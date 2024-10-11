«Народ мучается, не знает, как от меня избавиться». Как глава района из чиновников подался в блогеры

В 1990 году Сергей Маненков стал председателем исполнительного комитета Белоярского горсовета Источник: Сергей Маненков / Vk.com











Сергей Маненков, пожалуй, самый известный чиновник в Югре. У Сергея Петровича тысячи подписчиков в социальных сетях, где он часто выкладывает рецепты блюд и рассказывает о жизни в свободное от работы время — в основном о рыбалке, сборе грибов и походах в баню, нередко мелькают в ленте забавные видео и из рабочих будней главы. Он занимает должность вот уже 35 лет — в этом он тоже своего рода рекордсмен. Журналист 86.RU поговорил с Сергеем Маненковым, чтобы узнать в чем секрет его бодрости духа и как чиновнику удается совмещать блогерство и серьезную административную работу.

Сергей Маненков родился 24 июля 1956 года в поселке Сараны Горнозаводского района Пермской области. Будучи студентом переехал в Белоярский, где в 1979 году устроился на работу на должность мастера строительно-монтажного управления рабочего снабжения ВПО «Тюментрансгаз». Затем трудился в строительных организациях на должности главного инженера, заместителя начальника ПТО, начальника строительного управления, секретаря парткома треста. Еще в 1988 году начал работу в органах местного самоуправления, а через два года возглавил исполнительный комитет Белоярского горсовета, а еще через год был уже главой администрации. Это пост он занимает и по сей день. Маненков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, 1-й степени, званием «Ветеран труда РФ», «Почетный строитель России» и другими.

Сергей Маненков запоминается зрителям своего блога безукоризненным оптимизмом и непосредственностью. На его постах тысячи просмотров, а рецепты, которые выкладывает чиновник, набирают более 10 тысяч. Блог глава Белоярского района завел около 2,5 года назад. Сергей Петрович признается, что одним из последних стал вести публичную деятельность в Сети.

Сергей Маненков запоминается зрителям своего блога безукоризненным оптимизмом Источник: 86.RU

— Я был сперва противником, но никак не мог отделаться — сказали обязательно для чиновников. Ну, сразу и понял, что если за меня будут писать пресс-секретари, выставлять только рабочие посты, совещания, мероприятия, то с этого нифига не получится. Тогда я супруге предложил, и как-то пошло. Часто задают вопрос «а у вас кто дома снимает?». Дом — это мое личное, по крайней мере, я не сторонник, чтобы кто-то мне приходил, снимал меня дома. Мне предлагали в Tik-Tok мне приходить домой и снимать. Я отказался, дома я снимаю только сам, — говорит Маненков.

В своем блоге Сергей Маненков рассказывает о жизни в Сибири Источник: Сергей Маненков / vk.com

В основном на странице Маненкова рассказы и отчеты о деятельности главы, но каждый выходной и отпуск там появляются видео о развлечениях и отдыхе жителя бескрайней Сибири. Например, видео к Новому году — 2023 набрало более 16 тысяч просмотров.

Каждое видео Маненкова заряжает зрителей позитивом Источник: Сергей Маненков / vk.com

Неожиданный успех

Неожиданно для Сергея его веселые домашние видео, что называется, залетели, а скоро и было достигнуто максимальное количество друзей — 10 тысяч, еще более 2700 человек подписаны на Маненкова во «Вконтакте». Подчиненные и зрители отзываются о Сергее Петровиче как о неуемном оптимисте и человеке, в котором всегда полно энергии.

— Мы приходим на работу, у нас один план, а через час всё уже перестроено, потому как постоянно появляются новые задачи. Он как аккумулятор энергии, не веселый именно, а энергичный, несмотря ни на что — это действительно всех удивляет, — говорит одна из подчиненных чиновника.

Это видео облетело всю страну, Маненкова запомнили как самого жизнерадостного мэра Источник: Сергей Маненков / vk.com

Сам Сергей Петрович говорит, что оптимизм и энергичность пришли к нему в школьные годы, когда он начал играть на саксофоне в ансамбле. С годами же жизнерадостность никуда не уходила, а росла вместе со взлетами по карьерной лестнице.

— Наверное, веселым был не всегда. Я в садик не ходил. Был сперва действительно очень необщительным. Меня воспитывала бабушка. Самым главным средством воспитания было вафельное полотенце, про которое, я уверен, молодое поколение не знает. Уже потом в 9−10-м классе я стал играть в шахтерском ансамбле на саксофоне, и, наверное, вот мое раскрепощение и началось. Далее я уже приехал в Белоярский, стал главным инженером — и понеслось: в 33 года, в возраст Христа, меня избрали главой. До сих пор народ мучается, не знает, как от меня избавиться, — смеется Маненков.

Сергей Манеков никогда не мечтал быть чиновником. В детстве он хотел стать трактористом, а педагоги пророчили ему участь учителя. Не получилось ни того, ни другого. Сейчас Сергей каждый свой рабочий день начинает в семь утра и решает неотложные вопросы управления районом, а для блога время только в выходные.

— К радости или сожалению, из меня не получилось ни тракториста, ни учителя. Учитывая то, что я рано встаю, работаю с 7 до 7, наверное, то могу быть волонтером-трактористом. Всем шутя говорю, что у меня семичасовой рабочий день. Отвечают: вот молодец, глава, за 7 часов справляется. Говорю: «Извините, рабочий день с 7 до 7». Тут-то все и приседают, — рассказывает глава Белоярского района.

И на работе Сергей Маненков находит время для креатива Источник: Сергей Маненков / vk.com

И на работе Сергей Маненков находит время для креатива: то женщин поздравлять выйдет, то в День Белоярского района придет на свадьбу к горожанам, то станцует на моторной лодке, да так, что о нем расскажет вся страна. По словам чиновника, блог в работе главы как вспомогательный инструмент, который показывает, что муниципальные служащие такие же люди и их жизнь мало чем отличается.

— Я показываю на этих страничках, что я такой же, как все, люблю покушать, а потом встаю на весы и понимаю, что надо сгонять, на дорожке бегаю. Все говорят, что я самый счастливый человек. Мне повезло с работой: очень много не переделаешь, но я открыт к критике, которой на самом деле немного, и предложениям. Попасть ко мне на прием — вообще нет вопросов. Люди могут прийти в 7 утра к администрации, и я им не скажу, что сегодня не приемный день, например. Я думаю, что вот та открытость, о которой говорит сегодня руководство страны, очень важна. Самое главное — быть доступным и слышать людей, — заключает Маненков.

Зрители и жители в целом с ним согласны. В комментариях к постам Маненкова почти не найти негатива, практически нет его и в отзывах о работе администрации Белоярского района, мы нашли всего один негативный отзыв.

— Глава администрации — самый креативный и всё знающий о делах вверенного ему района, — пишет Андрей Плотников.

— Мой муж 10 месяцев занимался внутренней отделкой. Дом сдан, а с расчетом задерживают уже 2-ю неделю, Новый год на носу, — написала Кристина Шлейхер.

— Сергей Петрович, мы Вас поддерживаем! Ваше служение Белоярскому району — пример настоящего руководителя, ответственного гражданина и патриота, — добавил Евгений Пакулев.

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