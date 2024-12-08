Дамаск под контролем террористов, президент бежал, страна на грани хаоса. Главное о событиях в Сирии

Стало известно, что террористы захватили Дамаск Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В Сирии террористы захватили контроль над Алеппо и Идлибом, продолжая продвигаться в направлении Дамаска — столицы страны. На фоне событий в республике Башар Асад покинул Дамаск. Собрали все, что известно о ситуации к этому часу.

Поражение армии

За неделю сирийская армия и ВКС России уничтожили около 2,5 тысячи боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство телерадиовещания республики. Речь идет о боевиках «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность запрещена в России).

Ранее сирийская армия нанесла массированные удары по позициям и путям снабжения боевиков в провинциях Хомс и Хама. Но результата это не принесло.

По информации телеканала Al Jazeera, сирийские военные продолжают покидать центр Дамаска. Здания центрального телевидения заняты посторонними.

Также известно, что Армия Сирии провела передислокацию и создала «прочный кордон обороны» в провинциях Дераа и Эс-Сувейда в южной части страны, сообщило главное командование, передает Минобороны САР. Российские военкоры сообщили о захвате окраин Пальмиры. Силы сирийской армии покинули город и сдали его почти без боя. В 2016–2017 годах город дважды освобождали бойцы ЧВК «Вагнер» и российский спецназ.

Террористы

По информации телеканала Al Hadath, террористы, связанные с экстремистскими группировками, установили контроль над Дамаском, столицей Сирии.

Боевики заняли центральную площадь Омейядов и захватили здание государственного телеканала Сирии. Проправительственная радиостанция Sham FM также сообщает о взрывах в городе.

Незадолго до этого появилась информация о том, что аэропорт Дамаска прекратил работу и эвакуировал всех сотрудников. Также стало известно, что вооруженные террористы выпустили всех заключенных одной из крупнейших тюрем Дамаска «Сейдная»

Телеканал Al Mayadeen передал информацию о том, что антиправительственные группировки вошли в город Хомс.

По информации, опубликованной в газете The Wall Street Journal 7 декабря, потеря Хомса лишит правительство Сирии доступа к побережью Средиземного моря, где проживает лояльное к Асаду алавитское меньшинство.

Бегство Асада

Правительство Иордании и Египта выдвинуло инициативу президенту Сирии Башару Асаду о его отъезде из страны и формировании временного совета с участием представителей оппозиции. Об этом сообщил The Wall Street Journal. Однако позже посольство Иордании в США официально опровергло эти сведения.

В пригороде Дамаска, в городе Джарамана, который находится всего в трех километрах к юго-востоку от столицы Сирии, была разрушена статуя, посвященная отцу Асада. По информации представителей повстанческих сил, это дело рук жителей Джараманы. Город преимущественно населен христианами и друзами, и относится к столичному району Большого Дамаска.

После этих событий Башар Асад принял решение покинуть столицу. Он сел в самолет и улетел в неизвестном направлении, сообщает ТАСС.

Однако в республике остается премьер Сирии. Сейчас он находится в своем доме и не намерен его покидать, передает телеканал Al Arabiya. Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность.

Реакция мировых лидеров

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует оставаться в стороне от происходящего в Сирии. В ходе Дохийского форума министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что наша страна оказывает поддержку сирийской армии в борьбе с террористами. Совместно с Турцией и Ираном будут предприняты меры для того, чтобы призыв к деэскалации в Сирии был услышан.

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен выступил с инициативой провести переговоры по политическому урегулированию в арабской республике в Женеве. Эту идею поддержали ряд стран.