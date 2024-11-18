Студент-иностранец в Екатеринбурге оказался сексуальным маньяком, среди жертв — дети. Новости 18 ноября

Нападавший переехал в Екатеринбург из Йемена Источник: соцсети

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 ноября.

Студент-насильник

В Екатеринбурге отправили под суд 22-летнего студента из Йемена, Каида Рами Салех Яхья. Его обвиняют в изготовлении и распространении порно, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет.

Изначально силовики задержали мужчину из-за того, он приставал к школьнице. 16-летняя ученица возвращалась с занятий, к ней подбежал прохожий и схватил за ягодицы. Девушка успела снять его на видео, которое выложила в соцсети.

Парень учился на стоматолога Источник: читательница E1.RU Ольга











Студента узнали другие горожанки — E1.RU поступил целый вал жалоб на его поведение. Девушки рассказывали, что он лапал их на улицах и в подъездах, нападал даже на матерей с детьми. Среди пострадавших — десять человек, в том числе четверо детей, которым было всего по четыре года.

— Преступления он совершал в тот момент, когда дети шли вместе со своими мамами. Это происходило и на улице, и в подъездах жилых домов, — рассказали в свердловском СК.

Девушка сняла на видео побег нападавшего Источник: «ЕКБ — мой город! Екатеринбург» / Vk.com

Яхья учился на стоматолога, однако пропускал занятия и имел академическую задолженность. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Судью попытались убить

В Кемерово фигурант пытался убить судью во время рассмотрения уголовного дела. Как пишет NGS42.RU, теперь ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, пожизненное лишение свободы либо смертная казнь.

До этого мужчина угрожал судье и его родным, по этому поводу возбудили отдельное дело. Однако фигуранта обвиняют в целом ряде преступлений.

Мужчина уже был неоднократно судим Источник: СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу

На заседании мужчина разломал клетку, в которую его поместили, выломал кусок арматуры и кинул его в судью. Тот не пострадал. Сразу после все действия мужчины остановили его конвоиры.

На кадрах от Следственного комитета видно, что решетка обвинительной скамьи искорежена, а рядом лежит стальной прут.

Внешняя политика

Дмитрий Песков прокомментировал разрешение США Украине наносить удары в глубь России.

— Это решение безрассудное, опасное, направленное на качественное повышение уровня вовлеченности США в конфликт, — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

Также Песков заявил, что для России неприемлема заморозка конфликта по линии разграничения.

Инфляция

Реальный рост цен на продукты в России превысил 50%. Такую оценку в интервью «Газете.RU» дал экономист Владислав Антонов.

По данным ЦБ, годовая инфляция в России составила 8,4%.

— Реальная инфляция по продуктам составила с начала года от 50% до 100%, если не больше, — ответил Центробанку Антонов.

По его словам, в следующем году ситуация усугубится из-за повышения тарифов ЖКХ и ослабления рубля. Инфляция продолжит снижать реальные доходы населения.

Пожар в больнице

Еще одна новость из Екатеринбурга: там загорелась поликлиника в центре города. Как пишет E1.RU, на здании вспыхнула кровля. В это время рабочие проводили ремонт крыши — один из них оказался в огненной ловушке.

При пожаре пострадали два человека Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Пожарные приехали к зданию за считаные минуты, они сняли с крыши рабочего, но тот так сильно хотел помочь, что второй раз полез наверх. Там мужчина надышался дымом, вскоре ему потребовалась помощь медиков.

Источник: читатель E1.RU