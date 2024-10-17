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Берегите здоровье и деньги: над Россией в последний раз в году поднялась Луна-великан

Можно ли увидеть явление в Ярославле? Ответ астрономов

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1 комментарий

В центре Терешковой объяснили, почему Луна такая огромная

В ночь на 18 октября жители Центральной России смогут наблюдать огромную луну. Это явление называется суперлунием. Огромный белый диск показался и в ночном небе над Ярославлем.

— Пик астрономического явления наступил 17 октября в 14:26 по московскому времени. В момент перигея, когда Луна оказалась на минимальном расстоянии от Земли, она была удалена от нашей планеты на 357,3 тысячи километров, тогда как в другие дни среднее расстояние между ними равняется примерно 384,4 тысячи километров, — рассказал детали 76.RU кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени Валентины Терешковой Николай Перов.

Визуально лунный диск будет казаться крупнее обычного. Это последнее суперлуние в 2024 году.

— Луна в этот момент в Ярославле расположится в созвездии Рыб в 15,5 градуса от точки востока на высоте менее 4 градусов. <…> Прогноз: наблюдения возможны, но ожидается облачность, — добавили в центре.

Зачастую в момент приближения к Земле Луна приобретает красноватый оттенок, из-за этого суперлуние называют «алым» или даже «кровавым».

— Луна приобретает красный оттенок вблизи горизонта, когда лучи от этих объектов проходят через большую толщину земной атмосферы, красные лучи лучше проходят, а желто-зеленая часть спектра заметно поглощается, то есть рассеивается, земной атмосферой, — объяснил ученый.

В народе считается, что большая Луна привлекает деньги. Согласно приметам, в суперлуние рекомендуют оставлять монетки на окнах — так в доме всегда будет достаток.

Врачи обращали внимание, что спутник Земли оказывает влияние на здоровье, лунным циклам особенно подвержены женщины.

Кстати, до 20 октября ярославцы смогут увидеть хвост кометы Цзыцзиньшань-ATLAS.

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Суперлуние Луна Ночное небо Астрономия
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Комментарии
1
Гость
1 час
Здоровья и денег здесь нет у большинства русских людей Нам беречь нечего, всё отдали за манию величия и кладбищенскую стабильность
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