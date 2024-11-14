«Я посмотрю»: Путин пообещал разобраться с блокировкой YouTube

Видеоплатформа YouTube в России стала практически недоступна для россиян. Работа сервиса замедлилась еще в августе, и есть недовольные этой ситуацией. Один из таких людей — гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров. О проблеме он рассказал президенту Владимиру Путину.
— Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости… Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю», — поделился Шахназаров частью беседы с президентом.
Что произошло с YouTube
Массовый сбой YouTube российские пользователи начали замечать в середине июля. Тогда «Ростелеком» предупредил, что скорость загрузки видео и качество кадров сильно снижаются. Это произошло из-за технических проблем в работе оборудования Google. Именно этой компании принадлежит видеохостинг. Оборудование, которое находится в России, устаревает, из-за чего и возникают проблемы. Чтобы их решить, американской компании необходимо обновить свою инфраструктуру.
К началу августа видео стало невозможно смотреть. У многих пользователей платформа просто не прогружалась. Некоторым повезло больше — зайти на сайт компании или в приложение было возможно, но потреблять контент — почти нереально. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что со временем замедление будет заметно всё больше.
— Основной объем контента YT, который смотрят российские пользователи (80%), хранится на серверах Google в РФ. Всю эту технику необходимо постоянно обслуживать и менять, однако Google перестал это делать. С учетом остроты ситуации Google сам начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Официально оплачивать их услуги он не может. Поэтому российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам». Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube, — пояснил парламентарий в своем Telegram-канале.
Как сейчас работает видеохостинг
С того момента не было и дня, чтобы пользователи не жаловались на сбои в работе платформы. YouTube стабильно не работает в России уже четвертый месяц.
Сейчас смотреть видео на платформе у россиян пока не получается. Большинство пользователей на сайте «Детектор сбоев» отмечают, что у них не просто есть проблемы с загрузкой видео или его качеством, а нет доступа к YouTube в принципе. Чтобы это обойти, они придумали несколько лайфхаков:
Изменить настройки браузера.
Воспользоваться сторонними приложениями для воспроизведения видео.
Ускорить работу через Goodbye DPI.
Подробнее, как ими воспользоваться, мы разобрали в статье. Те, у кого замедление вызывает больше негатива, советуют подавать в суд на провайдеров, которые по договору обещают бесперебойный доступ к YouTube. Среди народных методов популярными стали также раздача Wi-Fi с одного устройства на другое и смена региона в настройках устройства.
Эксперты предполагают, что замедление может быть преднамеренным, но уверяют, что полностью платформу не заблокируют. А пока власти предлагают переходить на российские аналоги. У них, кстати, отношения с YouTube довольно натянутые, потому что платформа заблокировала более 200 каналов из России. Среди них: российские СМИ, федеральные органы власти, предприятия и спортивные клубы, а также общественные, политические и музыкальные деятели. Журналистское сообщество потребовало два ундециллиона рублей неустойки у Google за это, а Роскомнадзор направил гендиректору Google требование разблокировать все каналы.