хаоса. Главное о событиях в Сирии

Рассказываем об очередной попытке боевиков установить контроль над республикой

116
2 комментария

Стало известно, что террористы захватили Дамаск

Источник:

В Сирии террористы захватили контроль над Алеппо и Идлибом, продолжая продвигаться в направлении Дамаска — столицы страны. На фоне событий в республике Башар Асад покинул Дамаск. Собрали все, что известно о ситуации к этому часу.

Поражение армии

За неделю сирийская армия и ВКС России уничтожили около 2,5 тысячи боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство телерадиовещания республики. Речь идет о боевиках «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность запрещена в России).

Ранее сирийская армия нанесла массированные удары по позициям и путям снабжения боевиков в провинциях Хомс и Хама. Но результата это не принесло.

По информации телеканала Al Jazeera, сирийские военные продолжают покидать центр Дамаска. Здания центрального телевидения заняты посторонними.

Также известно, что Армия Сирии провела передислокацию и создала «прочный кордон обороны» в провинциях Дераа и Эс-Сувейда в южной части страны, сообщило главное командование, передает Минобороны САР. Российские военкоры сообщили о захвате окраин Пальмиры. Силы сирийской армии покинули город и сдали его почти без боя. В 2016–2017 годах город дважды освобождали бойцы ЧВК «Вагнер» и российский спецназ.

Террористы

По информации телеканала Al Hadath, террористы, связанные с экстремистскими группировками, установили контроль над Дамаском, столицей Сирии.

Боевики заняли центральную площадь Омейядов и захватили здание государственного телеканала Сирии. Проправительственная радиостанция Sham FM также сообщает о взрывах в городе.

Незадолго до этого появилась информация о том, что аэропорт Дамаска прекратил работу и эвакуировал всех сотрудников. Также стало известно, что вооруженные террористы выпустили всех заключенных одной из крупнейших тюрем Дамаска «Сейдная»

Телеканал Al Mayadeen передал информацию о том, что антиправительственные группировки вошли в город Хомс.

По информации, опубликованной в газете The Wall Street Journal 7 декабря, потеря Хомса лишит правительство Сирии доступа к побережью Средиземного моря, где проживает лояльное к Асаду алавитское меньшинство.

Бегство Асада

Правительство Иордании и Египта выдвинуло инициативу президенту Сирии Башару Асаду о его отъезде из страны и формировании временного совета с участием представителей оппозиции. Об этом сообщил The Wall Street Journal. Однако позже посольство Иордании в США официально опровергло эти сведения.

В пригороде Дамаска, в городе Джарамана, который находится всего в трех километрах к юго-востоку от столицы Сирии, была разрушена статуя, посвященная отцу Асада. По информации представителей повстанческих сил, это дело рук жителей Джараманы. Город преимущественно населен христианами и друзами, и относится к столичному району Большого Дамаска.

После этих событий Башар Асад принял решение покинуть столицу. Он сел в самолет и улетел в неизвестном направлении, сообщает ТАСС.

Однако в республике остается премьер Сирии. Сейчас он находится в своем доме и не намерен его покидать, передает телеканал Al Arabiya. Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность.

Реакция мировых лидеров

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует оставаться в стороне от происходящего в Сирии. В ходе Дохийского форума министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что наша страна оказывает поддержку сирийской армии в борьбе с террористами. Совместно с Турцией и Ираном будут предприняты меры для того, чтобы призыв к деэскалации в Сирии был услышан.

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен выступил с инициативой провести переговоры по политическому урегулированию в арабской республике в Женеве. Эту идею поддержали ряд стран.

27 ноября в северо-западной провинции Идлиб, которая не контролируется правительственными силами, началось масштабное наступление сирийских повстанцев и боевиков. 6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — город, являющийся столицей одноименной провинции на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, которые ранее контролировали только часть провинции.

ПО ТЕМЕ
Сирия Сирия-саудовская аравия-кувейт Война ВКС РФ Боевики Террорист
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 минута
Всё идёт строго по плану Таврического Времени на раскачку нет Нас ждёт оглушительный прорыв с хлопком
Гость
2 минуты
Таврический расскажет что всё это часть его плана и мы от этого только выиграли Вбуханные деньги э(сотни миллиардов долларов) и жизни отданные за очередную безумную идею холопов не волнуют у них мания величия и идолопоклонство в крови, как и отсутствие привычки думать
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление