США раскрыли секретный пункт «плана победы» Зеленского, а Россия отказалась закончить конфликт «вничью»: главные события СВО

Разрушения в Белгородской области после атаки ВСУ Источник: Настоящий Гладков / Telegram











США раскрыли секретный пункт «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Оказалось, что он просил американские дальнобойные ракеты Tomahawk. Параллельно ВСУ продолжили попытки прорваться в Курской области. Зеленский объяснил, для чего это необходимо, в то время, как украинские диверсанты атаковали Брянскую область.

Каждый день в зоне СВО происходит множество событий. Расскажем о самых главных, которые произошли за последние семь дней.

Что происходит в Курской области

Активные боевые действия в регионе начались в начале августа и не прекращаются по сей день. Сначала украинские военные обстреливали жилые районы и дома, а потом перешли границу и взяли в заложники местных жителей, а также захватили 28 населенных пунктов.

Уничтожение БМП в приграничье Курской области Источник: Минобороны / Telegram

Уже почти четыре месяца не удается выбить их. Сейчас там проходят операции по освобождению территорий, в то время как ВСУ продолжают попытки вторжения. Системы ПВО продолжают почти ежедневно перехватывать украинскую технику над регионом. Так, за сегодняшнюю ночь сбили десятки беспилотников.

— В промежуток с 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА самолетного типа, — написал губернатор области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Помимо дронов, украинские военные не прекращают попыток прорваться вглубь региона. За прошедшую неделю диверсанты делали это дважды. Первая была в ночь на 31 октября. Тогда ВСУ пытались прорваться в районе Дарьино, Новоивановки и Плёхово на бронированных машинах и обычных авто. Тогда же другая группа пыталась пройти через границу в сторону населенного пункта Новый Путь. В результате порядка 40 человек убили.

Днем ранее они наступали в Глушковском районе. Тогда ВСУ использовали боевую бронированную технику. Ее удалось уничтожить самоходной гаубицей «Гвоздика».

Источник: Минобороны / Telegram

Однако не все атаки проходят безболезненно. Из-за удара 28 октября в регионе погибло два человека. Беспилотник ВСУ сбросил две взрывчатки на машину мирного жителя.

— Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский объяснил, для чего им атаки на этот регион.

— Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим, — сказал Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS. То есть страна рассчитывает на достижение дипломатических целей таким образом.

Зеленский отметил, что в Курской области продолжаются операции, которые играют важную роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта.

По данным Минобороны на 31 октября, на этом направлении ВСУ уже потеряли 28 600 военнослужащих за почти четыре месяца боев.

Обстрелы российских регионов

Еще одним регионом, куда пытались прорваться диверсанты, стала Брянская область. Сначала ВСУ использовали дроны, порядка 20 БПЛА заметили в небе над регионом. После 30 военных пытались пройти в регион в Климовском районе. По информации ФСБ, четверых ликвидировали на месте, а остатки ДРГ поразили ракетно-артиллерийским ударом.

В других российских регионах тоже не всё спокойно. Самая крупная атака беспилотников на Россию произошла в ночь на сегодня, 1 ноября. Силы ПВО за ночь перехватили 83 дрона Украины, сообщили в Минобороны.

Большинство БПЛА не принесли разрушений, но часть ударов пришлась на заводы в Воронежской области. Одно из пострадавших предприятий — спиртзавод в Новоперховском районе «Этанол Спирт». ВСУ его уже атаковали 22 октября.

— В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное, — написал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.

Еще одной целью беспилотников за уходящую неделю стало предприятие ТЭК в Башкирии.

— Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне, — указал в своем Telegram-канале глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Сегодня, 1 ноября, сбитый украинский беспилотник упал на территорию нефтехранилища в Светлограде (Ставропольский край). Глава региона Владимир Владимиров заявил, что пострадавших нет.

Самой запоминающейся за прошедшие семь дней стала атака 29 октября на город Гудермес (Чеченская республика). Там после атаки беспилотника ВСУ загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, пострадавших нет, а пожар оперативно потушили.

Кадры пожара после прилета дрона ВСУ Источник: 360.ru / Telegram











Российский университет спецназа имени В. В. Путина был основан Кадыровым в 2013 году. На территории вуза почти сотня зданий, тиров и штурмовых объектов. Институт готовит специалистов высшего класса по дисциплинам боевого плавания и освобождения захваченных судов. Здесь обучаются бойцы со всей страны. А с 20 февраля 2024 года вуз носит имя Владимира Путина. Сейчас это единственное учебное заведение в России, которое обучает спецназ.

Глава Республики предположил, почему ВСУ атаковали именно это место.

Глава Чечни ответил на вопросы журналистов Источник: Kadyrow_95 / Telegram

— Учебный центр является кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта. Им принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей, — написал Кадыров, а после пообещал нанести ответный удар. — Они нас укусили, мы уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов.

Уже на следующий день, 30 октября, российские «Герани» в 4:00 и в 5:30 утра местного времени нанесли два удара по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. По словам Кадырова, именно из этого здания управлялись беспилотники, которые нанесли удар по Гудермесу.

— Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня, — указал он.

Источник: Kadyrow_95 / Telegram











Но сложнее всего из-за атак приходится жителям Белгородской области. Ситуация в регионе остается сложной. За уходящую неделю из-за атак ВСУ пострадали несколько мирных жителей и один человек погиб.

Разрушения в Белгородской области после атак ВСУ Источник: Настоящий Гладков / Telegram











— В Валуйском муниципальном округе вблизи поселка Дальнего вражеский беспилотник нанес удар по работающей в поле сельхозтехнике. Погиб сотрудник сельскохозяйственного предприятия. Мужчина от полученных ранений скончался на месте до приезда медиков, — написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Обстановка в зоне СВО

Параллельно с отражением атак на российские регионы военные продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние семь дней удалось освободить в ДНР Александрополь, Измаиловку, Цукурино, Вишневое, Горняк, Катериновку, Доброволье, Леонидовку и Ясную Поляну. Важным приобретением среди этих населенных пунктов стали Измайловка и Александрополь. Благодаря этому ВС РФ удалось взять в оперативное окружение Курахово.

Помимо этого, армия РФ освободила населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Также российские военные заняли выгодные позиции на купянском направлении и подходят к Купянску (Харьковская область), об этом заявил РИА Новости глава российской администрации в этом регионе Виталий Ганчев.

Одним из основных достижений этой недели стало освобождение города Селидово (ДНР). Этот стратегически важный объект был одним из ключевых укрепрайонов, созданных ВСУ для обороны Красноармейска (Покровска). Бои за него начались в конце августа этого года. Город служит логистическим коридором для снабжения украинской группировки в Донбассе, так как связан с основными транспортными артериями.

Освобождение Селидово Источник: Минобороны / Telegram

По данным иностранных СМИ, последний месяц стал рекордным для российской армии с точки зрения приобретений и продвижения.

— В октябре Россия добилась самых крупных территориальных успехов с лета 2022 года, — сообщили The New York Times со ссылкой на исследование. По данным издания, за октябрь ВС РФ заняли 414 квадратных километров только в восточной части ДНР. Французское издание AFP приводит схожую статистику. По их данным, за месяц российские военные продвинулись на 478 квадратных километров на разных линиях фронта.

Отступление подтвердил и президент Украины. По его словам, это происходит из-за нехватки военнослужащих. Параллельно Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней. Если его примут, ситуация останется прежней еще до 7 февраля 2025 года.

Германия построила оборонный завод на Украине

На Украине начал работу первый завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall. В будущем их станет четыре.

— Первый завод уже готов. Второй на подходе. <…> У нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию, — сказал глава концерна Армин Паппергер в интервью украинской Телевизионной службе новостей (ТСН).

По его словам, сейчас завод занимается обслуживанием БМП и танков. Он добавил, что концерн также планирует строительство на Украине порохового завода и завода по производству боеприпасов, а также рассчитывает запустить производство систем ПВО.

В Кремле ответили, что эти предприятия станут законной военной целью для России.

Секретный пункт «плана победы» Зеленского

В конце сентября Владимир Зеленский составил «план победы» и представил его западным союзникам. Документ дополняет украинскую «формулу мира» и направлен на усиление позиций этой страны, чтобы принудить Россию к дипломатическому завершению конфликта. В изначальной версии, которую раскрыли, были пять пунктов:

Геополитика . Приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта. Оборона . Продолжение операций ВСУ в определенных районах России, укрепление ПВО, вложения в оборонное производство, разрешение Запада использовать дальнобойное оружие по Российской Федерации и передача такого оружия, а также предоставление спутниковых данных об объектах на территории РФ. Сдерживание . Размещение на Украине комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета. Экономика . Заключение соглашения с Западом о совместной защите критических ресурсов страны, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала. Безопасность . После завершения конфликта предполагается замещение украинскими подразделениями отдельных контингентов вооруженных сил США, чтобы укрепить оборону НАТО и обеспечить безопасность на континенте.

The New York Times рассекретила информацию о непубличной просьбе Киева к Белому дому. По данным издания, Зеленский просил США предоставить Украине ракеты Tomahawk.

— Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом, — отреагировал на это Зеленский, его слова приводит РБК. Как отметил украинский лидер, это свидетельствует о том, что между партнерами нет ничего конфиденциального.

Tomahawk — это семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Совершает полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности

По мнению Кремля, просьба Киева к США связана с тем, что украинские власти нервничают из-за ситуации на фронтах.

— Судя по всему, все «планы мира», все «планы победы», секретные, несекретные — они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть по уши в войну страны Запады и узаконить это. Все ухищрения имеют такую конечную цель, — приводит слова пресс-секретаря президента РБК.

В Вашингтоне эта просьба вызвала оторопь, отметил глава МИД Сергей Лавров. Он уверен, что США не дадут оружие, так как этим Зеленский втянет их в войну с Россией.

Переговоры между Россией и Украиной

В целом западные страны начинают менять свое отношение к конфликту между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Последние мои контакты с умными представителями «цивилизованного Запада» говорят, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться по Украине. Возможно, быть «ничьей», — рассказал он.

В ходе Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности Александр Лукашенко отметил, что Россия и Украина должны начать переговоры для разрешения конфликта без предварительных условий. Он также выразил мнение, что Минск должен участвовать в этих переговорах.

— На поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, и на Западе. Ну так надо двигаться, договариваться, — сказал белорусский лидер.

Однако в МИД РФ не согласны идти на «ничью». Перспектива такого договора, по словам Лаврова, не отвечает требованию надежно обеспечить интересы каждой стороны. Такой подход будет повтором Минских соглашений, после чего началась СВО.

Лавров не согласен на «ничью» Источник: Смотри / Telegram